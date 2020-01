El resumen de la primera fecha de los eSports en Villaguay

El domingo 19 de enero en la escuela Rogelio Marinez de Villaguay, Entre Rios, se disputó la primera fecha del torneo abierto de eSports donde se enfrentaron cuatro equipos en un 3 Vs. 3 de Counter Strike Global Offensive.

El torneo se desarrolló por llaves eliminatorias en la cual se enfrentaron Nichia vs Empire y Mankos vs Bedami. Empire y Mankos ganaron sus llaves y por el tercer puesto se enfrentaron Nichia vs Bedami donde se impuso Nichia en una partida que empezó perdiendo y la pudo dar vuelta.

Mientras que la final se disputó al mejor de tres mapas entre Empire vs Mankos con un primer punto muy disputado que se llevó Empire, siendo el segundo una confirmación del nivel de Empire para lograr el 2 a 0 que le dio el título y el puesto en la final que se disputará en diciembre.

La próxima fecha del Torneo Abierto será en marzo con doble clasificación para la final.

La organización estuvo a cargo del Taller VG Villaguay que agradeció a la Dirección de Cultura, Ghosts Studios, Rex Studios y Alas del alma por el aval para la primera fecha.