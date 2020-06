"Caímos los seis en mi casa. Hoy fue el último positivo", contó este viernes Mario Toler, quien fue intendente Santa Ana hasta el 10 de diciembre de 2019 y que ahora es uno de los 37 casos positivos de coronavirus en esa localidad del Departamento Federación.

“Estamos todos bien gracias a Dios. Mi hija menor hizo algo de fiebre, pero por ahora no precisó más que un Paracetamol. Es muy leve la versión de la enfermedad que nos tocó hasta el momento. Si te digo mis síntomas, pasé dos días con molestia en la garganta, después otros dos con un pequeño dolor de cabeza, me molestaba algo en las sienes, pero no he sentido otra cosa. Es más, estoy trabajando, haciendo algunas cosas desde el encierro en mi casa. Estoy normal”, aseguró en declaraciones a El Entre Ríos.

Toler admitió que en el plano “psicológico”, no la pasó tan bien: “Hasta que supe el resultado del test, me desperté no sé cuántas veces de noche. No tengo problemas para dormir, pero en ese aspecto me trató mal”.

“El virus –agregó– llegó al pueblo a través de un integrante de una fuerza pública. No quisiera entrar en detalles, ni juzgar a nadie, porque no me corresponde. De lo que sí doy fe es que el contagio es tremendo, peor que la gripe. Por nada se contagia”, enfatizó.

¿Fedeación Vs. Concordia?

Toler lamentó las apreciaciones del secretario de salud de la Municipalidad de Concordia, Mauro García, que culpó de los contagios en las ciudades del Departamento Federación a los “anticuarentena” y se mostró molesto porque el hospital Masvernat deba hacerse cargo de atender “casos prestados”.

“Tal vez no midió el alcance de sus palabras”, deslizó el exindentende de Santa Ana, y agregó “Todas las comunidades de la región estamos interrelacionadas y nos necesitamos unas de otras. Por ejemplo, hay más de 3000 trabajadores que vienen hasta acá desde Concordia. No es momento para cavar trincheras entre entrerrianos. Tampoco es apropiado aludir a los contagiados como 'tus casos' o 'casos prestados'. Estoy seguro que García se debe haber arrepentido de hablar en esos términos”, agregó.

Diario UNO de Entre Ríos ⚠️El intendente Rogelio Zanandrea reconoció que se "relajaron" y hoy la localidad de 3.300 habitantes tiene 37 casos positivos de coronavirus. Posted by Diario UNO de Entre Ríos on Friday, June 26, 2020

“El Hospital Masvernat está en Concordia, ciudad a la que uno quiere mucho y donde tenemos muchos amigos. Pero el nosocomio pertenece a todos los entrerrianos, que lo sostienen con sus impuestos. Plantear una discriminación entre pacientes, entre los de acá y los de allá y los de más allá es un golpe bajo. No nos hace bien. Estoy seguro que dijo todo eso sin pensarlo", insistió.

Por último, Mario Toler le puso cifras a la interconexión de todo el corredor de la Autovía Mesopotámica con Buenos Aires. "El intercambio que tenemos de camiones que van y vienen es notable. De la zona, salen por semana 800 que van a Buenos Aires. Son 200 a 250 cada dos días que van y vienen. A eso hay que sumar los que pasan de Brasil y Paraguay, que también cruzan por la Autovía, que pasan por Concordia, Colón, Chajarí, Concepción. En algún lado, el camionero para. Tenemos un contacto continuo en la zona. Entre todos debemos defendemos de esto", concluyó.