La venta de materiales de construcción viene acumulando bajas en las ventas, y en el primer cuatrimestre de este año registra un retroceso del 10,3% respecto de 2018, y en mayo la caída interanual alcanzó un 12,9%, según se desprende del Índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas líderes, como ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, entre otros.

No obstante, el recupero del crédito en distintos sectores de la sociedad y una mejora en las condiciones de financiación están impulsando mayor movimiento y los referentes del rubro aguardan un repunte para los próximos meses.

Una de las medidas impulsadas por el gobierno nacional fue la reducción de los intereses para el plan Ahora 12 y la posibilidad de comprar con esta opción todos los días de la semana, cuando antes se limitaba a operaciones efectuadas solamente de jueves a domingo. Gracias a esta iniciativa, se empezaron a registrar más consultas, e incluso aumentó la demanda. Así lo confirmó a UNO Mario Godoy, propietario de un corralón de calle Blas Parera, en Paraná, quien aseguró: “La financiación en 12 cuotas está activando las consultas y la gente empieza a preguntar. También de a poco van aumentando las ventas diarias, sin tener que esperar hasta el jueves para poder trabajar más”.

Asimismo, destacó: “Hoy el porcentaje que se cobra con el Ahora 12 está en el orden del 18% o el 19%, cuando anteriormente estaba en un 33%, que era bastante, y esto incentiva una mayor demanda. La gente de a poco se va enterando de esta posibilidad y creemos que esto va a activar las ventas en el rubro de los corralones”.

El comerciante evaluó que los clientes son cautelosos a la hora de comprar por el temor a la inflación: “Hoy en día construir cuesta mucho. Sobre todo con la mano de obra son números grandes y la gente está un poco asustada a la hora de invertir en esto, porque ha pasado que los precios suben y después no pueden terminar o tienen que gastar más. Sabemos que adquirir materiales con la tarjeta resulta ser un poco más liviano, por el hecho de que al pode financiar no está sacando el dinero que tiene disponible para la construcción, o la reserva para la mano de obra”, señaló.

Godoy comentó que lo que más se vende actualmente es el cemento, que mantiene un rango de precios favorables al momento de comprar: “Ha bajado un poquito, junto con los demás materiales, ya que el dólar se ha mantenido en los últimas semanas. Al empezar a construir se arranca por esa parte y después se termina con los arreglos, que van a ser la pintura, o el techo. Hoy con las lluvias que hubo hay gente que necesita arreglar su techo y se está vendiendo también mucha membrana, líquida o asfáltica, que mantuvo bastante su precio y cuesta alrededor de 2.500 o 2.600 pesos la lata de 20 litros”.

También el cobro del medio aguinaldo genera expectativas en el sector, y al respecto sostuvo: “Siempre en el mes de julio suele haber un repunte, porque con el aguinaldo es como que se activa un poco más la construcción. Ojalá este año sea igual”.

Por su parte, Domingo Caminos, propietario de un corralón de calle Laprida en la capital entrerriana, manifestó que en su comercio se dinamizó la demanda gracias a los créditos que desde abril relanzó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) destinados a jubilados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas, de la AUH y de Asignaciones Familiares: “El año pasado fue de terror la caída en las ventas de materiales de construcción, pero este año han levantado con los créditos de la Anses. La gente aprovechó para hacer una pieza, cambiar la puerta o un techo, o para hacer la losa. Donde estoy ubicado con mi negocio, que es zona medio humilde, muchos destinaron el dinero principalmente a estas cosas”, dijo.

A su vez señaló: “A los beneficiarios que optan por estos préstamos les acreditan el dinero en la caja de ahorro y pagaron sus compras en el comercio con débito, o si no sacaron la plata y pagaron en efectivo. Hay gente a la que le han otorgado 60.000 pesos, otros ya tenían créditos anteriores y no les dieron tanto. Con la comida no dura nada la plata, y muchos venían directamente a adquirir los materiales, diciéndonos que si no compraban enseguida se iban a comer lo que les daban. Es un circulante de dinero que antes no estaba, y aunque ahora se va notando menos movimiento con este recurso sirvió para impulsar las ventas”.

A su vez, analizó: “Lo que más se estuvo vendiendo es el cemento, que está aumentado todos los meses, y aunque el dólar, que cotizó a 45 pesos hace varios meses y ahora está 43, nadie baja los precios. Lo mismo pasó con la chapa, que también cotiza en dólares. Al cemento lo tengo a 375 pesos la bolsa de 50 kilos. A menos no la puedo vender por los costos de funcionamiento que tengo en el comercio. No sé cómo hacen quienes la tienen a 340 pesos, pero la necesidad tiene cara de hereje y por ahí el cemento rebajado les sirve como un elemento de atracción para vender otras cosas”, analizó, y aseveró: “Si uno no marca con un 30% o más pierde, porque los impuestos llegan todos los meses, y los aportes salariales hay que hacerlos, se trabaje o no, como el año pasado, que no pasaba nada y nos mirábamos todos, pero los trabajadores cobraban igual mientras los propietarios debemos empeñarnos para sostener esto”.

Respecto del plan Ahora 12, contó que en el banco con el que trabaja no logró acceder a un interés reducido: “Ayer fui al banco y la chica que está en la parte de tarjetas me dijo que no saben nada. Y nosotros tenemos que aplicar lo que el banco nos descuenta, así que yo trabajo con el Ahora 12 pero con el 30% de recargo, si no cuando el banco me pague voy a perder plata”, afirmó.

Plan Mejor Hogar

La Secretaría de Vivienda, perteneciente al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, lanzó el programa Mejor Hogar Materiales y los interesados tienen tiempo para inscribirse hasta el 28.

El plan genera expectativas en los postulantes, ya que otorga un descuento del 50% del valor de la compra de materiales para la construcción y gasodomésticos con el fin de que las familias realicen obras de refacción o ampliación de la vivienda, mejorando su calidad de vida, con un tope máximo de 20.000 pesos.

Pueden acceder familias con ingresos formales o informales de hasta 50.000 pesos por grupo, que equivale a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM), y en el sitio argentina.gob.ar explican que se busca “contribuir a la disminución del déficit habitacional cualitativo de las viviendas con menos ingresos, permitiendo la compra de materiales para la construcción y equipamiento para el hogar con el fin de que las familias realicen obras de refacción o ampliación mejorando su calidad de vida”.

Sin embargo, los corralones son cautelosos a la hora de evaluar este programa. Consultado sobre la medida, Mario Godoy sostuvo que todavía los referentes del rubro no tienen todavía mucha información sobre cómo se va a operar con este plan y que no ha tenido en su comercio consultas de clientes al respecto.

Si bien se adelantó que serán solo 35.000 los inscriptos de todo el país los que accederán a este beneficio mediante un sorteo que se realizará a mediados de agosto, se anunció que habrá una nueva inscripción en septiembre para otras 35.000 familias.

Sobre este punto, Domingo Caminos advirtió: “Va a llevar tiempo que se efectivice, porque hay que inscribirse y salir sorteado. Supongo que recién en octubre se va a ver cómo impacta”.