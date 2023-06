El rector de Uader se suma al espacio de Emanuel Gainza

En este sentido, el precandidato anunció que el abogado y rector de Uader se sumará al equipo 'Amor X Paraná' que apoya a Gainza dentro de Juntos por el Cambio en la capital provincial. "Para nosotros es central contar con dirigentes de su experiencia para poder trabajar en ideas y propuestas concretas para la ciudad", agregó el dirigente.

Filipuzzi integra el equipo técnico de Rogelio Frigerio desde noviembre de 2022cuando el precandidato a gobernador presentó una organización para "trabajar en la transformación que necesita la provincia" que incluía al rector de la casa de estudios y a otros integrantes de la conducción de Uader como Daniela Dans de la Facultad de Ciencia y Tecnología y Carlos Cuenca de la Facultad de Ciencias de la Gestión.

La incorporación del abogado a las filas de Frigerio causaron revuelo dentro del peronismo y, en una entrevista con Análisis, manifestó que comenzar a trabajar con el dirigente de Juntos por el Cambio "no ha sido una decisión sencilla ni fácil": "Desde muy joven abracé la política, pero como una herramienta para producir cambios. Nunca me había tocado gestionar directamente, como en este caso estar a cargo de un Rectorado. Y cuando tuve que enfrentar desde ese lugar, cómo está el Estado, lo atrasado que está; siempre digo que es un Estado del siglo XIX por cómo está organizado; cómo es la forma en que se maneja y se deciden las cosas, he encontrado en este otro lugar el poder decir lo que pienso".