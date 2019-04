El recorrido por las siete iglesias movilizó a los católicos en Paraná

La persistente llovizna que cayó ayer con intermitencia en la capital entrerriana no desalentó a quienes partieron temprano de sus hogares con la intención de cumplir con el tradicional ritual de recorrer siete iglesias durante el Viernes Santo.

Distintas parroquias de Paraná se vieron colmadas de fieles, en el marco de una de las costumbres más arraigadas en este fecha, quienes arribaron desde diferentes barrios para pedir o agradecer alguna gracia. La mayoría coincidió en mostrar su gratitud por tener salud y trabajo, en tiempos difíciles para la mayoría de los hogares argentinos.

Varios fueron en familia o con amigos, compartiendo la dicha de poder visitar cada espacio acompañados. Algunos asistieron con más apuro, otros más relajados disfrutando de la caminata. El circuito y el orden de cada visita a las capillas fue definido por cada grupo, en los que hubo mates, selfies, charlas y rezos en cada parada. En muchos casos el itinerario se completa meditando la Pasión de Cristo y en acompañamiento a Jesús hacia el huerto de los Olivos.

Ezequiel, del barrio Lomas del Sur, llegó con su amiga Estela, quien reside en Rocamora, y en su penúltimo tramo compartieron su experiencia: "No hay que olvidar que es un tiempo de reconciliación, en el que hay que pedir perdón por las cosas del pasado", recordó el joven. Por su parte, la mujer señaló que fue a pedir por su familia, sobre todo por sus hijos, y destacó: "También vine a dar gracias, porque todavía tengo trabajo y salud. El año pasado no pude venir porque me tocó a trabajar, pero no falté a la celebración de San Cayetano".

Marta, de barrio Cuarteles, arrancó a las 8.30 y le llevó casi tres horas pasar por siete iglesias. Las últimas fueron la San Miguel y la Catedral, junto a un grupo de vecinos. "Trato de elegir el circuito terminando en una parroquia que quede cerca de donde vivo. Venimos a pedir y agradecer. En mi caso agradezco todo, principalmente tener trabajo y estar bien económicamente en estos tiempos difíciles", sostuvo.

Adrián, de barrio Las Rosas, empezó su caminata en la Santa María del Rosario. Fue con su hijo, un compañero de la escuela del chico, y su prima. "Vine a pedir y agradecer por mi salud, por la de mis dos hijos y de mi vieja; también por el trabajo y las horas extras que he podido hacer, en un contexto en que mucha gente se está quedando sin empleo y en que no está bien la situación del país", dijo.

A su vez, indicó: "Es el primer año que recorro las siete iglesias, y el año pasado fue además mi primera vez haciendo la Peregrinación de los Pueblos desde Hasenkamp a Paraná. Fueron dos experiencias hermosas. Este último tiempo me volqué a la fe y a Dios, para despejarme de problemas que he tenido. Después de 43 años volví a ir a misa, para agradecer y pedir que todo me salga bien".

Yanina y Paola, amigas que terminaron su periplo empapadas por el aguacero pero felices de haber concretado el trayecto por siete parroquias, comenzaron en Nuestra Señora de Luján, para visitar luego Divino Amor, Cristo Redentor, Sagrado Corazón, La Piedad, San Miguel, y culminaron en la Catedral. "Llegamos para agradecer por la salud y el trabajo, y también para pedir para todos los que lo necesitan", sostuvo Paola. Por su parte, Yanina afirmó: "Vine a pedir por trabajo, salud, y unión de la familia".

Cabe recordar que esta antigua práctica de recorrer siete iglesias se remonta hasta la antigua Roma, donde después del Jueves Santo, los fieles recorrían las basílicas ubicadas en las siete colinas para adorar la Eucaristía, la consagración del pan y el vino, que se transforman en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

















