El radicalismo faltó a la reunión con Romero por el desdoblamiento electoral

La dirigencia radical pegó el faltazo este miércoles al encuentro al que los había convocado la ministra de Gobierno de la provincia, Rosario Romero, para ponerlos al tanto de la decisión del gobernador Gustavo Bordet de establecer el año que viene un cronograma de elecciones provinciales y municipales separadas de los comicios nacionales.





La reunión estaba prevista para informar primero a las fuerzas políticas, antes de oficializar la convocatoria, lo que sucederá el lunes, según se estima en la Casa Gris.





Sin embargo, el radicalismo resolvió a última hora no asistir, y difundió un comunicado señalando que dicho encuentro "no tiene ningún sentido porque ya se ha anunciado el calendario electoral y el resto del temario que, según el Gobierno, se quería tratar con nosotros no tiene ningún interés público porque la pretensión de desplegar una campaña limpia en cuanto a cartelería, pasacalles y la no agresión al patrimonio público, que todos compartimos, es de injerencia municipal y no del Estado provincial que, como todos sabemos, no tiene jurisdicción en tales temas", indicó la conducción radical encabezada por el intendente de Villa Elisa, Leandro Arribalzaga.





En consecuencia, sostienen los dirigentes radicales, es una falta de respeto convocarlos para algo que pueden leer en el boletín oficial o en los medios.





"Una más de un gobierno inoperante que lo único que hace es pagar magros sueldos con un cronograma solo mejorado en días respecto a años anteriores", criticaron.





También dijeron que la gestión de Gustavo Bordet "está ausente en la atención de los sectores más vulnerables, que son protegidos por los gobiernos municipales. Que hace una insignificante inversión en obras públicas que son sostenidas en su inmensa mayoría por el Estado nacional y que ni siquiera pudo consensuar una reforma política y electoral profunda y moderna".





Y agrega el comunicado: "En definitiva Entre Ríos, como resultado de gobiernos mediocres, sigue siendo una provincia pastoril, sin planes de industrialización ni desarrollo económico y, gracias a la Nación que ha concretado el federalismo desde hace tres años con notable crecimiento de recursos, la provincia a duras penas ha podido sobrellevar los servicios básicos, postergando sus deudas en el tiempo", ya con tono de campaña electoral





Durante la mañana, en diálogo con FM Litoral, Aribalzaga había dicho que antes del encuentro se iban a reunir los miembros del Comité para compartir opiniones sobre el tema, pero no se evaluaba a esa hora la posibilidad de no asistir al encuentro. El dirigente sí manifestó su oposición del desdoblamiento electoral, pero admitió que se trata de una facultad del gobernador.





¿Arrepentidos?

El 22 de agosto la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de reforma electoral que estableció que –en el caso de ser desdobladas– las elecciones primarias se realizarían el segundo domingo de abril, y las generales el segundo domingo de junio. Todos los senadores de Cambiemos votaron favorablemente.





En diputados, seis días después. Cambiemos aportó todos los votos disponibles en la Cámara baja para aprobar la norma. Fueron tres diputados peronistas los que no acompañaron la sanción.