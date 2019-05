El radicalismo define hoy su rol en Cambiemos entre tres variantes

Los 347 convencionales de la Unión Cívica Radical (UCR) se congregarán hoy en Parque Norte, donde intentarán dirimir en su Convención Nacional entre las tres vertientes que se vislumbran sobre el espacio político. Si bien hay diferencias, los tres grupos en los que se divide hoy el radicalismo comparten sus críticas a la gestión del presidente Mauricio Macri, aunque su postura sobre cuál debe ser la salida electoral, difiere.

El sector más crítico es sin dudas el encabezado por Ricardo Alfonsín, Federico Storani y Jorge Sappia (presidente de la Convención), que impulsa la salida de la UCR del bloque Cambiemos y reagrupar filas en un nuevo frente liderado por el exministro de Economía Roberto Lavagna, líder del espacio político denominado Consenso 19.

Otro sector del radicalismo es el espacio liderado el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, quien movió el avispero hace algunas semanas cuando comenzó a poner en duda la candidatura de Macri a la presidencia. De este grupo surgió el borrador de ocho páginas con críticas a la política económica del Gobierno, que ratifica sin embargo una política de alianzas.

"Hay peronistas republicanos que no quieren volver para atrás. Si es un peronista republicano que cree que la riqueza se construye primero para después repartirla, como es el caso del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por qué no invitarlo a sumarlo a un frente más amplio. O (Roberto) Lavagna que fue ministro de Economía de (Néstor) Kirchner y también fue secretario de Comercio Exterior de (Raúl) Alfonsín", manifestó.

Desde su entorno explicaron a Infobae la estrategia: "El Gobierno dice que no hay dirigentes sueltos que quieran sumarse, pero si no los invitás no te van a tocar la puerta. Y lo que hay que hacer es proponer una oferta que supere la actual grieta, y a nosotros nos parece que hacer algo nuevo es hacerlo sin Macri".

Un dirigente parlamentario, que conoce de cerca las negociaciones radicales, amplió el análisis que apunta a un Plan "V", pero agregó: "A nadie le interesa una PASO con Macri, primero porque hoy lo ven como un mal candidato, tampoco sirve ir de vice, pero si tenés la herramienta PASO y a (María Eugenia) Vidal como candidata del oficialismo, eso puede servir para meter a los Lavagna adentro de un nuevo esquema que no se llame Cambiemos".





El tercer sector

Un tercer sector impulsa una nueva propuesta para la Convención Nacional, que consiste en ratificar su pertenencia a Cambiemos y propiciar la "incorporación de otros partidos" con la mira puesta en el balotaje presidencial de noviembre, a través de negociaciones a cargo de los gobernadores radicales.

Este sector también difundió un documento en el que planteó una postura más moderada que la de Cornejo, proponiendo crear "una nueva coalición" que incluya a otros partidos –sobre todo peronistas– y forzar la definición de candidaturas a través de las PASO.

Con la idea de reunir el mayor consenso posible entre los convencionales, el documento hace un guiño al sector más duro al remarcar que uno de los "problemas" de Cambiemos es que "no tiene reglas de funcionamiento" y reclamar un acuerdo con los socios del PRO y la Coalición Cívica para tener una mayor "intervención en el proceso decisorio gubernamental".

El debate de la Convención Nacional se perfila así como una puja entre un sector que intenta tensar la cuerda con el reclamo de primarias y revisión de la candidatura a la reelección de Macri y otro que intenta consolidar la posición del partido dentro de Cambiemos pero sin ir al choque frontal con los socios.

Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la definición comenzaron a sumarse voces radicales más alineadas con el PRO y principalmente con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, principal defensor de la reelección de Macri.

Uno de ellos fue el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien consideró el jueves que hay que ratificar una fórmula, con Macri candidato obviamente, y luego " ir todos juntos, sin las PASO. "Tiene que haber una fórmula consensuada por todo el espacio, el Presidente de la Nación es el que está liderando el espacio", agregó.

En sentido similar se expresó el diputado nacional por Tucumán José Cano, quien aseguró que la Convención Nacional va a ratificar el apoyo a Macri como hizo la convención bonaerense con Vidal en la provincia y sentenció que "hoy el candidato es Macri".

Por su parte, el senador nacional por La Rioja Julio Martínez consideró que la UCR debe "pedir un mejor funcionamiento del frente y no mucho más", tras lo cual afirmó que el candidato "es Macri, él es el que tiene que ser Presidente".

"Creo que hay que continuar en Cambiemos, y que mayoritariamente la Convención se va a manifestar en ese sentido", manifestó.





El día después

Ayer se señalaba que la principal discusión se había reducido a decidir si los convencionales deben votar un texto declarativo tan duro como el que hizo circular Cornejo o directamente no votar declaraciones y solo votar un texto con la resolución. "A partir del martes, una vez que la Convención haya votado y se cree una mesa presidida por Cornejo, la negociación con Marcos Peña va a ser muy dura, porque los radicales lo que quieren es subsistir, quedarse con las principales listas de diputados y senadores, porque también lo que se pone en juego en las elecciones es el Congreso que viene, y se quiere renovar todas las bancas", anticiparon desde la UCR.

















Benedetti pidió a convencionales entrerrianos que apoyen a Macri





El candidato a gobernador de Entre Ríos por Cambiemos, Atilio Benedetti, indicó la semana pasada a UNO su postura ante la convención de hoy. "Mi opinión es que hay que fortalecer la candidatura a la reelección del presidente Mauricio Macri. No es tiempo de cambiar caballo, estando en el medio del río. No es tiempo de cambios sustanciales, más allá de que podamos mejorar Cambiemos y eventualmente considerar alguna ampliación", opinó. "Es importante que los convencionales de mi partido puedan consolidar Cambiemos", indicó el dirigente. Los 12 convencionales entrerrianos son Luis Kirpach, Juan Carlos Arralde, Giordano Boggian, Gloria Cozzi, Eduardo Lawrie, Sergio Avewro, Estela Torrilla, Juan José Artusi, Lucioa Angelino, Jorge Landra, Jorge D'Agostino y María Elena Herzovich.