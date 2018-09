El proyecto de Presupuesto 2019, bajo la lupa de los diputados entrerrianos

La discusión por el proyecto de Presupuesto 2019 , dado a conocer hace una semana por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, enfrenta al Poder Ejecutivo con un escenario de incertidumbre respecto de la suerte que tendrá el texto de casi 5.000 páginas en ambas Cámaras. Si bien el Presidente encabezó las gestiones con gobernadores de la mayoría de los distritos para asegurarse el apoyo, es toda una incógnita adelantar qué se sucederá con los legisladores que dejaron entrever su rechazo a la iniciativa oficial. En base a un sondeo entre diputados de Entre Ríos, UNO se propuso conocer la postura que tendrán a la hora de votar y el impacto que podría llegar a tener en las finanzas públicas, pero también en la vida cotidiana de los entrerrianos. "Lo estamos siguiendo muy de cerca con el gobernador y el ministro de Economía, hay algunas cuestiones que se acordaron en el Consenso Fiscal, que debería estar reflejadas en el Presupuesto. Estamos en un tiempo y en un proceso de estudio. Nuestra consigna es defender los números provinciales a rajatabla, que no se resienta el equilibrio que ha logrado Bordet el último año en las cuentas públicas", dijo el diputado del bloque Argentina Federal Juan José Bahillo.

En cuanto a las pautas específicas que podrían afectar los intereses entrerrianos, Bahillo explicó que en principio debe primar la cautela, pero en ese sentido consideró que "hay que evaluar bien el subsidio al transporte y ver cómo impacta en las cuatro ciudades donde hay transporte urbano, el tema de la tarifa eléctrica". Por otro lado rescató como cuestión positiva "el reconocimiento del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, esto ha significado 1.900 millones de pesos tras la firma de un convenio entre la Provincia y el Gobierno nacional. Además, en el Presupuesto hay un artículo donde se automatiza el 90% del número que se reconoció el año anterior, ese porcentaje se divide en 12 partes y se remite mensualmente a la provincia para paliar el déficit de la Caja".

Al graficar el modo en que incidirá la disminución de los subsidios al transporte, el diputado aseguró que implica un número global de 45.000 millones de pesos y que esto representa "un tema muy sensible, hay miles de trabajadores que se transportan todos los días en el servicio urbano en las principales ciudades, Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Por lo tanto quiero ser prudente para no llevar una incertidumbre innecesaria". Bahillo tampoco pudo brindar mayores precisiones sobre una posible variación del valor de la tarifa eléctrica, pero adelantó que solicitó un estudio a la empresa Enersa para evaluar que costo presupuestario tendría para nuestra jurisdicción.

Teniendo en cuenta estas primeras variables que son objeto de estudio, para Bahillo todavía no está claro que postura adoptará cuando se tenga que votar el proyecto en el recinto. "No lo hemos definido aún, tenemos una responsabilidad de agotar todas las instancias para dar el Presupuesto al Poder Ejecutivo, más allá que puedo definir aún cuando logremos algunas modificaciones que el Presupuesto no es el que uno quisiera para este país. No refleja el modelo de país que uno quiere", reflexionó. Por otro lado marcó que en el texto está planteado un incremento nominal del 35% en las partidas sociales.





Déficit cero

El diputado nacional de Cambiemos, Atilio Benedetti, rescató que el actual proyecto de Presupuesto tiene como particularidad "el déficit cero". Expresó que alcanzar este objetivo demandará de "un esfuerzo tripartito, donde el mayor empeño lo tendrá el sector privado, que tiene una pesada carga impositiva y a eso se le ha agregado a todos los sectores que exportan con una retención de 3 pesos por cada dólar exportado. Luego el esfuerzo se repartirá entre la Nación y la provincia. Y en este sentido, el ministro Rogelio Frigerio ha sido muy claro en explicar en como en estos dos años y medio se han equilibrado las cuestiones del reparto de recursos: 50% para las provincias".

Al igual que sus pares de Cambiemos, Benedetti dijo que piensa acompañar la iniciativa, pero dejó entrever que el Gobierno necesita del acompañamiento de legisladores opositores teniendo en cuenta que el oficialismo no cuenta con mayoría propia. Consultado por los fondos que se eliminarían en materia de subsidios, por nombrar algunas de las facetas más polémicas, el legislador explicó cómo funciona el procedimiento de subsidios: "La Nación se ocupa de las ayudas de todo lo que son los transportes interjurisdiccionales, y en todo caso los transportes jurisdiccionales, como en el caso de los municipios serían responsabilidad de cada jurisdicción. Las capitales de provincia más afectada serían Córdoba, la ciudad de Paraná, que están recibiendo una ayuda para tener el valor del boleto en los niveles que están hoy", admitió en diálogo con UNO.

Benedetti reconoció que el Gobierno suprimirá un fondo específico a las provincias destinado a la tarifa eléctrica, aunque aclaró que globalmente "las provincias reciben cifras mucho mayores que esas quitas parciales. Eso formará parte del reacomodamiento de los presupuestos provinciales. Todos los detalles del Presupuesto son motivo de conversación". Además negó que se hayan definido recortes en programas sociales , y en esa línea estimó que lo más podría retrasarse serían algunos proyectos de obra pública. "Cuando uno necesita meter las cuentas en caja, de alguna manera se deben hacer. Hay un extraordinario cuidado en no afectar el gasto social, de no afectar el gasto educativo; no digo que se vayan a eliminar cosas pero quizás van a tener menos asignación o asignaciones en mayor cantidad de tiempo", aseveró.





Presupuesto de ajuste

Uno de los diputados peronistas que con mayor énfasis viene planteando sus diferencias con el proyecto es Juan Manuel Huss. En un primer análisis afirmó que "se trata de un Presupuesto de ajuste. El segundo gasto más importante en partidas presupuestarias está destinado al pago de intereses de la deuda externa por sobre partidas como educación, salud, transporte, obra pública. Claramente es un presupuesto que está diagramado con el viejo acuerdo al Fondo Monetario Internacional".

Huss observó que se retrotraen las partidas a las provincias en obra pública, en materia de subsidios al transporte, de tarifa eléctrica, la quita del Fondo Solidario Sojero, una reducción del presupuesto de Salud y de Educación. "Es grave la situación y nosotros necesitamos tener un claro horizonte que contenga a la mayoría del pueblo argentino, que tengas políticas de reactivación económica. No creemos en la paz de los cementerios. Queremos que se reactiva la economía teniendo en cuenta los sectores productivos de la Argentina", advirtió. "Este Presupuesto es invotable. Nosotros estamos generando propuestas distintas al Gobierno, y esperemos que tengamos una discusión seria", confió a UNO.





La defensa de Lacoste

Para el radical Jorge Lacoste "la Provincia no sufrirá grandes recortes, ya que se ve mejorada la posición frente al déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, y se consideran obras importantes como la de agua en Concordia. Es un Presupuesto que hay que contextualizarlo en la Argentina que estamos viviendo hoy, en ese escenario es razonable".