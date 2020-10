El proyecto de ley de paridad integral ingresó a Diputados

La vicegobernadora, Laura Stratta, y el gobernador, Gustavo Bordet, encabezaron el acto de presentación formal del proyecto y allí el mandatario manifestó un enfático apoyo a la aprobación de la iniciativa.

El texto establece, entre otros puntos, el principio de paridad de género en la conformación e integración de los tres poderes del Estado, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, Concejos y Colegios Profesionales. con representación igualitaria de varones y mujeres en un 50% para cada género en la conformación de listas electorales, y en la composición de estructuras orgánicas o de cargos y ternas o nóminas de designación.

Para ello se derogan la Ley de Cupos N° 10.012. Se modifica el Régimen Electoral, la Ley de Ministerios, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley del Consejo de la Magistratura.

La exconvencional socialista Marcela Haiek se refirió al debate que se dio en 2008 en la Convención Constituyente que consagró la equidad de género, plasmada en el artículo 17. “Al haber trabajado el tema género esperábamos con ansias estos momentos donde se pueda reglamentar y permitir el acceso y el ejercicio”, señaló: “La importancia de este acto es justamente eso, bajar del mundo del Derecho a la realidad esta consagración de los derechos constitucionales”.

Así también se expresó la exconvencional y actual ministra de Gobierno, Rosario Romero: “Como coautora de uno de los proyectos que fueron base del artículo 17 me siento muy satisfecha porque se presente el proyecto de ley de Paridad Integral, que termina de consolidar la idea de las y los convencionales de 2008. Hoy celebro que estén dadas las condiciones y los consensos para tomar la decisión política de este cambio tan trascendente que consolidará la equidad de género y propiciará condiciones de igualdad hacia el futuro”.

En el mismo sentido, la exconvencional radical Griselda De Paoli recordó la reforma de la Constitución de Entre Ríos y mencionó que integró la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías donde se debatieron los artículos referidos a la equidad de género.

“Me parece más que importante esta instancia, es realmente para celebrarla porque vino a superar una serie de instancias anteriores donde estos principios estuvieron minimizados e incluso remplazando la palabra género con sexo en la ley que está vigente hasta hoy”, señaló tras valorar: “Es un salto cualitativo no sólo en lo que hace en la representación política sino en su proyección a todo tipo de actividades y circunstancias”.

Por su parte, Analía Coria, presidenta del Colegio de Abogados Sección Paraná, señaló: “Ojalá la iniciativa motive debates y se sancione en tiempos razonables.

Desde el punto de vista jurídico, explicó que este proyecto significa “la igualdad de oportunidad y de trato entre mujeres y varones que garantiza la Constitución provincial pero en la práctica no es operativa porque la participación de la mujer no se encuentra incorporada en muchos aspectos”.

Asimismo, resaltó: “El carácter de orden público de la norma que constituirá una herramienta importante para que la igualdad y la equidad comiencen a formar parte de nuestro quehacer democrático”.

La diputada Farfán, quien preside la Banca de la Mujer, señaló: “Es otro paso más que ya veníamos gestando en la Red para la Igualdad para llegar a la paridad, una paridad integral donde fue debatida y consensuada en un ámbito multisectorial, colectivo, transversal, que las mujeres esperábamos hace años”, y valoró la voluntad política del gobernador y vicegobernadora: “Ya es momento de comenzar a debatirlo en la Cámara, que seguramente vamos a tener el acompañamiento y es una respuesta a realidades y a reclamos colectivos”, remarcó.

La exdiputada provincial Lucy Grimalt indicó:“Hace 10 años que estamos esperando este momento”, tras evocar la ardua lucha que atravesaron en 2008 hasta conseguir el artículo 17 de la Constitución de Entre Ríos. “Ahora vamos a hacer lo posible en la Ley de Paridad”, aserveró la histórica militante feminista. Y agregó: “Quiero hacer un homenaje a Zulema Schonfeld del peronismo, a Alba López del radicalismo y a Cecilia Greca del Partido Socialista, ellas fueron precursoras en la lucha por la equidad de género por la paridad”.

En tanto, la presidenta de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino y de la Federación Argentina de Maxi Básquet, Susana Treidel, dijo: “Por fin se empieza a dar un paso importante para la paridad de género (...) muchas mujeres hemos sufrido esta imposibilidad de acceder no sólo a cargos sino también a las decisiones, a la discriminación de la distribución económica”. Y remarcó: “Que tengamos el apoyo de la Provincia me llena de orgullo y de emoción y me late fuerte el corazón”.