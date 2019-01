El pronóstico del tiempo para este fin de semana entona al turismo dentro de la provincia

Además de la situación económica desfavorable por la que atraviesan numerosas familias, por la que consideraron no salir de vacaciones este verano, las constantes lluvias en la región y la crecida del río Uruguay ocasionaron una notable merma en el movimiento turístico durante la primera quincena de enero y en lo que va de esta semana, y la situación preocupa a los prestadores de servicios tanto públicos como privados.

En algunos destinos, como Colón y Gualeguaychú, ya se vieron comprometidas varias de las playas que cada verano vistan miles de personas que llegan desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba principalmente, y ese factor desalentó el flujo de nuevos viajeros durante esta semana.

Con un pernocte promedio de cuatro noches o más, hasta ahora el nivel de ocupación ha sido dispar en las distintas localidades.

Si bien Entre Ríos no está inundada, la información difusa sobre los severos anegamientos en algunos sitios del Litoral, sumado a un pronóstico que anuncia que persistirá el tiempo inestable en los próximos días, generó que muchos de los visitantes que ya tenían reservas las cancelaran. En este contexto, Sebastián Bel, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), comentó a UNO: "A la variable económica se le sumó la variable climática y esta semana cayeron muchísimas reservas por la situación de las lluvias y también por la información que hay en los medios de que el Litoral está inundado".

Aunque a fines del año pasado se anunciaba que iba a llover más de la media habitual en la región, el sector se mantuvo expectante. El dirigente recordó que "el año pasado la primera quincena de enero no fue la mejor y después repuntó", y manifestó: "Ahora estamos con mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con el tiempo".





Oferta diversificada

Este fin de semana puntualmente no se anuncian precipitaciones en ciudades como Gualeguaychú, Colón y Federación, algunos de los destinos que traccionan gran cantidad de público en verano, por sus encantos naturales, balnearios, parques termales y fiestas populares. No obstante, muchos esperan hasta último momento para decidir si viajar o no y consultan cómo están los balnearios frente a la crecida de los ríos en la costa del Uruguay.

En este marco, Fabián Berger, referente de la Dirección de Turismo de Colón, contó a UNO: "Tenemos parte de algunos balnearios y caminos costeros anegados o afectados por el agua, pero de todas maneras todavía contamos con sectores donde los guardavidas están prestando servicios. Hay una parte del balneario Santiago Inkier que está habilitado y tenemos todavía playa, pero además estamos ofreciendo como alternativa a los turistas los complejos termales, que en el Departamento Colón son tres".

Asimismo, mencionó que están también habilitados varios balnearios sobre los arroyos: "Están el Urquiza, el camping Viejo Molino y el balneario Rocha en el acceso a Villa Elisa como opción, y hay complejos de piscina para disfrutar del verano ante la falta de playas".

Berger indicó que los visitantes cuentan además con servicios náuticos, teatro, cine y otras actividades culturales para seguir disfrutando de la temporada estival en este destino: "Hay paseos artesanales, otros vinculados a la industria de la miel y de antigüedades, y a sitios históricos como el Molino Forclaz, con vistas guiadas teatralizadas", expresó.

Sobre la ocupación promedio en lo que va del mes, aseguró que ronda el 70%. "La mayoría de los turistas son de CABA y provincia de Buenos Aires, también hay mucho turismo interno de Entre Ríos, y en menor escala de Santa Fe y Córdoba. Ademas, en los últimos tiempos recibimos numerosos visitantes del norte del Litoral, como Corrientes y Chaco, y con la diferencia cambiaria están llegando bastantes turistas uruguayos, interesados sobre todo por los atractivos de las termas", dijo, y señaló: "Si bien se espera una buena segunda quincena y que pueda bajar el río, sabemos que afecta más el tema de la lluvia que la creciente y de eso va a depender el nivel de ocupación que tengamos".

Por su parte, Gastón Irazusta, presidente del Ente Mixto de Turismo de Gualeguaychú, destacó que a principios de año hubo mucho movimiento: "Todavía las condiciones del tiempo estaban muy buenas, había buen clima, playas. Del 4 al 7 de enero se realizó la Fiesta del Pescado y del Vino Entrerriano, prevista para cuatro noches pero una se suspendió por lluvia, y hubo 90.000 personas que asistieron", dijo, y acotó: "El sábado pasado fue la primera noche de Carnaval con un público de unas 25.000 personas. El flujo turístico se concentró más los fines de semana y los demás días, de acuerdo a la inestabilidad del tiempo, hizo que disminuyera".

No obstante, advirtió: "Lo que nos preocupa más ahora es la crecida del río que se registra estos días, con la falta de algunas playas que vamos teniendo. Las del centro están un poco complicadas, pero hay lugares en los campings que están funcionando". En este marco, aclaró que el balneario El Ñandubaysal no se vio afectado y el camping funciona normalmente.

Respecto a la ocupación, indicó que el último fin de semana alcanzó el 73%, y durante la primera quincena del año, osciló el 60% en promedio, y resaltó: "Como opciones a los balnearios tenemos dos complejos termales en Gualeguaychú que trabajan intensamente durante el verano por sus atractivos y su uso recreativo, con parques acuáticos en ambos. Asimismo, hay una agenda muy fuerte en materia cultural que se mantiene con distintas propuestas artísticas, y se está por inaugurar un nuevo paseo al lado del museo Azotea de Lapalma, con interesantes actividades culturales. Contamos con la mayor área protegida de la provincia y con una propuesta amplia de atractivos para toda la familia".

Por otro lado, analizó: "Claramente la inestabilidad nos afecta y sabemos que la gente está mirando las condiciones del tiempo para decidirse si viaja o no. Pero Gualeguaychú tiene la ventaja de su ubicación estratégica y por ende es de muy fácil acceso para quienes decidan llegar, además de los beneficios en cuanto a la variedad de recursos turísticos".

En el caso de Federación, a pesar de las inclemencias del tiempo, registraron un buen nivel de ocupación en el primer tramo del año, sobre todo el fin de semana pasado, en el que celebraron al Fiesta Nacional del Lago y recibieron miles de visitantes, y si bien llovió, no se vieron interrumpidas las actividades planificadas. Así lo confirmó a UNO la secretaria de Turismo de la localidad, Graciela Racedo, quien comentó: "Hubo un excelente movimiento turístico en la ciudad y la ocupación estuvo en el orden del 95%. Se pudieron realizar los espectáculos nocturnos, las actividades deportivas, el torneo de pesca. Más allá de las cuestiones climáticas se desarrolló con normalidad la Fiesta y con muy buen marco de público".

A su vez, refirió: "El promedio general de la quincena fue de un 85%. Esperemos que esto le haya dado un puntapié a la temporada. Estamos con todas las playas habilitadas, los servicio de paradores y todo funcionando muy bien. Las perspectivas son buenas para esta segunda quincena de enero, ya que habitualmente es la época de mayor afluencia a Federación. El público está repartido, con gran presencia de gente del Litoral, de Corrientes, Chaco, Misiones, además de los visitantes provenientes de Buenos Aires y de Entre Ríos. Y con el cambio favorable para Uruguay, recibimos mucha gente de allá también".

Sin embargo, opinó: "Aunque por estar encima de la represa Federación no es una ciudad que se inunde, cuando empiezan a circular las noticias de zonas inundadas en la región, además de las consultas crecen las cancelaciones, y eso es lo que preocupa".