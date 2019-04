El Programa de Precios Esenciales ya rige en Paraná, con muchas faltantes

El ministro de Trabajo y Producción de la Nación, Dante Sica, afirmó ayer que el programa "está ya empezando a funcionar en forma plena", y aseguró que "hay casi un 90% de los productos" que ya están en las góndolas. Los primeros controles realizados ayer en la capital provincial dan cuenta que la observación del funcionario nacional dista bastante de la realidad.





En la primera jornada de vigencia del plan, el cuerpo de inspectores perteneciente a la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Provincia verificó que en Paraná es dispar el cumplimiento: en los locales de Carrefour se constató que había 58 de los 62 artículos incluidos, sea con los determinados o con sus reemplazos; en la cadena Coto, la ecuación fue de 48 sobre 62; en Changomás 14 de 62; y en Vea, exactamente la mitad. En el primer día de inspecciones, no alcanzó a registrarse la situación en las sucursales de Día.





La iniciativa del Gobierno, definida también como "plan alivio" ante la escalada inflacionaria, se instrumentó mediante un acuerdo voluntario con poco más de una docena de grandes empresas, para que esos precios queden congelados durante 180 días.





Ayer, UNO pudo observar que en los ingresos de algunas sucursales comerciales estaba exhibido el listado de productos incluidos, y eventualmente sus reemplazos. Se especificaba que algunos recién estarán disponibles recién el 15 de mayo. Algunos están en línea de producción, como los fideos codito spaguetti y tiraburzón Regio, pertenecientes a Molino Río de la Plata; lo mismo sucede con dos variantes de arroz de Adecoagro, por citar algunos casos de la implementación.





"Vendemos de más porque sino la gente se va enojada"





Federico Nudel, gerente de Friar Paraná, explicó en diálogo con La Red Paraná que el stock de asado incluido en el plan de Precios Esenciales del gobierno nacional, es una pequeña parte del volumen de venta semanal. Incluye asado, vacío y matambre con un precio de venta al público de 149 el kilo.

El empresario dijo que la firma tiene dos bocas de expendio en Entre Ríos, una en Victoria y otra en Paraná. Son las dos únicas carnicerías de la provincia incluidas en el programa. En la capital provincial comenzaron a vender el asado a 149 pesos el viernes a la tarde, por un acuerdo de la empresa con el Consorcio de Frigoríficos Exportadores.

Nudel explicó que de los 120.000 kilos que el Gobierno propuso por semana, la mitad va al Mercado Central y los otros 60.000 kilos se reparten entre todos los frigoríficos exportadores que tienen bocas de expendio con venta al público.

"A Friar le corresponde vender 5.500 kilos, dividido 77 –la cantidad de carnicerías que tiene en distintas provincias– son 70 kilos por carnicería. Recibimos un mail que decía que como mínimo teníamos que vender 88 kilos. Casi todas las carnicerías, incluida la nuestra, venden por encima de los 500 kilos. Hicimos el esfuerzo y vendimos los kilos de más, porque sino la gente te patea el mostrador y se va enojada", sostuvo.

"Vino un poco más de gente de lo normal. Estamos haciendo un esfuerzo y acompañando en esto. Se vendió todo el asado, tanto el de oferta como el otro y hoy estamos sin asado para el Día del Trabajador. Para el jueves vamos a tener nuevamente", agregó.







Luego del anuncio y un período de acomodamiento de una semana, desde ayer debían estar disponibles los productos incluidos en el Programa de Precios Esenciales en las góndolas de unos 2.500 locales comerciales de todo el país. En Paraná, donde hay una decena de bocas de expendio habilitadas –correspondientes a distintas cadenas de supermercados–, debutó con reemplazos y muchas faltantes.En la provincia, y la región, la canasta está compuesta por 62 y no 64 productos como se anunció a nivel nacional; acá no llegará la leche La Martona.El responsable del Área de Lealtad Comercial de la Provincia –dependiente de Defensa del Consumidor– Fernán Poidomani, informó aque las bocas comerciales habilitadas en el plan son las mismas que estaban en el Programa Precios Cuidados. De modo que en Paraná el programa baja a través de las cadenas de supermercados, del mismo modo que en Chajarí, Concordia y Gualeguaychú. En tanto que los supermercados Día tienen mayor cobertura geográfica en el interior de la provincia, ya que posee 80 sucursales diseminadas en territorio entrerriano.Poidomani dijo que hay productos que están más baratos que los incluidos en el programa de Precios Esenciales. Ello tiene que ver con que la idea del plan es que se respete el congelamiento de precios durante 180 días, por lo que fabricantes y empresas ya evaluaron los artículos incluidos con la estructura de costos correspondiente a un cálculo inflacionario y una determinada evolución del tipo de cambio. "Serán baratos si el resto de los productos aumentan en los próximos meses y se respeta, en los acordados, el congelamiento", explicó el funcionario provincial.La tarea de los inspectores ayer fue verificar el listado de Nación, qué productos hay en stock, si están señalizados o reemplazados, y verificar el precio que coincida o esté por debajo de lo dispuesto. En base a ello, se remitió ayer el primer informe a la Secretaría de Comercio de la Nación.Sobre el faltante, Poidomani indicó que hubo una evolución en el cumplimiento del programa, que se anunció para la semana pasada, aunque desde el Gobierno se puso la fecha de ayer como el inicio formal. Por ello ocurre que en algunas cadenas pueden faltar productos porque no trabajaban con determinados proveedores."Está en período de ajuste. Hasta la semana pasada había un stock de productos muy escaso, entre 20% y 30%. Hubo una evolución", confió.Los controles, dijo, seguirán en los próximos días. El cuerpo de inspectores del organismo es escaso: son solo cuatro y están en Paraná, y si bien hacen viajes al interior, reveló que los controles también pueden ser realizados por los organismos de Defensa del Consumidor de las distintas municipalidades, que están facultados para esa tarea.Acerca de la continuidad de Precios Cuidados, Poidomani sostuvo que se ha desvirtuado por las modificaciones en su instrumentación. "El programa es un sistema de administración de precios. Para eso deberían ser los mismos productos para poder ver la evolución de los precios. Así, las empresas informaban costos y se modificaba cada tres meses. Resulta que en los últimos tiempos el 90% de los productos se modificaron, entran unos y salen otros, y se modificó el control", razonó y amplió: "El sistema se regía con productos de referencia, y tiene que ser uno de primera línea y de consumo masivo. Pero se sacaron los de primera marca y es difícil pensar que un producto de tercera o cuarta marca sea de referencia; entonces el programa se devaluó".También cuestionó la falta de información clara, porque si bien hay cerca de 580 productos en el Programa de Precios Cuidados, las cadenas eligen voluntariamente una cantidad, según tamaño o stock. No están obligados a tener una lista de determinada"."Hubo una misma lógica como con Ahora 12, creado para incentivar el consumo de productos nacionales, sin interés. Cuando le agregaron el interés, la gente lo dejó de elegir. Lo mismo sucedió con el Procrear, que tenía un sistema de intereses fijos y luego le pusieron el UVA y lo dejaron elegir. Es decir que los programas no se eliminan, pero se vacían", argumentó.