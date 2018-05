El precio del boleto llega a etapas de definición y proponen llevarlo a 11 pesos

El aumento del boleto entra en etapa de definición y hoy continuará la instancia de la comisión que estaba prevista que terminara ayer. Por la tarde hubo reuniones de distintos bloques del Concejo Deliberante. Desde Cambiemos hay quienes le pusieron paños fríos a esa propuesta "borrador" que planteaba una tarifa plana inicial de 12,5 pesos, cuando el Ejecutivo había propuesto 13,5. Otros sostuvieron la primera opción. En este contexto fue la edila Silvina Fadel de UNA-Frente Renovador la que ayer juntó a su equipo y afirmó que plantearán una suba inicial de solo el 25% del precio actual, es decir quedaría en unos 11 pesos.

"El boleto tiene que aumentar porque hace un año que no sube y hubo incrementos en los combustibles de más de 36%. Pero hay que buscar un boleto justo por los reclamos de los usuarios. Es un tema delicado y complicado. Hay que ver en este momento cuál es el precio justo para que los usuarios no sufran el aumento y las empresas se comprometan a brindar los nuevos servicios, con nuevos coches y recorridos que es lo que más pide la gente", dijo a UNO la edila Fadel.

Ayer por la tarde delineaban la propuesta y esperarán a la reunión de comisión de hoy o en la instancia próxima del Concejo para plantearlo. "No sabemos si el Ejecutivo seguirá en camino por los 13,5 pesos, pero considero que es un monto muy grande para el bolsillo. De persistir así la propuesta del Intendente, voy a presentar la nuestra de un aumento pero escalonado, paulatino, que la última suba sea en recién en diciembre", agregó.

En ese sentido, explicó que barajaban distintas propuestas, pero que proponen una suba del boleto –que hoy está en 8,75 pesos– a 11 pesos y de ahí en adelante. "Hablamos de un número de entre 11 y 11,5 pesos porque sabemos que la empresa hace un año que reclama una suba que no se ha dado. La propuesta se acerca más a que no sea un tarifazo de 13,5 pesos. No estamos de acuerdo con que el usuario sufra semejante aumento. Tenemos que pensar en todos los otros tarifazos. Nuestra propuesta no puede superar el 24 o el 25% de aumento. Sería más justo. Son temas delicados y la responsabilidad es muy grande", remató la edila.

En Cambiemos, al menos ayer por la tarde, no todos los caminos llegaban a Roma y sostenían que el boleto a 13,5 había sido calculado con un dólar a 18 pesos, por lo que una tarifa menor, en este contexto, sería impensado. Otros integrantes del bloque dejaban la puerta abierta a la presentación de una propuesta más barata que aquella que presentó el Ejecutivo, con un boleto a 12,5 o 12,57 pesos.

En la mañana de hoy, el precio de la tarifa plana de Paraná comenzará a llegar a una definición. Luego de la reunión de comisión, supuestamente es la última, deberán definirse las propuestas que llegarán al Concejo que sesionará en el Teatro 3 de Febrero bajo ciertas condiciones. La instancia de hoy iniciará a las 9. Desde los distintos bloques jugarán sus últimas cartas.

Para asistir a la sesión ordinaria especial, el lunes desde las 10.30 en el Teatro, será obligatoria la presentación de una entrada que se entregará previa inscripción de un padrón habilitado al efecto en la Mesa de Entradas del Concejo Deliberante, ubicada en Andrés Pazos 124, hasta mañana a las 12.

Los asistentes deberán concurrir con su DNI y estará prohibido el ingreso con pancartas, pasacalles, banderas, papelitos, elementos contundentes, pirotecnia, megáfonos, alimentos y equipos de mate.