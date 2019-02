El peronismo se unió ayer para rechazar los DNU del presidente Macri

Los bloques opositores en el Congreso lograron rechazar los tres polémicos decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente, Mauricio Macri , a principio de año. Los decretos sobre extinción de dominio, privatización de frecuencias de Arsat y la creación de la Agencia de Deporte Nacional, en reemplazo de la Secretaría de Deportes, recibieron el rechazo de la mayoría de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.En esa comisión participan la senadora nacional Sigrid Kunath y el diputado nacional Juan José Bahillo, quienes sostuvieron la postura que finalmente se impuso.Los votos para rechazar los tres DNU fueron aportados por los legisladores del interbloque peronista Argentina Federal (donde están Kunath y Bahillo), el FPV-PJ más la senadora salteña Cristina Fiore. Así el oficialismo y la oposición quedaron igualados en cantidad de votos, pero el presidente de la Bicameral, Marcos Cleri (FPV) se encargó de inclinar la balanza a favor del rechazo. Ahora, los DNU deberán ser tratados por ambas cámaras y la oposición deberá ratificar el rechazo para conseguir la anulación.El proyecto que volvió a Diputados tuvo los votos favorables de Kunath y del justicialista Pedro Guastavino, pero no de Alfredo De Ángeli. El texto aprobado establece que la acción de extinción de dominio recién podrá iniciarse una vez que el juez decida la elevación a juicio oral de la causa penal. Es un cambio en relación a la versión que se había aprobado inicialmente por Diputados, que habilitaba el proceso con la simple imputación ante la Justicia. Ante las críticas del oficialismo, el peronismo incluyó mecanismos destinados a agilizar el instituto del decomiso y estableció un sistema de "extinción de dominio anticipado" para los casos de flagrancia en el delito.El decreto fue presentado en enero por el presidente Mauricio Macri en una conferencia de prensa en el Salón Blanco, pero recibió críticas de especialistas, constitucionalistas y del arco opositor por avanzar unilateralmente en materia de legislación Penal, por invertir la carga de la prueba y por intentar confiscar bienes con retroactividad."Las fuerzas de la oposición nos unimos para rechazar los DNU impuestos por Macri. El gGbierno sigue recurriendo a los DNU para evadir al parlamento", sostuvo Bahillo.Con respecto al decreto que habilita el sistema de extinción de dominio, explicó: "Como ya lo hemos demostrado, estamos absolutamente de acuerdo con quitarles los bienes a los narcotraficantes, a los corruptos y a los acusados de trata de personas, entre otros delitos. Compartimos totalmente este objetivo y queremos avanzar"."Lo que planteamos, desde el espacio del peronismo, es que se trate la ley que ya tiene media sanción de Diputados, que pasó al Senado y volvió con modificaciones. La extinción de dominio debe hacerse a través de una ley del Congreso", enfatizó el diputado, y remarcó: "Hay una voluntad inequívoca y un compromiso nuestro de tratarlo. Exigimos a los diputados de Cambiemos que pongan este tema como prioridad en la agenda legislativa".El tercer revés recibido por el oficialismo estuvo en el DNU con el que el Poder Ejecutivo reemplazó la Secretaría de Deportes por la Agencia de Deporte Nacional. La iniciativa recibió el rechazo de un amplio sector de deportistas argentinos, exatletas olímpicos, clubes de barrios y referentes sociales al denunciar que esconde la intención de realizar negocios inmobiliarios con los terrenos del Cenard. "No tiene atribuciones para vender ningún tipo de inmueble", argumentó Tonelli para evitar el rechazo."Este DNU se olvida de los clubes de barrio que contienen a nuestros chicos cumpliendo, muchas veces, con una función social, atendiendo a las familias más vulnerables. Reivindicamos la tarea de los clubes y de sus dirigentes por su compromiso trabajando y colaborando con el Estado, que muchas veces no llega o llega mal" dijo Bahillo.