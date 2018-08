El padre de Fernando Pastorizzo se postuló para el Bailando de Italia y luego dijo que había sido una broma

Gustavo filmó un video en el que manifestó sus intenciones de participar del evento. Aunque debido a la repercusión que tuvo el material dio marcha atrás con su decisión. En el video, Gustavo Pastorizzo se presenta como el papá de Fernando y afirma que, debido a la trascendencia del caso de su hijo, es una persona "muy famosa" en Argentina.













"Soy una persona que a causa de esa problemática que tuve en mi vida me he convertido en muy famoso. He estado en programas muy importantes aquí en Argentina como el de Mirtha Legrand, que lleva 50 años ininterrumpidos al aire", describe en su mensaje.













"Espero llevar mi ritmo y alegría argentina y todo lo que sé hacer acá a ese programa", agrega en el mensaje dirigido a un productor del envío.













Debido a este video Zonzini, escribió: "Ahí lo tenes al PELOTUDO!, padre de Fernando vendiendo la sangre y muerte de su hijo a un Reality Show. Pobre la gente que se sumó a las marchas, convococadas por él".









Embed Ahí lo tenés al PELOTUDO!

Padre de Fernando vendiendo la sangre y la muerte de su hijo a un Reality Show. Pobre la gente que se sumó a las marchas convocadas por él. "Baila Italia" de la RAI italiana

Quiero participar y llevarles:

"Mi fama, mi baile y mi alegria argentina" (sic) pic.twitter.com/5QIWdmFgNn — jorge zonzini (@JorgeZonzini) 1 de agosto de 2018













Luego Pastorizzo al ser consultado por Radio Máxima, respecto al sorpresivo video, expresó que sólo era una broma entre amigos que habían realizado y luego subido a las redes sociales".













"El boludo de Zonzoni, lo compró y se lo creyó y lo está viralizando", expresó.









Marcha atrás













Gustavo Pastorizzo aseguró que fue "una joda" un video en el que anuncia su futura participación en el Bailando de la RAI italiana, luego de que el vocero de la familia Galarza, Jorge Zonzini, difundiera esa información.









El vocero Jorge Zonzini, había publicado en su cuenta personal de twitter, que Gustavo Pastorizzo, participaría en el "Bailando de Italia".