El presidente de la Cámara baja de la provincia, Ángel Giano, aseguró que el proyecto de "emergencia solidaria", que tuvo media sanción este miércoles al mediodía en Diputados “es una ley que tiene sustento en la crisis”. Anticipó que el Senado puede sancionar este mismo jueves la norma en forma definitiva y luego el Ejecutivo podrá promulgarla y publicarla en el Boletín Oficial para que entre en vigencia.

El diputado recordó que el proyecto que será debatido en el Senado en las próximas horas, fue presentado el viernes por el gobernador Gustavo Bordet, en la Cámara de Diputados y "tuvo la aprobación luego de un largo debate con el voto del bloque justicialista Frente Creer Entre Ríos, y se está remitiendo a la Cámara de Senadores para que en la próxima sesión le den el tratamiento y la sanción definitiva".

Acotó que se incorporó un artículo, que estipula que se deje sin efecto el aumento de los aportes de los trabajadores activos y pasivos "cuando la provincia pueda aumentar recursos de forma extraordinaria, es decir por fuera de lo presupuestado". También podría hacerse esto cuando se sancione "alguna ley que le cobre tributos a alguna actividad económica que no está comprendida”.

"Vamos a hacer un control semestral para analizar este articulo que hemos votado", dijo Giano.

En este sentido aseguró que "es una ley que tiene sustento en la crisis inesperada, histórica, producto de la pandemia, más allá de situaciones que se habían generado en el segundo semestre fundamentalmente del año pasado, ante las malas medidas económicas del gobierno nacional en ese momento; sobretodo a partir de perder las elecciones".

Recordó que el año pasado "se elaboró un presupuesto que no consideraba la pandemia y el gobernador tuvo que hacer frente con su equipo a esta crisis sanitaria y hubo que fortalecer el sistema de salud, duplicando el presupuesto". Señaló que "Entre Ríos es una provincia que no tiene decesos producto del coronavirus y que ha funcionado muy bien, reconocida por todos y también se ha tenido que fortalecer todo lo referido a la política social, a los comedores fundamentalmente y mantener el funcionamiento de la administración pública que no es fácil”.

En este marco justificó esta emergencia en la necesidad de "lograr el funcionamiento de los servicios esenciales por parte del Estado provincial, pero también lograr la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones" y "seguir garantizándole el 82 por ciento móvil a los jubilados y jubiladas que es una de las pocas provincias que lo tiene".

Además, señaló que “se le empieza a cobrar más impuestos a quienes más dinero han ganado como los bancos, las droguerías, las grandes empresas que venden medicamentos al por mayor y también los propietarios de más de 1000 hectáreas en Entre Ríos, esto es el 3 por ciento de quienes pagan el impuesto inmobiliario rural.