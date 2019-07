La primera semana de las vacaciones de invierno comenzó en Entre Ríos coincidiendo con el fin de semana largo por el Día de la Independencia y generó en el arranque un movimiento importante. En los alojamientos situados dentro de los complejos termales la ocupación alcanzó un 80% en promedio, y si bien este porcentaje bajó los días siguientes, las cifras conforman al sector turístico entrerriano, que se muestra expectante ahora con las reservas para la semana entrante: hay lugares donde alcanzan 70%.

“Lo que fue una ocupación en el arranque de las vacaciones invernales nos sorprendió, porque fue mayor a la que esperábamos”, señaló a UNO Leonardo Schey, actual presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET).

No obstante, confió que en toda la provincia la concurrencia es dispar. Las ciudades sin termas y en las cuales no hay planificadas actividades que traccionen un caudal importante de público son las más desfavorecidas. Sobre este punto, el dirigente indicó que en esos casos las reservas están dentro del 30% o 40%. “En ciertas localidades en las que hay eventos, como Concordia, donde este fin de semana hay un Super Bike y hay una carrera de Enduro Cross, en la mayoría de los complejos el nivel de reservas es del 80% o el 90%. Algo similar ocurre en Paraná porque hay eventos. Hay que destacar que eso hace que la ocupación suba, sino la gente no llega”.

Además de Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Chubut, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén y San Juan, y La Pampa, que comenzaron el receso a principios de esta semana, empiezan su descanso hasta el 26 las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. “Estamos expectantes y con todos los complejos preparados y en óptimas condiciones para recibir a los turistas”, dijo el dirigente de la CET, aunque evaluó que la mayor concentración de visitantes suele darse cuando inician su período vacacional la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que será del 22 de julio al 4 de agosto. Al respecto, mencionó: “Viene algo de turismo de Corrientes y de Chaco, que son provincias que comienzan ahora sus vacaciones, pero la mayor afluencia que tenemos en Entre Ríos suele ser de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Esos son los puntos que se destacan de gente que nos viene a visitar”.

“Esas tres provincias representan el 90% de los turistas que vienen. El 10% restante llega del sur, u otros puntos del país”, agregó.

También indicó que en la costa del Uruguay se advirtió una gran afluencia de público uruguayo: “El cambio beneficia para que nos vengan a visitar tanto desde la República Oriental del Uruguay, que ya culminaron sus vacaciones; como de Brasil. Por eso desde la CET tenemos previsto ir en agosto a Puerto Iguazú, adonde llegan muchas empresas brasileñas, a promocionar nuestros productos”, expresó.

Balance

Graciela Racedo, secretaria de Turismo de Federación sostuvo que la primera semana de julio, cuando se desarrollaron las vacaciones de invierno en el Uruguay, el movimiento fue superior al del año pasado. “Y el fin de semana largo, del 7 al 9 de julio, el nivel de ocupación estuvo en el orden del 80% en la ciudad”, afirmó.

Sobre las reservas para la semana entrante, comentó: “En estos días estaría en un 60% o 70%. Llegan turistas de distintas provincias, como Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa. Recién cuando empiecen las vacaciones de Buenos Aires creemos que el movimiento turístico se va a incrementar de manera importante. En Capital y provincia de Buenos Aires inician el 22 de julio y ahí esperamos que mayor demanda”.

A su vez, refirió: “Las termas están funcionando a pleno, el parque acuático también, con mejoras estructurales para que el agua tenga mejor temperatura para la temporada invernal. Y hay una grilla de actividades que es muy completa”.

Gualeguaychú también registró un nivel de ocupación que osciló el 70% al comienzo del receso invernal. Gastón Irazusta, presidente del Ente Mixto de Turismo de Gualeguaychú, comentó a UNO: “Después del fin de semana largo decayó un poco, pero tenemos buenas expectativas, porque sabemos que el mayor aportante de turistas es de Buenos Aires. Tenemos muchas consultas, con un movimiento interesante. Nos preparamos con una agenda muy completa que va desde Torneos de Pesca de Pejerrey, que tuvimos estos días; a la Expochef, desde el 19 al 21 de julio, con Mariano Peluffo en la conducción y chef muy reconocidos de la provincia y el país. Esta propuesta se suma a los atractivos de los complejos termales, que vienen trabajando muy fuerte estos días; y tenemos ahora el Museo del Carnaval”.

La CET propone mesa de trabajo mixta con el sector estatal

La comisión directiva de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) se reunió este jueves en el salón del Centro Comercial e Industrial de Paraná para celebrar una nueva asamblea, en la que abordaron temas referidos a las actuales vacaciones de invierno, entre otros puntos.

Al finalizar, recibieron a la Secretaria de Turismo y Cultura de la provincia, Carolina Gaillard, para tratar temas que preocupan al sector. En este marco, le consultaron sobre los avances en la gestión del subsidio eléctrico para gastronómicos, hoteleros, termas y autódromos, proyectos en cuanto a turismo interno y social, políticas de fauna, el desarrollo del perfil gastronómico y cultural del Destino Entre Ríos. A su vez, coincidieron con Gaillard en la necesidad de conformar, además independientemente de la creación del Ente Mixto, una mesa de trabajo entre la Secretaría y la CET, donde los privados puedan nutrir al Ejecutivo de su idoneidad y experiencia.