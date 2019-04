El municipio de Paraná pretende quedarse con 507 hectáreas de la fábrica Coceramic

Los trabajadores de Coceramic suman un nuevo drama a su angustiante situación, luego de denunciar hace poco más de un mes el desguace de bienes e instalaciones en el lugar donde funcionó la fábrica, con entrada por la Bajada de los Vascos, en Paraná.





Tras una confusa situación, en la que los miembros de la cooperativa se adjudican ser los propietarios del predio donde funcionaba la emblemática fábrica de cerámicos tras el presunto incumplimiento del empresario Juan Carlos Acevedo Díaz, quien se comprometió a montar una nueva fábrica en el Parque Industrial de la capital entrerriana a cambio de los terrenos, ahora el municipio también pretende quedarse con una fracción de esas tierras.





Ayer Juan José Salzman, el vocero de quienes luchan por recuperar su fuente de trabajo, expuso que un grupo de concejales intenta permutar un importante fragmento de terreno situado en la zona de bañados y entregar a cambio un predio de Parques y Paseos.





"Es un proyecto que presentó el concejal Carlos González con fecha 15 de marzo, pero ningún asociado está de acuerdo con esto y quieren hacer una operación que nosotros no autorizamos. Todo lo que se decide en la cooperativa se discute en asamblea, y eso no ocurrió. Ni siquiera se han contactado con nosotros por este tema", señaló a UNO, y explicó: "Se pretende permutar 507 hectáreas en los anegadizos, que eran nuestra fuente de trabajo, de donde sacábamos nuestra materia. Dicen que es por impuestos impagos, y a diferencia de todo eso nos quieren entregar Parques y Paseos".

Con el proyecto en mano, Salzman manifestó su temor de que los 49 trabajadores se vean envueltos en una operación irregular: "Nos han dicho que con esto podemos quedar implicados nosotros en una estafa", confió, visiblemente preocupado.





En el texto al que hace referencia, que además de la firma de González lleva las de los ediles Luis Díaz y Karina Yañez, se solicita en su articulado que se autorice "al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar todos los actos administrativos para concretar la permuta del inmueble de propiedad de la Municipalidad de Paraná sito en calle Apolinario Osinalde 282", donde actualmente funciona la dependencia a la que hace alusión Salzman, especificando que el predio es de dos hectáreas, con mejoras que consisten en talleres, galpones, oficina y vivero, con una superficie cubierta de 1.245 metros cuadrados.

Asimismo, se explica que "la permuta se concretará recibiendo a cambio el inmueble sito en el área de la costa de esta ciudad, propiedad de Coceramic (Sociedad Anónima Industrial y Comercial), con una superficie de 507 hectáreas" y que "la diferencia de precios de los inmuebles que surge de las tasaciones consideradas, a favor de Coceramic, será compensada de la siguiente manera: teniendo en cuenta que la Municipalidad de Paraná tiene iniciado y con sentencia firme juicio de apremio fiscal por ante la Justicia provincial el importe total que corresponde a favor de la Municipalidad de Paraná, actualizado con la fecha de promulgación de esta Ordenanza, será compensado con la diferencia que surge a favor de Coceramic y descontado de dicha suma". En este marco, detalla que "el saldo que queda será abonado en dos cuotas, venciendo la primera a los 30 días hábiles de presentado el escrito judicial que comunique formalmente la compensación y extinción de deuda tributaria reclamada".

Consultado por el tema, Carlos González, autor del proyecto, aclaró que las hectáreas contempladas en el proyecto no pertenecen a los obreros de Coceramic, asegurando que los trabajadores "le vendieron el predio un privado" y que la intención de esta operación que propone es "garantizar que queden para la Municipalidad los terrenos del borde costero". Al respecto, sostuvo: "La idea es que sea patrimonio público. Son solamente 507 hectáreas de casi 2.000".

En referencia a la situación de los trabajadores que se sienten damnificados con esta iniciativa, sostuvo: "La recuperación de Coceramic es una batalla que va por otro lado. Hace tres años que estamos trabajando con esto y tenemos la documentación, siguiendo los carriles que nos ha dado la Justicia. La realidad es que hay alguien que compró en un juicio el predio de Coceramic, y eso está acreditado".

"Nosotros lo que buscamos es la posibilidad de darle un borde oeste a la ciudad, y tenga un paisaje protegido. Este es uno de los primeros anuncios que hizo el intendente Sergio Varisco cuando asumió y lo reiteramos todos los años, pero no se pudo concretar antes porque estábamos esperando una tasación de la Provincia. A cambio le entregamos al propietario un fragmento de tierra".

Ante esta situación, la concejala Cristina Sosa presentó ayer un pedido de informes en el que cuestiona, entre otros puntos, que "no queda claro cuál es la situación de la Coceramic". En su planteo, al margen de la situación de quienes integran la Cooperativa, Sosa observó que "no hay mención alguna a la Ordenanza N° 7.305 Programa de preservación cultural, histórico, monumental, arquitectónico-urbanístico y ambiental de la ciudad de Paraná, en la que esa zona está incluida, centralidad de nuestro interés". Sobre este punto, explicó a UNO: "El Estado municipal procura tomar en concepto de cobro de tasas que presuntamente adeuda Coceramic inmuebles, pero además los permuta por otros. El tema es que Coceramic fue declarado patrimonio urbano y no entendemos por qué como tal se le cobran tasas, por qué deben hacerle juicio de apremios. Por eso se hace un pedido de informes, porque con este proyecto que hace González se olvidan de que el patrimonio urbano está eximido de tasas".

"Hay que ver las declaratorias para verificar si entra esa zona. Lo que queremos es que se respete el patrimonio urbano arquitectónico de la ciudad. A Coceramic se le quieren cobrar esas tasas para quedarse con los bañados cercanos al río, por eso les pedimos a González y al intendente (Sergio) Varisco que expliquen de qué se trata esta permuta de inmuebles", sostuvo. En este marco, en el texto presentado ayer, dirigido a la presidenta del Concejo Deliberante, Josefina Etienot, Sosa requiere que Varisco "o quien él designe, exponga ante el Concejo Deliberante las razones que justifican la iniciativa de esta permuta y en qué consistirán el o los proyectos de desarrollo de la ciudad" que se mencionan entre los fundamentos. Cuál es el proyecto específico que se pretende desarrollar en los terrenos de la Coceramic, bañados zona oeste; y con quién o quienes se ha tratado este proyecto, son otras cuestiones que las autoridades municipales deberán responder, en medio del drama de casi 50 familias que aún se aferran a la esperanza de recuperar su fuente de trabajo y que no encuentran explicación ni consuelo ante la angustiante situación por la que atraviesan.