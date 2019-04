El Municipio negó su responsabilidad por el paro de colectivos

La Municipalidad de Paraná deslindó su responsabilidad ante al paro de colectivos producido este lunes desde las 8.30 en la capital entrerriana.



El secretario de Legal y Técnico, Walter Rolandelli –acompañado por concejales de Cambiemos- manifestó sentirse molestos desde el Ejecutivo por la decisión de no prestar el servicio a los ciudadanos: "La Municipalidad transfirió el dinero que la Nación giró por casi 5 millones de pesos el viernes. No es un problema del Municipio el paro de colectivos, es un problema de la empresa con el gremio".



"Ante una retención de servicios, me comuniqué con el secretario de Trabajo, Fernando Quinodoz, quien me confirmó que no hubo una presentación informando de la retención de servicio y que solo presentaron un escrito informando que los choferes estaban de asamblea permanente. Estamos hablando de un servicio público que afecta a todos los paranaenses en general y deslindó la responsabilidad del municipio en cuanto nosotros cumplimos y transferimos ese dinero que recibimos de la Nación".



Consultado sobre cuándo se reanudaría el servicio, Rolandelli dijo que "Quinodoz me dijo que a las 12 iban a volver a circular los colectivos. Desde la Municipalidad estamos evaluando hacer una presentación en el Ministerio de Trabajo para ver si se puede dictar una conciliación obligatoria, ya que todos los paranaenses tienen la necesidad de que las empresas cumplan y se preste con total normalidad".



El concejal Carlos González, acotó que "no calificaba de injustificado o no el paro de los choferes; si que es una cuestión de que el municipio no participa de este esquema que lo produjo, es el resultado de un conflicto a dirimir entre empresa y sus trabajadores".





Rolandelli volvió a ratificar que "la empresa tuvo acreditado el dinero el viernes, y nos molesta como integrantes del Ejecutivo Municipal que salgan a decir por los medios abiertamente que el Municipio no transfirió los montos", al tiempo que exhibió una fotocopia tomada del registro de transferencia bancaria realizada.





Por su parte, la subsecretaria Legal y Técnica, Mariel Varisco, acotó que ante el conflicto desatado "evaluamos presentar la pertinente denuncia ante la Secretaría de Trabajo y pedir las sanciones a los gremios que se han acogido a esta medida, que es intempestiva, ilegal, porque es un servicio público de pasajeros y la ciudadanía tiene que tener noticia previa de cualquier suspensión".