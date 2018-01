El municipio hizo un balance sobre los operativos anti pirotecnia

La Municipalidad de Paraná trabajó exhaustivamente para dar cumplimiento efectivo al Decreto 1469/17 que prohíbe la venta de pirotecnia sonora en toda la ciudad. Como sucedió días previos a Navidad, para los festejos de la llegada del nuevo año se repitieron operativos de control por parte de las Direcciones de Habilitaciones Comerciales, Medio Ambiente y la Secretaría Legal y Técnica. Durante estas jornadas se incautó pirotecnia sin autorización, en locales no habilitados para su comercialización, y también se clausuraron puestos callejeros.









En la víspera de 2018, se incautaron fuegos artificiales en un cotillón ubicado en calle Don Segundo Sombra y en un autoservicio de golosinas en Gualeguaychú 846, sitios sin habilitación para la venta de los mismos. En tanto, en la casa de venta de pirotecnia de calle Bavio y Libertad se decomisaron elementos sonoros. Lo decomisado se destruyó y las actuaciones se remitieron al Juzgado de Faltas de turno.





"Los operativos resultaron muy positivos porque nuevamente se incautó mercadería que no cumple con la normativa vigente. Y por suerte hemos logrado uno de los objetivos buscado, que no haya personas accidentadas por el uso de pirotecnia y hasta el momento no hemos tenido reporte de los hospitales públicos", sostuvo Fabián Ruedan encargado de los operativos municipales.





El funcionario remarcó que toda la pirotecnia fue puesta en deshuso inmediatamente a su confiscación por parte de personal municipal con colaboración de Bomberos Voluntarios. Con respecto a las sanciones que conllevan el incumplimiento del Decreto, Rueda señaló que el Juzgado de Falta correspondiente determinará las sanciones y multa a aplicar a los comercios y personas que se encontraban fuera de regla.