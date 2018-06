El Mundial ya se palpita en las escuelas e impulsa el aprendizaje en las aulas

En vísperas del campeonato mundial de Fútbol que se disputará en Rusia, a casi 14.000 kilómetros de distancia de la Argentina, en muchas escuelas Primarias y Secundarias trabajan sus contenidos curriculares en torno a esta temática, vinculando uno de los deportes más populares y la pasión que genera con los aprendizajes que se imparten en el contexto del aula.

Mañana será la ceremonia inaugural en el Estadio Luzhnikí de Moscú, con una capacidad para 80.000 espectadores, donde se llevará adelante el encuentro entre la selección anfitriona y Arabia Saudí. El horario pautado es las 17 en hora local, pero la diferencia horaria hará que en Argentina se pueda ver a las 11.30.

Desde el Consejo General de Educación (CGE) definieron que cada escuela decida si permitirán que los estudiantes puedan ver en los establecimientos educativos la proyección de los partidos de la Selección nacional que se disputen en horario de clases. Asimismo, permitieron a los docentes y directivos resolver cómo se trabaja en torno a los saberes que se comparten en las diferentes instituciones, aprovechando la diversidad cultural de los países que participan en el certamen.

Marta Landó, la presidenta del CGE, señaló a UNO que las clases no se suspenderán cuando juegue la Argentina, pero indicó que cada escuela en particular podrá definir si se dispone del tiempo que dure el partido para que los estudiantes puedan ver la transmisión televisiva dentro de los establecimientos, para regresar a las aulas una vez finalizado: "Que a cada partido lo puedan ver junto con sus alumnos lo van a decidir con los chicos, con los padres, con la comunidad. También es una decisión institucional", explicó.

El primer desafío que tendrá la Selección dirigida por Jorge Sampaoli será ganarle el sábado a las 10 a Islandia, por lo que no se verá afectada la actividad escolar. No obstante, los siguientes partidos serán el jueves 21 a las 15 en hora argentina, cuando el equipo deba jugar contra Croacia, y el tercero será frente a Nigeria el martes 26 también a las 15. En estos dos últimos casos quienes asistan al turno tarde podrán seguir las jugadas siempre y cuando en la escuela a la que concurren se haya dado el permiso para tal acción.

Sobre el abordaje de los contenidos, Landó destacó: "La decisión es institucional y le hemos dado a cada escuela la liberad de trabajar sobre este tema desde cualquiera de las áreas, ya que es sumamente interesante. Cada establecimiento puede abordar o no la temática; habitualmente lo hacen desde diferentes aspectos". A su vez, analizó: "Los chicos se involucran, desde que juntan figuritas del Mundial y se interesan por los países que disputan los partidos, investigando los lugares donde se van a jugar, los espacios físicos, y trabajan desde el idioma. Los alumnos comúnmente son muy creativos al momento de realizar las propuestas de los docentes, que tienen un sinfín de situaciones para elaborar con los chicos, porque al ser el Mundial un centro de interés para todos, la enseñanza es mucho más positiva".

En este marco, son varias las instituciones que valoraron esta posibilidad y sumaron a la dinámica educativa diaria el tema del Mundial, contando con el entusiasmo en los chicos al momento de adquirir saberes. Una de ellas es el Instituto Siglo XXI, en sus distintos niveles, y Liliana Echandi, directora del Primario, comentó a UNO: "Se aborda la cuestión de los países, viendo cuáles son los que participan, conociendo dónde están ubicados. También en las Matemáticas se trabaja con situaciones problemáticas, con los puntajes en base a los resultados de los partidos. Además, se explora en cuanto a la cultura, la comida, la forma de vivir de cada uno. Años anteriores se llevó adelante una experiencia similar".

Sobre la respuesta de los estudiantes, sostuvo que a partir de llenar el álbum e intercalar figuritas, van manifestando su entusiasmo: "Se interesan mucho sobre el tema, comentan dónde van a ver los partidos, con quién se van a juntar, opinan que Argentina va a ganar la copa. Acá las clases son solo de mañana y no tendremos que decidir si se ven acá los partidos, al menos en la primera fase", expresó.

En la escuela Secundaria N° 37 Manuel Belgrano también enriquecieron los contenidos en algunas materias vinculándolos al Mundial de Fútbol. Cecilia Segovia es la profesora de Francés de 1° E y contó: "Justo a esta altura del año me toca dar los colores, y cada cuatro años aprovecho este regalo del almanaque y lo aplico a algo útil para la vida de los chicos, tratando todo el tiempo de que el Francés no sea cuestionado por ellos preguntando para qué les sirve este idioma si no van a ir a Francia. Y esta es una oportunidad de que se den cuenta de que no solamente les puede servir en el aula".

El trabajo propuesto fue que se organizaran entre los compañeros y en una cartulina distribuyeran los 32 equipos del Mundial que componen los ocho grupos: "En las cartulinas blancas dibujaron las banderas de cada país que participa y para eso les llevé los fixtures de los negocios; cada uno trabajó con un grupo y buscaron el nombre de cada país en francés, e incluso muchos investigaron las páginas del Mundial en francés. Después pedimos permiso en la escuela e hicimos como una galería, donde pegamos por orden de cada grupo por orden alfabético. Los afiches expuestos quedaron relindos, porque son muy vistosos", aseguró.

"Ese fue un trabajo práctico con el nombre de los países en el idioma que les doy y a raíz de eso vendrá ahora la descripción de las banderas por colores, así los pueden aprender en francés", adelantó, y destacó: "Los chicos se entusiasmaron y yo trato de echar mano a lo que a ellos les gusta. La clase es una sola vez por semana, los lunes, y si cae un feriado me quedo sin verlos. Por eso armamos un grupo de WhatsApp a través del cual empecé a incentivarlos, y respondieron muy bien. Hasta querían poner frases y fue muy lindo".

Por otra parte, Segovia comentó que el lunes recibieron la visita de tres estudiantes de intercambio: dos alemanes y un francés, con los que pudieron compartir una charla de interculturalidad entre pares y saber más sobre sus países de origen, donde no faltó la alusión a la final del último certamen, hace cuatro años: "Participamos las áreas de idiomas extranjeros y Geografía. Los chicos les decían a los estudiantes de Alemania que esperaban que no nos ganen otra vez, y el francés dijo que esta vez les tocaba a ellos ganar", relató como anécdota, reflejando el momento ameno que se generó y en el cual pudieron saber más acerca de otras culturas.

Por su parte, Gonzalo Ruiz Díaz, quien por la mañana es preceptor en la escuela N° 37 y de tarde da clases de Educación Física, trabajó también a fines de mayo con un grupo de 1° Año en la Sala de Informática, aprovechando la proximidad del Mundial: "Buscamos información sobre las fases y sobre la mascota del Mundial. Eran 19 máquinas y armamos grupos. Les cambiamos los fondos de pantalla y les pusimos imágenes alusivas al campeonato. A los chicos les gusta mucho el fútbol y el Mundial los motivó", concluyó el docente.