El macrismo intentaba anoche quebrar la postura del peronismo sobre las tarifas

Luego de la reunión ministerial que encabezó ayer el presidente Mauricio Macri, el jefe del Gabinete, Marcos Peña, anunció que hasta último momento el Gobierno "va a apostar al camino del diálogo" en la discusión por la ley de reducción de tarifas que está a punto de tratarse en el Senado, y que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Peña bajó el tono de confrontación con los senadores del PJ, a los que el jefe del Estado les había dicho anteayer en un mensaje grabado que no se dejaran conducir "por las locuras de Cristina Fernández de Kirchner".

"Ratificamos la vocación de siempre estar dispuestos a dialogar y buscar alternativas que sean realistas, responsables y que estén dentro del marco de la Constitución", dijo Peña al salir de la reunión de ministros en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.

El proyecto que tiene media sanción de Diputados retrotrae las tarifas de electricidad y gas a noviembre de 2017, y ata su evolución a los salarios. Si bien el gobierno nacional anunció que vetaría la ley, en caso de sancionarse la iniciativa; hasta último momento el macrismo intentó dividir a la oposición para evitar que se complete la sanción; o al menos repartir el costo político del veto con los gobernadores justicialistas, a los que presiona para que indiquen a sus senadores que no voten la medida

Ayer el jefe de Gabinete reconoció que se mantiene abierta la negociación con los senadores para evitar que avance el proyecto opositor que retrotrae las tarifas

Estas declaraciones no fueron al azar, según el diario La Nación, sino que respondieron a dos factores. Por un lado, el Gobierno tomó nota de que la frase de Macri había causado malestar entre los senadores y los gobernadores del peronismo, que impulsan una ley que retrotrae los aumentos .

Por otro lado, el Gobierno tiene una negociación en ciernes sobre este conflicto, que contemplaría un encuentro furtivo con Miguel Ángel Pichetto, el jefe de bloque del PJ en el Senado.

Esa negociación era anoche contrarreloj porque el Senado se apresta a sesionar hoy para sancionar con fuerza de ley ese proyecto. Macri está dispuesto a avanzar en una propuesta del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey: bajar el IVA de las boletas del 21 al 10,5% para usuarios residenciales y de 27 a 21% para Pymes.

En ese sentido, el diario porteño pudo saber que existía un diálogo de último momento entre un alto funcionario de Macri y uno de los referentes del bloque del PJ en el Senado para encontrar una salida.

Si Macri veta el proyecto, los usuarios no tendrán beneficios tarifarios. Si se apuesta la propuesta de Urtubey, plasmada en un proyecto de minoría de Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, los usuarios lograrían una rebaja de 10,5% en sus boletas.

"Hay instancias de diálogo abiertas en el propio Senado y ojalá aspiramos a que se pueda lograr algo que esté en el marco de la racionalidad como tantas veces se ha logrado con el propio Senado. Hasta el último momento vamos a apostar a ese camino de diálogo", admitió Peña. Se refería a estas conversaciones secretas que existen en este momento.

Peña les dio una señal a los senadores del PJ, que transmitieron su malestar porque se los intentaba convencer a través de los gobernadores. "Lo más importante es entender que los debates en el Senado son de los senadores independientemente de lo que puedan opinar los gobernadores, que la mayoría han opinado en contra de la idea de que el Congreso trabaje la fijación de tarifas", dijo Peña; mientras la presión a los gobernadores se mantenía.

Kunath: "Frenar el aumento desmesurado de tarifas"

La senadora nacional entrerriana Sigrid Kunath confirmó que acompañará el dictamen al que arribaron en forma conjunta el bloque Argentina Federal y el Frente Renovador. La legisladora expresó su "convicción" en cuanto a la necesidad de "poner un freno a lo que está sucediendo con el aumento desmesurado de tarifas, con la mirada puesta en los ciudadanos y ciudadanas que ven día a día cómo no solamente disminuye su poder adquisitivo, sino cómo este aumento repercute en todos los hogares".

"Esta ha sido una posición que he sostenido y es el dictamen que mañana será llevado al recinto y que obviamente voy a acompañar", reafirmó ayer en declaraciones a FM Litoral. Kunath también se refirió al mensaje que brindó el presidente Mauricio Macri en donde pide a los senadores que no voten "una ley inconstitucional" a la vez que les solicitó que "no" se dejen "conducir por las locuras de Cristina Kirchner".

"Llama la atención, la verdad, este intento de catalogar o de algún modo encasillar en algún sector del peronismo en cuanto a de dónde proviene el proyecto", analizó y mencionó las "confluencias" existentes en este caso entre el justicialismo y los renovadores, a la vez que hizo notar que existieron "distintas alternativas en el Senado", entre ellas también la del kirchnerismo.

"Todas tienen el mismo objetivo con diferentes matices que es de algún modo poder parar esta suba desmedida de las tarifas y poder también de algún modo como lo decía el presidente del bloque Miguel Ángel Pichetto, con una medida absolutamente política estar dando una señal de que es lo que se pretende dar desde nuestro espacio político", argumentó la legisladora entrerriana.