Ese trámite legislativo había sido presentado por los concejales del bloque oficialista; de todos modos, ello no afecta que se puedan producir avances o diálogos sobre el destino de los terrenos, que en general ha tenido un consenso social para su pase a la órbita del patrimonio público como pertenencia del Parque Urquiza.

Patito.jpg La venta del loteo contiguo al Patito Sirirí despertó polémica este año.

Si bien no hay medida que impida su transferencia o venta privada, más allá de que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) es quien finalmente aprueba o no determinada factibilidad de obra en el lugar –hoy están permitidas construcciones hasta 19 metros–, el titular de ese loteo, José María Armándola, confirmó a UNO que hoy no está en venta, y aclaró ante la consulta que pese al estado público que tomó el tema no hubo contactos para tratar alguna modificación, cambio o postura del Estado.

Inicialmente, dijo, se hicieron las presentaciones pertinentes para demostrar la titularidad de los terrenos: “Incluso nunca fueron del Estado, hicimos un estudio de los últimos 100 años, con todas las transferencias y cambios de mano que se hicieron en ese tiempo”, sostuvo.

De todos modos, planteó que “hoy no está ofreciendo por la situación del país”, y se mostró abierto al diálogo con las autoridades políticas. “Estamos en un impasse por varias cuestiones, pero muy tranquilos”, ratificó.

La titularidad de los terrenos, puesta en debate inicialmente por algunos –entre ellos funcionarios– sorprendidos por la propiedad privada, rápidamente quedó fuera de debate, por lo que solo queda en el camino de un análisis, si el Estado tiene una intención de incorporarlo como continuidad del Parque Urquiza, y en ese caso, bajo qué modalidad o adquisición podría realizarse.

Así, la propuesta legislativa de una “revisión histórica” de todos los trámites y actos administrativos quedó sin sentido al demostrarse la titularidad y los distintos testimonios legales de avances de obras avalados durante las gestiones de Humberto Varisco, Julio Solanas y Mario Moine.

Armándola recordó que todas las obras de mejoras, pavimento, agua, y alumbrado público de la bajada de calle De la Torre y Vera fueron exclusivamente costeadas por los titulares, en la década del 90, cumpliendo las exigencias de distintas gestiones municipales. Incluso mencionó que en su momento, en la década del 70, se cedieron unos 1.000 metros cuadrados de lo que era la continuidad de la calle De la Torre y Vera para su comunicación directa con Laurencena. Recordó que finalmente se hizo una nueva traza no lineal, que requirió además un plan de rellenado de barrancas y estabilización que ha mostrado su buena realización con el paso del tiempo.