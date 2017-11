El incierto destino del Parque Botánico de Paraná

Mañana es la sesión del Concejo Deliberante de Paraná. Esta es la instancia para definir la venta de 7,5 hectáreas del Parque Botánico a las empresas de colectivos. De esta manera, el oficialismo municipal busca destrabar la licitación para el nuevo servicio que aún no se pone en marcha. La oposición sostiene que no van a acompañar la medida. Desde el Bloque UNA-Frente Renovador, la edila Silvina Fadel informó que su postura es que el proyecto vuelva a comisión para buscar una alternativa; Cambiemos necesita ⅔de los votos. La historia está lejos de terminar.





La venta de esas hectáreas es para que las empresas de colectivos lleven a esa zona del Acceso Norte sus unidades operativas y saquen los 200 móviles de los diferentes galpones, algunos cerca de escuelas como la Santa Teresita. Pero el lugar elegido es el Parque Botánico, uno de los espacios verdes concurridos cada fin de semana y más atractivos de la capital provincial, al menos para el disfrute de la ciudadanía.





Ayer hubo una manifestación frente a la comuna. Fue un grupo de vecinos, organizaciones sociales y ecologistas tanto de la ciudad como de zonas cercanas. Frente al palacio municipal desplegaron una gran bandera en la que se pudo leer: "No a la venta del Parque Botánico". Sostienen que de esta manera se privatiza un espacio público.

Es que en la próxima sesión del CD que será mañana figura el proyecto de ordenanza, elevado por el Departamento Ejecutivo, que contempla la venta del terreno emplazado en calle República de Entre Ríos 5107 y su intersección con calle Walter Grand, a las actuales empresas concesionarias del servicio urbano de colectivos: ERSA Urbano SA y Transporte Mariano Moreno SRL.

Se informó ayer que en el espacio Voz y Opinión Ciudadana, usará la palabra el abogado Pablo Folonier, quien en representación de los vecinos de la zona este de Paraná dará a conocer la posición que tienen sobre la venta de estas tierras.

Pero con el paso de las horas, puede que en la instancia de mañana no se vote por el sí o por el no de este proyecto, sino que existe la posibilidad de que el mismo pase a comisión en la búsqueda de una alternativa.

Ocurre que con los votos del oficialismo por sí solos no les alcanza y necesitan el aval de UNA-Frente Renovador. La edila Silvina Fadel, consultada por UNO, dijo: "El proyecto es importante, por un lado porque tenemos que sacar los colectivos de las zonas en donde hoy están porque es peligroso. Sabemos que es importante tomar esta decisión. Pero por otro lado está el tema del emplazamiento ya que se trata de un lugar de interés, es ese Parque que quedó tan lindo y no ha caído bien a los vecinos".

Ante esto, afirmó: "Hemos tomado una determinación: la de estudiar mejor y ver qué propuesta se puede elaborar de otro lugar y de otra parte del campo, son como 54 las hectáreas que hay ahí. Esto es para que no afecte a la parte pública. Estamos en eso".

Fadel dijo que en proyectos como este no hay que oponerse por el simple hecho de hacerlo, y reafirmó que es correcto sacar a los galpones de los colectivo del los lugares donde hoy están, como también lo es escuchar la posición de los vecinos. "Vemos por lo pronto que está la votación el jueves, pero tranquilamente se puede volver el proyecto a comisión y seguir tratándolo, siempre y cuando se quiera mejorar algo. Así fue con lo del Polo, que se pasó a comisión porque había cosas para volver a ver. Esta es mi posición: lo más conveniente es que vuelva a comisión para así escuchar a los vecinos, que no se vean damnificados y que el Intendente Varisco también pueda llevar esos galpones a otro lado", sostuvo.

"Muy probablemente"

Desde el oficialismo, el edil Carlos González (Cambiemos) también ofreció su postura sobre el tema y dijo: "El jueves, muy probablemente que el tema se siga tratando. Estamos trabajando sobre esa hipótesis".

De todos modos señaló que la venta de estos terrenos está pensada dentro de un contexto de un sistema de transporte urbano con los taxis, remises y el transporte escolar. Volcó sobre la mesa las medidas tomadas por la comuna como los cambios de circulación de las calles céntricas, la realización del Marco Regulatorio, la licitación de los pliego para la nueva concesión, el boleto combinado, las dos líneas por la noche, la tarjeta SUBE y hasta mencionó al metrobús como un hecho. "Dentro de ese contexto vemos que en la ciudad hay cinco o seis depósitos para 200 colectivos", señaló y mencionó los inconvenientes que esto ocasiona.

"Por eso está la posibilidad de que a un precio que sea razonable se le pueda vender un pedazo (de terreno a las empresas de colectivos) donde se iba a hacer el estadio único", y agregó que a todas las empresas que iban a participar de la licitación del nuevo servicio le plantearon la necesidad de descontaminar de depósitos la ciudad.

González señaló: "Esto tiene que sumar, no restar. Probablemente vamos a ver si lo tratamos en comisión o si le damos una vuelta. No sé. Está en el temario. Hay algunas ideas. Es un tema que lo queremos terminar".

"No vamos a acompañar"

La edila de la oposición Cristina Sosa (Frente para la Victoria), dijo sobre la posición del bloque al que representa: "Nosotros no participamos ni del Marco Regulatorio, ni del pliego licitatorio y hemos denunciado esta cuestión inédita como fue el ofrecimiento de terrenos públicos a una empresa privada. En ese momento no votamos y en este no vamos a acompañar".

Sosa sostuvo que no lo hacen solo por ser oposición sino que la postura está fundamentada: "Es un regalo del Estado Municipal de los espacios verdes de la ciudad".

Explicó que en los pliegos de la licitación ya aparece el ofrecimiento de estos terrenos. "En el Marco Regulatorio aparece que el Estado pide que las empresas cuenten con base operativa. Lo inédito, y sienta un precedente, es que la Municipalidad ofrece a las empresas un terreno público", dijo y aclaró que se trata de un lugar que es un patrimonio urbano de la ciudad.

La sesión del Concejo se celebrará a partir de las 9.30, en la sede del Club Don Bosco ubicada en avenida Don Bosco 485. Quedan dos instancias ordinarias en el CD: la de mañana y una más a fin de mes.