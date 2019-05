El impacto político en el escenario del binomio Fernández-Fernández

Entre las principales secuelas que dejó el anuncio de Cristina al declinar su protagonismo en pos de la construcción de la unidad del peronismo, aparecen la declinación de las candidaturas de los diputados nacional Agustín Rossi y Felipé Solá. Apenas conocida la decisión de la exmandataria ambos comunicaron que ya no iban a participar en las elecciones de medio término. Yo no voy a ser candidato. Siempre he dicho que mi candidatura estaba presente en el caso de que Cristina no quiera ser candidata", definió el diputado del FPV Agustín Rossi en diálogo con el programa radial Subí, después te explico (AM 750). En la misma línea se definió Felipe Solá, quien celebró la decisión de la exjefa de Estado y anunció su paso al costado vía Twitter.





"Se develó una incógnita: es candidata pero no como todos lo imaginábamos, sino en el lugar de vicepresidenta. La decisión de incluirse como vicepresidenta en la fórmula que encabeza Alberto Fernández es indicativa de lo que ella pretende para esta etapa, que él es el candidato que mejor va a encabezar el proyecto político a partir de diciembre", indicó Rossi en la entrevista.





Por su parte, el diputado nacional y exgobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá tuiteó: "Mi candidatura tenía una única misión: construir una unidad amplia para defender al trabajo, a los humildes y a la clase media. Ese objetivo está cumplido", reprodujo Página 12.





"No sabía absolutamente nada. Me movía entre los parámetros de si iba a ser candidata o no, pero a esto no lo imaginaba", relató Rossi. Según el diputado santafesino: "Alberto Fernández tiene una mirada de amplitud y me da la idea de un dirigente político que muestra una apertura hacia otros espacios".





La contracara fue la de Daniel Scioli, quien sostuvo que seguirá adelante con su candidatura.





Un escenario de incógnitas

El nombre de Alberto Fernández ahora empieza a cobrar sentido. ¿Cuántos de los votos que las encuestas le otorgaban hasta ahora a CFK podrá retener una fórmula presidencial encabezada por AF? ¿El binomio aún puede sufrir modificaciones de nombres o de orden? ¿La flamante fórmula acercará a otros dirigentes del PJ a una interna más amplia? ¿Sergio Massa los enfrentará en unas PASO o podría ser un reemplazo en la fórmula? ¿Podría sumarse como candidato a gobernador o primer diputado por la provincia?





En el PJ Federal evaluaban que se abre una posibilidad para ellos. Creen que a partir del triunfo de Juan Schiaretti en Córdoba, Cristina Kirchner se convenció de que para ganarle a Macri es necesaria una tercera opción, que con sus muestras de moderación no alcanzaba. Por lo pronto, está prevista la convocatoria que hizo Schiaretti. Habrá que ver qué hacen ahora Massa y Lavagna, consignó ayer el portal Infobae.





Por otro lado, la decisión de Cristina obliga al Estado a repensar su estrategia. En el seno de Cambiemos se animaron hasta a imaginar la necesidad de discutir la fórmula presidencial. En el juego de la política todo es posible.