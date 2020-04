El hospital escuela de Salud Mental de Paraná dispondrá de una sala de aislamiento para eventuales casos sospechosos de Covid-19 Coronavirus. Así lo confirmó la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez tras gestiones del gremio con la Dirección del nosocomio.

El reclamo partió de los trabajadores de enfermería que advirtieron sobre la falta de lineamientos por parte de la institución frente a los casos de covid-19 que puedan llegar a presentarse por la pandemia del coronavirus. “Nos comunicaron que se va a disponer de un sector para aislamiento”, informó a APF Domínguez. quien explicó que también se reclamó elementos de protección para el personal.

“A veces no es que las cosas no se estén haciendo, sino que los compañeros no tienen la información y eso genera malestar”, admitió la dirigente y precisó que se elevó un planteo “para que se den precisiones sobre las salas de aislamiento, elementos de protección personal y la metodología de trabajo en el hospital monovalente”.

Desde el hospital escuela se respondió al gremio que “se va a disponer de un sector para aislamiento, que ya tiene tres camas, y si bien ya tienen algunos elementos de protección personal, también se están ocupando de ese tema para las siguientes semanas de mayor circulación del virus”, contó Domínguez.

“A raíz de esa comunicación, comenzaron a agilizarse las gestiones para tomar todos los recaudos como ya se está haciendo en los otros hospitales, nos llama la atención que todavía no tuviera sala de aislamiento, cuando el resto del sistema de salud la tenía preparada. Pero nos comunicaron que ya la van a poner a disposición a partir del lunes”, puntualizó.

Los reclamos

-La creación de una sala de aislamiento para la correcta atención de los pacientes con dicha enfermedad.

-Que se les otorguen los elementos de protección personal, ya que es parte del protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud.

-Realizar simulacros para evitar errores en caso de que se presenten casos reales de pacientes con covid-19.

-Que se designe la distribución de los usuarios, ya sea por sexo, edad, situación clínica, etcétera.