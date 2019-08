El gobierno apoyó a 39 emprendedores rurales de Concordia y Federación

El secretario de Producción de la Provincia, Álvaro Gabás, destacó las gestiones del gobernador Gustavo Bordet frente al estado de “incertidumbre” que atraviesa el país en materia económica y social. El funcionario encabezó la entrega de aportes a 39 pequeños productores de los sectores citrícola, lácteo y ganadero de Villa del Rosario, Chajarí, Concordia, La Criolla, y colonias de los departamentos Concordia y Federación, en el marco del Prodaf, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación.

Gabás planteó que por estas horas “hay una incertidumbre muy grande y un panorama complejo desde el punto de vista productivo, y esto tiene un impacto a mediano plazo en el sector”. A su entender, “la situación macroeconómica es delicada, con mucha incertidumbre, con inestabilidad por lo que seguramente el próximo Presidente va a buscar llevar tranquilidad a la sociedad y un horizonte próspero para el sector productivo”.

“El sector citrícola genera mucha mano de obra directa, es un generador de mano de obra muy importante en Concordia, como el arándano, el sector forestal o arrocero. Y Entre Ríos es una provincia que posee la particularidad de tener economías regionales muy fuertes en las distintas localidades”, observó el secretario. En ese sentido, consideró: “Esta crisis económica nacional tiene un impacto principalmente en el mercado interno”.

“La mayor parte de la producción de citrus de la provincia se consume en el mercado interno, entonces es lógico que haya una caída del consumo, ya que el mismo está deprimido”, continuó. “La economía está deprimida, no hay generación de valor agregado, no hay generación de empleo, no hay una posibilidad de mayores ventas tanto en el mercado interno como en el exterior, la situación es compleja pero hay que atravesarla y generar un marco de tranquilidad, sabiendo que nuestro gobernador está presente y está llevando adelante la provincia con responsabilidad”, señaló.

Sobre ese punto remarcó: “Entre Ríos se va a poner en marcha en función de las políticas que lleve adelante el gobierno nacional. Las provincias dependen de las macropolíticas fiscales y económicas y eso tiene un efecto en cada territorio”.