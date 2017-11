El gobierno afirma que Bomberos Voluntarios "rompió el diálogo"

La funcionaria remarcó: "El diálogo se rompió de forma unilateral. La modalidad de la protesta generó inconvenientes en la vía pública, trabaron toda la circulación del centro cívico, molestaron con los ruidos. Hicieron una protesta que considero innecesaria. Ante esta ruptura del diálogo unilateral; nosotros –en alusión al Gobierno– no somos personas que rompemos el diálogo. No sé porqué tomaron esa actitud, con esta vehemencia. Vienen haciendo reclamos hace muchos años, pero se les fueron dando múltiples beneficios".

En ese contexto mencionó que, las entidades de Bomberos Federadas y no Federadas, vienen recibiendo subsidios, atención de seguros y provisión de combustible. "No son pocos los recursos los que se destinan a estas asociaciones, más allá que hay que decir que colaboran con muchas cuestiones del Estado", enfatizó.

Romero explicó que tras la manifestación las entidades de rescatistas "no dejaron ningún petitorio, solamente dejaron un requerimiento la semana pasada".





Demandas

Los Bomberos reclaman cobertura de obra social y un reconocimiento en la edad jubilatoria Así lo hicieron saber en el reclamo frente a la Casa Gris que congregó a representantes de toda la provincia, en el marco en el estado de alerta y movilización en que se encuentran, debido a las demoras en el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos, que considere "beneficios y reconocimientos largamente demandados por parte de los hombres y mujeres que cumplen la destacada y noble labor como bomberos voluntarios", expresaron.

"Esta movilización que realizamos es ante la falta de respuesta a varias notas que hemos presentado al gobernador pidiéndole una audiencia por el tratamiento de la ley de bomberos que está con estado parlamentario. Hemos hablado en varias oportunidades con los legisladores de las comisiones de trabajo, de legislación y con ambos bloques, pero en definitiva la respuesta es la decisión política del gobernador", planteó Pedro Pablo Bisogni el titular de la Federación que los nuclea.

Tras señalar que el reconocimiento a los 25 años de servicio de los bomberos y la obra social para los agentes son dos de los puntos más salientes de la legislación que reclaman, Bisogni pidió más recursos para el sector.

Y analizó a continuación: "No estamos pidiendo algo descabellado; nosotros no somos responsables de la situación económica del gobierno ni de tantos años de postergaciones (casi 30 de una ley sin reglamentar), no somos responsables de haber trasplantado palmeras de Ubajay a Mar del Plata, donde se malgastaron más de 30 millones de pesos, tampoco somos responsables de la fabricación de cosechadoras truchas que nunca marcharon", enumeró en dichos publicados por APF.

Por lo pronto resulta toda una incógnita conocer qué sucederá con la reunión programada para el 21 entre el gobierno y los Bomberos.