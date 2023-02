El gesto del cantante de Marama con una joven entrerriana emocionó a todos

Embed

María Carla es de la ciudad de Larroque y contó a Radio Máxima fue “uno de los días más felices de su vida” y que no se iba a olvidar “nunca. Ni en un sueño me imaginé que esto me podía ocurrir a mí”, resaltó.

cantante maramá gchu joven discapacitada 2.jpg El grupo musical Marama llegó a Gualeguaychú por una presentación. Agustín Casanova bajó de la camioneta para saludar a una fans que estaba en silla de rueda