El frigorífico Alberdi aguarda la habilitación para exportar a China

A partir del anuncio del otorgamiento de licencias de exportación a ocho plantas argentinas procesadoras de carne bovina, empresarios a cargo del frigorífico Alberdi, ubicado en Oro Verde, aguardan expectantes el turno de la habilitación de las nueve faltantes, dentro de las que están incluidos. Aseguran que de no aprobarse sería muy difícil para la empresa competir con el resto y el impacto sería muy negativo.

En dialogo el programa Ahí Vamos, de radio 97.1 La Red Paraná, Ariel Olio, CEO de Grupo Olio, celebró la noticia difundida el jueves de que China había otorgado licencias de exportación a ocho plantas argentinas procesadoras de carne bovina, ya que el país asiático busca cerrar una brecha de suministro después de que un brote de peste porcina africana diezmara las piaras de cerdos.

Embed

La oficina de aduanas del gigante asiático reportó que realizó controles a los exportadores locales de carne recomendados recientemente por el propio gobierno argentino, pero no especificó qué compañías fueron aprobadas. El ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, confirmó la aprobación de las plantas, que son un total de ocho, pero en el listado inicial no se encuentra el frigorífico Alberdi.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA >>>>

ARIEL OLIO.mp3

"La apertura es un un logro enorme. Nosotros estamos en la lista de las nueve plantas que quedan y esperamos que nos otorguen la licencia a la brevedad. El ministro Etchevehere nos dijo que estiman que está al salir en este mes la segunda tanda de habilitación y ahí entraría nuestra planta", explicó el CEO y recalcó que dadas las condiciones económicas de Argentina, es más que importante lograr un contrato con el exterior.

Olio puso énfasis en el corte de líneas de créditos a empresas exportadoras y pymes por parte de bancos locales, incluido el Banco Nación.

Un posible escenario

Ante la consulta sobre la posibilidad de que finalmente no se cierre el acuerdo, Olio explicó que lo que falta solucionar para la firma es una cuestión técnica y no excede la cuestión burocrática. "Queremos ser optimistas y poner la energía en que salga. Que no se nos habilite a los nueve frigoríficos que faltamos sería realmente un problema grave porque estaríamos en desigualdad de condiciones para la exportación", recalcó.

Ahora queda esperar los próximos diez días para saber si los frigoríficos restantes se suman a la exportación para China.