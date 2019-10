El Frente de Todos cerró la campaña en Paraná

El peronismo entrerriano cerró en la tarde de esta martes en Paraná la campaña con un multitudinario acto en la plaza del Ferrocarril que encabezó el gobernador Gustavo Bordet, acompañado de los candidatos por Entre Ríos al Congreso de la Nación. Desde el gobernador, los postulantes a cargos legislativos, y el intendente electo, Adán Bahl, destacaron la importancia de la unidad del PJ para competir con mejores posibilidades las diferentes etapas de la campaña. Bahl, quien asumirá la intendencia el 10 de diciembre, cuestionó las políticas de ajuste del gobierno nacional y se preocupó por el estado de abandono de la capital entrerriana.

La candidata a diputada nacional -en segundo término- destacó el gesto de grandeza de la expresidenta de Cristina Fernández de Kirchner, al permitir la unidad del peronismo en todo el país. De la misma manera remarcó que cuando asuma en el Congreso se pondrá a disposición del gobernador y de las necesidades de la ciudadanía.

“Durante estos cuatro años la mayoría de los argentinos la ha pasado muy mal, estuvimos contando el tiempo en semestres, esperando que cumplan con sus promesas, esperando una buena noticia para el pueblo, pero durante estos cuatro años el gobierno de Cambiemos ha devastado la Argentina, la ha endeudado nuevamente y arremetió contra el derecho a la educación, a la salud y a un trabajo digno, el derecho a la alimentación”, argumentó el vicegobernador.

A su turno, el gobernador Gustavo Bordet, dijo: "Acá estamos autoconvocados, los peronistas de Paraná y de la provincia, que venimos con toda la alegría militante, para poner el domingo en marcha la República Argentina”.

"Como ocurrió en otras épocas han querido fragmentar el peronismo en varias partes para poder seguir teniendo los privilegios del poder en Argentina. Pudimos entender ese proceso, lo entendió Alberto y lo entendimos los dirigentes de la provincia de Entre Ríos. Quedó demostrado el 11 de agosto: cuando el peronismo se une es invencible. No hay fuerza que nos pueda doblegar".

En tanto, que más adelante agregó: "hoy tenemos en Paraná la alegría de volver a tener un intendente que piensa y actúa como nosotros, que va a tener un gobernador trabajando al lado. Queremos que Paraná se levante, que sea nuestra gran capital de provincia. Voy a estar al lado de cada intendente de la provincia como lo estuve estos cuatro años, no importa el partido que sea porque hay que gobernar para todos los entrerrianos".

La parte final de su discurso, el mandatario, agregó: "Queremos hacer viviendas porque en estos cuatro años y medio no hubo ni una sola vivienda del Plan Federal, tuvimos que hacer un plan de vivienda propio. Queremos hacer realidad una educación de excelencia en nuestra provincia. Queremos que los chicos, bien alimentados como corresponde, puedan tener acceso a la educación e igualdad de oportunidades. No alcanza con nuestra voluntad, con la sumatoria de esfuerzos si no hay un gobierno nacional que se preocupe por la producción, el desarrollo y la generación de empleo. No alcanza si el domingo no tenemos un triunfo contundente de Alberto y Cristina".