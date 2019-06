El Frente Renovador habilitó a Sergio Massa a hacer un acuerdo con el kirchnerismo

El Congreso Nacional del Frente Renovador, que reunió a más de 750 dirigentes partidarios, ratificó la candidatura presidencial de Sergio Massa y lo habilitó por unanimidad para avanzar hacia un acuerdo con el kirchnerismo. La decisión quedó plasmada en un documento, que además propone la construcción de una amplia coalición opositora “que pueda ganarle a (Mauricio) Macri” en las elecciones de octubre.

Después de un debate que se extendió desde el mediodía, el espacio que lidera el exintendente de Tigre presentó su documento final, que sostiene en su párrafo más significativo que “la fragmentación de la oposición solo beneficia a Macri”. En ese sentido, consideró que la Argentina necesita “una coalición opositora amplia y plural” para competir en las próximas elecciones y delegó en Massa la decisión de hacer los “acuerdos que crea oportunos” para ganarle a Cambiemos, en un aval explícito para negociar con el espacio de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, consignó La Política Online.

El líder del espacio hizo uso de la palabra luego de la exposición de 26 congresales de todo el país e inició su discurso con un repaso de las cifras económicas del macrismo y recordó indicadores como la mayor inflación en 27 años, la desocupación que roza los dos dígitos y los índices de pobreza.

En el mismo tono, adelantó su estrategia electoral sin nombrar a sus socios de Alternativa Federal. “Yo estoy para liderar si me toca liderar, pero también estoy para empujar el carro desde donde sea, porque tenemos la responsabilidad de reconstruir nuestra Patria”, enfatizó el dirigente, y en otro pasaje indicó: “No caigamos en la trampa del debate de nombres. Tenemos que mostrar a los argentinos un programa de gobierno”.

“No busco un cargo”

El exlegislador dejó otras importantes definiciones, en el mismo momento que el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, recibía al presidente Macri en Salta.

“Veo que todo el tiempo me buscan trabajo. No busco trabajo; tengo trabajo. No busco un cargo. No necesito de un cargo público para expresar mis ideas, para vivir mi vida. Busco representar compañeros y una idea de país”, subrayó.

Massa insistió que “hay una firme voluntad de construir una mayoría opositora para ser alternativa al gobierno” y le pidió al resto de los dirigentes que “abandonen la vanidad y piensen en el país que queremos construir”.

Por último, afirmó: “Desde 2015 vengo buscando un acuerdo económico y social institucionalizado, y por supuesto, les pedimos a todos aquellos que quieren construir cada uno desde su lugar este nuevo gobierno y esta nueva mayoría que no caigamos en la trampa del debate de nombres”.