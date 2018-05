El fin de una trampa: aseguran que con un solo click se podrá dar de baja a los servicios

Dar de baja un servicio, cualquiera sea, por lo general no solo es engorroso, sino que muchas veces se vuelve imposible. Uno llama por teléfono al número indicado y no siempre es suficiente; se puede ir directamente a una sucursal, hacer la cola, esperar el turno e irse sin los resultados esperados. Al mes siguiente una nueva factura llega como si nada hubiera ocurrido. Es un reclamo recurrente y ahora se tomó una definición: a partir de una resolución nacional, con un solo click será suficiente.

Los servicios serán dados de baja de manera más simple, se espera que también sea de forma más rápida. El director general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia, Juan Carlos Albornoz, confirmó la medida luego de conocerse el comunicado en el Boletín Oficial de la República Argentina. Fue una resolución de la Secretaría de Comercio, por la cual las empresas deberán colocar un botón de baja con un link visible en el primer acceso a sus páginas web para que el consumidor pueda dar de baja los servicios que contrató.

La iniciativa es de cumplimiento obligatorio para las empresas y comenzará aplicándose a servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión satelital y luego se ampliará a otros rubros. Las firmas tienen hasta 60 días para cumplir con lo establecido por la norma.

Esta iniciativa se originó como respuesta a la estadística de reclamos presentados ante Defensa del Consumidor Nacional: entre enero de 2017 y abril de 2018 el organismo recibió casi 9.500 reclamos de consumidores que no pudieron dar de baja sus servicios. En Defensa del Consumidor de Entre Ríos se recibieron más de 500.

"La medida surge como respuesta a la cantidad de reclamos que recibimos de consumidores que encuentran difícil dar de baja servicios que contrataron, por lo que esto debe hacerse más flexible y de fácil acceso", dijo Albornoz.

Entre los problemas más comunes, los consumidores se quejan de no encontrar el sitio o canal adecuado para pedir la baja y la posterior concreción de la cancelación.





El podio

La telefonía encabeza la lista de reclamos de los consumidores no solo por este tema, sino por errores en la facturación o defectos en los equipos. Albornoz explicó que con 60 millones de celulares en el país, no hay dudas de que el servicio que se presta es uno de los primeros y así se mantendrá. Pero también aclaró que en el último tiempo bajó la conflictividad.

"Aparecieron otros temas como los planes de autoahorro, que son reclamos en menor cantidad que los de la telefonía, pero se trata de mucho dinero. Hay gente a la que han engañado, les dicen que en la segunda cuota el auto está asegurado, pero no le dicen que hay que poner entre el 30% y hasta el 70% del valor del vehículo", contó Albornoz. Agregó que con los celulares, los reclamos rondan entre los 30 y los 200 pesos. "No deja de ser importante porque cuando cobran de más está mal, pero tienen otros montos", dijo.

El defensor de los consumidores agregó que otro de los problemas que comenzaron a surgir en el último período tienen que ver con la construcción de casas prefabricadas, y recomendó que la gente se asesore antes de firmar los contratos. "En Paraná no se ve mucho, pero en el interior de la provincia se nota. Lo que hacen algunas empresas es no cumplir con lo contractual en relación con la calidad del producto. Te venden una cosa, y al terminar no es lo que realmente se contrató, en todo sentido: en los materiales para las paredes, los techos, la electricidad, la calidad no es lo previsto".

Después, dijo, los reclamos puntuales por las garantías ante la compra de electrodomésticos son materia de trabajo diario: algunas empresas cumplen con la devolución si el equipo no anda, otros no y ahí aparecen los problemas.