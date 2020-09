El exintendente Sergio Varisco insistió con su inocencia

El exintendente de Paraná, Sergio Varisco, que aguarda la Casación a la condena impuesta por la Justicia Federal, insistió con su inocencia y no descartó que funcionarios de la gestión de Mauricio Macri hayan participado del armado de la causa judicial.

Varisco condenado a 6 años y 6 meses de prisión

El dirigente radical que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria explicó sobre la condena: "La sentencia es a toda luces injusta, para abreviar, le comento 3 temas".

"No hay, en más de dos años de investigación, ninguna declaración, mensaje de whatsapp, escucha o diálogo mío que me vincule con ningún delito. A tal punto que esto es reconocido por el tribunal, quien dice, para justificarse, que yo actué por interpósitas, es decir, otras personas. Lo cual tampoco es cierto y no está probado", detalló en primer lugar, para agregar: "Se me investigó de varios delitos, como por ejemplo peculado y financiamiento del narcotráfico y otros. Finalmente el fiscal quien tiene la obligación de acusarme, valga la redundancia, solo dejó como delito por mi parte el financiamiento. Durante el juicio demostré mi inocencia respecto al delito de financiamiento por el cual no fui condenado. Pero el tribunal, violando el principio de congruencia, termina condenándome por comercialización de estupafacientes, delito del que no me pude defender y del que no estuve acusado nunca. Esto es fundamental, ya que el tribunal de nunca puede condenar a nadie por un delito, repito, no está acusado y además no pude defenderme".

En esa instancia, resaltó: "El tribunal se basa en la declaración de la señora (Luciana) Lemos. Quien fue hallada infraganti comercializando cocaína, por lo que su declaración no tiene validez como prueba ni nada por el estilo. Ya que la justicia toma como prueba lo que declare una persona ajena al hecho, una persona que no está acusada. Además el fiscal en pleno juicio, declaró abiertamente haber hecho un acuerdo con la señora Lemos que consistía en que si ella me involucraba, él, es decir el fiscal, iba a pedir una condena menor del mínimo para dicha señora. Ahí está lo medular de porqué se me condena".

"Esta señora tenía en su poder un papel que decía que yo, y otras personas como el ex concejal (Emanuel) Gainza, perteneciente al PRO, habíamos adquirido 2 kilos de cocaína cada uno. Papel que no tiene ninguna relevancia. Esto no constituye ni prueba ni nada. Además de que demostramos, tanto yo como (Pablo) Hernández y (Griselda) Bordeira, que luego de nuestros nombres estaban escritas iniciales de los verdaderos adquirientes de droga. Por todo ello el mismo fiscal no me acusa por este papel, lo descarta", recalcó Varisco.

La Política

Más adelante, mencionó: "Lo absurdo es en que en condiciones iguales, a mi se me condena por otro delito y al concejal Gainza, del Pro insisto, se lo sobresee, es decir se lo saca de la causa. Porqué. Porque acá intervino la política".

"Es más, lo que se pretendía, desde el gobierno de Cambiemos, era que yo renunciara a mi cargo de intendente. Es más hubo reuniones en ese sentido, llegando a conformar un gabinete gubernativo para reemplazarme. Así se armó todo esto. Por ejemplo para la señora Lemos se utilizó la figura del arrepentido, cosa que nunca fue, ya que no fue declarada así, ni se siguieron los pasos que exige la ley para ser una persona arrepentida".

Más adelante, dijo: "No vimos lo que se nos venía, pero solo hay que atar algunos cabos".

"Se me citó a la Casa Rosada, y fui acompañado por mis abogados. Allí estuvieron presentes la ministra de seguridad (Patricia) Bullrich, el ministro del Interior, (Rogelio) Frigerio, entre otros. Y se me dijo que entregara, delatara y culpara a mis funcionarios para que ello se 'tiren sobre la granada y entregara a mis funcionarios'. Cosa que me negué ya que no corresponde éticamente que yo acusara de delincuentes a quienes, no me constaba hubiesen hecho algo malo", contó el dirigente radical, quién luego añadió: "Cuando se allanó el municipio de Paraná, estaban presentes medios nacionales televisivos, evidentemente se les avisó de esta medida nacional, cuestión que constituye algo sumamente ilegal que supiesen lo que el juez había decidido".

"Además, se sabe que estuvieron en Paraná el falso abogado D'Alessio y Rodrigo Maquia, quienes, todos sabemos, su tarea era armar causas penales", recordó.

Varisco acotó en su relato: "En conclusión, a mi, intendente de Paraná, luego de ganar cinco elecciones seguidas, naturalmente era candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, como se dio en otros casos, que están saliendo hoy a la luz, se me sacó de la cancha, con la acusación más terrible que se pueda hacer a un hombre de bien".

Dicho esto, remarcó: "Cómo se imaginan que yo voy a comercializar estupefacientes, cuando está comprobada mi austeridad, en todas las declaraciones juradas que hice. A punto tal que por parte de estos testigos se dijo que yo me drogaba, cuestión que quedó descartada pues me sometí al análisis toxicológico que la misma justicia hace".

La Parte final de su exposición, Varisco comentó: "Todo esto es una gran injusticia, tanto en mi caso, como en el de Hernández y Bordeira, ya que los tres somos inocentes. En definitiva, una gran injusticia, como ya lo describí en el libro que acabo de imprimir".