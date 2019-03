El Ejecutivo decide si el boleto sube por decreto u ordenanza

Agotados los plazos legales para que el Concejo Deliberante, en uso de sus facultades, disponga el nuevo cuadro tarifario del transporte público de pasajeros de Paraná, el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) está habilitado y podría fijar por decreto, en las próximas horas, los nuevos costos de los pasajes en los colectivos urbanos.

La recomposición del costo del boleto viene siendo analizada desde septiembre de 2018, y las dilaciones en tantos meses ha tenido que ver fundamentalmente con las dificultades que el oficialismo afronta permanentemente para contar con mayoría en el cuerpo legislativo, frente a los distintos trámites y pasos administrativos. Paraná es la única ciudad que no ha podido aún adecuar su sistema ante el nuevo contexto de quita de subsidios por parte de la Nación, y el arrastre por la devaluación y la inflación.

El boleto general tiene un valor de 14,85 pesos, que dista de lo que sucede en otras localidades entrerrianas –de 18 pesos en adelante–, o de otras capitales provinciales, como Santa Fe (21,50 pesos la tarifa plana), o Rosario (23,17 pesos).

Ante la consulta de UNO, dirigentes del oficialismo confiaron que la idea es que el proyecto sea tratado en la próxima sesión del Concejo Deliberante, aún sin fecha cierta. Allí deberá inevitablemente tratarse el dictamen de mayoría elevado por la comisión de Servicios Públicos, que llevaría el boleto general a 20 pesos, mientras que la Municipalidad subsidiaría por seis meses 2,80 pesos por cada boleto. Sin embargo, el Ejecutivo no termina de reunir los votos necesarios para avalar la suba del boleto. Es por esa razón que no se descarta que ante la evidencia de no poder reunir los apoyos durante su tratamiento en el recinto, la decisión del nuevo valor del pasaje se determine por decreto del intendente, Sergio Varisco. Sería la demostración de la imposibilidad de poder pasar con éxito el dictamen de comisión en el recinto.

Vale recordar que hace unos días el Ejecutivo dio marcha atrás con el Decreto Nº 101 del 18 de febrero, que disponía un nuevo cuadro tarifario –a la espera de que venzan los plazos legales del Concejo– e incluía una adecuación diferenciada para las categorías de boletos en las líneas que prestan el servicio en el área metropolitana (San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde).