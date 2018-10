El drama de vivir con la broza hasta el cuello, en Jacarandaes del Aeropuerto

El reclamo de vecinos del barrio Jacarandaes del Aeropuerto había sido abordado por UNO en febrero de este año. Aquella vez la demanda había sido por la falta de seguridad y los reiterados robos a un complejo habitacional que a simple vista exhibe la falta de planificación urbana.

El loteo está asentado en un terreno que había sido gestionado durante la intendencia de Blanca Osuna con empresas privadas ante el elevado costo de las propiedades.

Un grupo de 50 familias que cumplieron el sueño de la casa propia se instalaron en ese rincón del sur de la ciudad, en la intersección de gobernador Enrique Mihura con Ricardo Balbín y a pocos metros de la terminal aérea, desafiando cualquier tipo de necesidad referida a servicios básicos esenciales.

Desde el mismo momento en que se mudaron, los vecinos se fueron encontrando con problemas estructurales, como la nube de broza que cada tanto cubre las casas y contamina el aire tras el paso de los automovilistas y de los camiones por calle Balbín. Vaya paradoja, se trata de la misma arteria que utilizó Juan Pablo II en su visita a la ciudad el 9 de abril de 1987 la que en actualidad es motivo del reclamo de un grupo de paranaenses cansados de la polvareda que ya ha afectado la salud de varias personas.

"Nos dimos cuenta cuando se inauguró el barrio, en 2013 o 2014, que el tema de la broza era lo que más afectaba. Desde la visita del Papa no se hizo más un mantenimiento, entonces siguió pasando todo el tránsito pesado, y claro, todo eso después de tantos años repercute. Todo esto era un monte, después se fue urbanizando de a poco, junto a los barrios aledaños. Jacarandaes del Aeropuerto, a través del programa Procrear, es uno de los últimos que se creó", contó Ricardo López sobre calle Balbín donde UNO pudo comprobar los efectos nocivos de la broza.

Aire envenenado

"Los que no tenían ningún problema hasta que llegaron acá, empezaron a tener síntomas, empezaron a presentar indicios en la piel o en manifestaciones alérgicas, en las vías respiratorias. Por ejemplo, mi señora está muy mal y eso es solamente diagnosticado por la broza. En síntesis, es como que aquí nos estamos envenenando día a día, suena a dramático pero te juro que es así. En mi caso tengo problemas de visión que se me fueron agravando", graficó López que vive hace dos años en la zona.

Gestiones pero sin solución

Los vecinos consideran que se tiene que encarar una solución de fondo, que en este caso sería el asfaltado de la arteria, que además de la columna de polvillo que genera, en varios de sus tramos está seriamente dañada. Uno de los últimos planteos formulados por expediente 1616/18 a la Municipalidad de Paraná para que se contemple la posibilidad de asfaltar data de principios de 2018. Hasta el momento la petición no ha tenido una respuesta favorable, pero los vecinos no pierden las esperanzas.

"Nosotros sabemos que hay dificultades, que hay que meterlo en el Presupuesto, aparentemente esta calle está presupuestada varias veces. No es nuestro objetivo buscar verdades o mentiras o responsables, no es nuestra función. Nosotros buscamos soluciones porque nos estamos matando, nos estamos muriendo acá, ese el tema", manifestó López.

Y comparó que el perjuicio que causa la broza es comparable a la nicotina del cigarrillo: "Lo vas acumulando en los pulmones y te vas envenenando. No hay nada que hacerle".

Un barrio que se siente olvidado por la gestión municipal

El asfaltado en una de las calles de acceso al barrio no es la única necesidad que tienen las familias del Jacarandaes del Aeropuerto. En un primer momento los vecinos venían denunciando con frecuencia la falta de seguridad y los frecuentes robos, pero a partir de la creación de un grupo de WhatsApp con la comisaría 15ª se pudo mejorar la situación con esta estrategia de prevención.





Habría que realizar una larga lista, pero otra de las falencias es la dificultad para acceder al servicio de transporte urbano de pasajeros, ya que la línea más cercana (14) pasa a varias cuadras, sumado a la poca cantidad de frecuencias diarias.





Además se debe añadir la ausencia de red cloacal.





"No hemos tenido respuesta, hemos hablado con (Roberto) Sabbioni, fuimos a hablar con Ramos y no nos atendió. Ahora le dimos intervención al Defensor del Pueblo, Luis Garay. El expediente que te mencioné está parado desde febrero en Vialidad Urbana, ¿qué está haciendo ahí? No sé. Evidentemente hay una dificultad; nosotros hemos propuesto que si el pavimento está muy lejos, hay una alternativa que técnicamente se llama fresado, que es una mezcla entre la broza y el asfalto roto de otros lugares. A otros ya no les sirve e inclusive lo están robando. A nosotros sí nos sirve", agregó López.





El vecino dijo que se sienten olvidados por la gestión municipal, más allá que justificó que en algún momento esta zona no estaba urbanizada. "Por eso digo que es hora de que se tomen acciones. Nosotros vamos a seguir insistiendo, porque esto es una cuestión de vida o de muerte, así dramáticamente. Seguiremos en la lucha y en el camino de la protesta, si es necesario", completó.