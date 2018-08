El dólar llegó a 42 pesos y Dujovne va a EE.UU. para negociar otras medidas

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, confirmó ayer a la prensa en la Casa Rosada que, para enviar una señal que restablezca la confianza, el gobierno nacional va a bajar el déficit más que el 1,3% que había comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A su vez, confirmó que estará viajando el lunes a la noche a Estados Unidos para cerrar el acuerdo al que hizo mención el Presidente días atrás, en referencia al adelanto del préstamo del FMI. Más temprano, antes de viajar, dará una conferencia de prensa en Hacienda.

"Estuve trabajando con el Presidente preparando el detalle de las medidas complementarias para avanzar en la reducción del déficit para que sea menor al 1,3% con el cual veníamos trabajando hasta ahora", dijo Dujovne a los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

Agregó: "El lunes vamos a estar presentando ese detalle en una conferencia de prensa en el ministerio de Hacienda. Ese mismo lunes por la noche voy a viajar con mi equipo a la ciudad de Washington para seguir avanzando en el equipo técnico de lo que ya fue anunciado por el Presidente. Vamos a avanzar en un entendimiento técnico acerca de los desembolsos. Creemos que vamos a avanzar. Son las medidas en las que creemos para restablecer la confianza".

"Entendemos que hay un proceso de desconfianza en una economía argentina que en nuestra opinión tiene fundamentos sólidos, pero que hoy tiene que reforzarlos en función a los shocks a los que hemos sido expuestos", insistió.

Cuando le consultaron sobre las próximas medidas, dejó en claro: "Quiero presentarlas todas juntas. Estamos convencidos de que la manera en la que vamos a restablecer la tranquilidad de los argentinos es estar cada vez menos expuestos a la volatilidad del mercado. Eso se logra reduciendo la cantidad de fondos que tenemos que financiar y por el otro vamos a tener más financiamiento de los organismos internacionales".

Del mismo modo, ratificó que están trabajando con las provincias "para acordar varias medidas del lado del gasto" y también "con algunas del lado de los ingresos".

"Sabemos que los movimientos del tipo de cambio generan angustia, sabemos que la Argentina con la sequía, con la reversión de flujos a mercados emergentes, con los cuadernos, tiene un nivel de financiamiento menor que en marzo y eso genera la necesidad de que el tipo de cambio sea otro para que equilibremos nuestras cuentas externas. Este tipo de cambio exagera los fundamentos de la economía argentina, que es competitiva con un nivel menor a este", añadió.

Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda se dieron luego de una jornada vertiginosa en el mercado argentino, en la que el dólar tuvo picos de 42 pesos (en Paraná se vendió a 43 pesos) y cerró a casi 40 pesos luego de que el Banco Central vendiera 330 millones de dólares.





El fantasma del default

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró ayer por la tarde que Argentina no caerá en default. "Descartamos absolutamente esa posibilidad", dijo en la jornada Diálogos para la Argentina, que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realiza en el marco de su 105° aniversario. Si bien no lo desmintió directamente, habló de los rumores sobre su renuncia y dijo que es una potestad del presidente Mauricio Macri. "Hoy no lo piensa", afirmó.

"Ese (el del default), es un escenario que no tiene ningún tipo de sustentabilidad" dijo el funcionario, quien agregó: "No tengo dudas de que hay sectores a los que no les interesa que le vaya bien a un proceso de cambio y renovación en la Argentina".

Peña iba a acudir al evento ayer al mediodía, pero pospuso la visita para última hora del día. En las primeras horas de la tarde estuvo reunido en Casa Rosada con Nicolás Dujovne, Rogelio Frigerio y el presidente Mauricio Macri.

Por la mañana, en declaraciones radiales, el jefe de Gabinete había asegurado que no iba a haber cambios en el Gobierno. "Claramente esa no es la solución en la que está pensando el Presidente. No hay una solución mágica por esa vía, tenemos que seguir trabajando. No estamos ante un fracaso económico ni mucho menos", aseguró.

Dentro de los rumores de cambios de funcionarios, tomó cuerpo ayer uno que daba cuenta de la llegada de Rogelio Frigerio a la Jefatura de Gabinete, en reemplazo de Peña; mientras que a la cartera de Interior iría el exgobernador misionero Ramón Puerta.





Alimentos: sin precios e incluso sin entregas





La disparada del dólar impacta en las góndolas. A medida que su cotización crecía, los principales proveedores de los supermercados decidieron suspender la venta de productos de primera necesidad. "No son solo los alimentos. Los fabricantes de bolsas no están cotizando ni entregando productos", explicaron en una cadena. "La mayoría de los proveedores están mandando listas con aumentos de entre el 5% y el 10% y algunos directamente suspendieron las ventas", explicaron. Dos de las principales empresas de alimentos y una marca líder de aceites les comunicaron en las últimas horas a las principales cadenas de supermercados que habían suspendido en forma temporal las entregas hasta que el panorama cambiario se aclare. La falta de listas de precios es algo habitual ante momentos de fuertes subas en el dólar o en procesos de incertidumbre cambiaria, lo que potenciará el proceso de estancamiento del consumo.









En la gestión de Macri, el billete verde aumentó más del 300%





El avance del dólar en las últimas ruedas sorprendió por su velocidad, pero es parte de un proceso más extenso. En ocho meses transcurridos de 2018 el dólar se encareció un 110,3%, mientras que en el acumulado de 12 meses se encareció un 125,3% desde los 17,66 pesos del 30 de agosto de 2017. El 10 de diciembre de 2015, cuando asumió Mauricio Macri, el dólar minorista finalizó a 9,85 pesos en el promedio de bancos. Desde entonces se encareció un 304%, hoy a 39,78 pesos de cierre de ayer. La contracara del salto cambiario es la devaluación de la moneda nacional: el peso cayó durante la gestión de Cambiemos un 75,3%. En diciembre de 2015, 100 pesos equivalían a 10,15 dólares; y hoy representan 2,51, señaló una nota publicada en el portal Infobae. Ayer la divisa de EE.UU. avanzó casi un 16% en una rueda en que llegó a operarse por encima de los 40 pesos En comparación, en ocho años de presidencia de Cristina Fernández de Kirchner la divisa de Estados Unidos acumuló un incremento del 213%, de 3,14 a 9,85 pesos, aunque con un importante atraso de cotización de la moneda a partir del control de cambios instaurado el 31 de octubre de 2011. En la semana, faltando una rueda cambiaria, sumó una suba del 26,4%, la más grande desde el aumento del 36%, que en un solo día, el 17 de diciembre de 2015, se produjo al levantarse el "cepo" cambiario. Además, el reciente avance de la divisa estadounidense superó ampliamente el aumento del 18,2% que se produjo en tres ruedas: del 21 al 23 de enero de 2014, cuando saltó de 6,88 a 8,14 pesos, con Juan Carlos Fábrega como presidente del BCRA y Axel Kicillof como ministro de Economía. Con Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central, entre el 11 de diciembre de 2015 y el 14 de junio de este año, el billete verde subió de 9,85 a 28,43 pesos (+188,6%), mientras que en los últimos dos meses y medio, con Luis Caputo como titular de la entidad, el dólar subió un 39,9% su valor.