El diputado Lacoste se solidarizó con Varisco y criticó a dirigentes de la UCR

El actual diputado nacional Jorge Lacoste visitó este lunes el despacho del intendente Sergio Varisco para solidarizarse con la situación que está afrontando ante la justicia. "Pasé a saludarlo a Sergio y darle mi apoyo, entendiendo que independientemente de la situación que está pasando por la cuestión judicial- he notado que está siendo sometido a un escarnio político, desde dentro y fuera de la Unión Cívica Radical".





En ese sentido expresó que le transmitió su solidaridad, "y mi acompañamiento porque me parece que no se puede hacer un uso político de una causa judicial que aún está en pañales".





Sobre su relación con el jefe comunal de Paraná, Lacoste sostuvo: "Lo conozco a Sergio del año 1982, sé de su integridad y compromiso con las instituciones y tomé esta decisión de manifestarle mi solidaridad. Lo encontré bien, convencido que no tiene nada que ver con lo que se lo acusa y con ganas de afrontar todos los desafíos, dispuesto a responder ante la prensa, la justicia y ante los radicales, que quieren saber qué está pasando. Incluso me manifestó su voluntad de reunirse con el Comité Provincial para explicar su situación y ante sus colegas del Foro de Intendentes Radicales, que él mismo preside. Me parece muy bien su actitud, porque muestra que no tiene nada que esconder".





El ex intendente de Sauce de Luna fue más duro con la dirigencia partidaria: "El radicalismo no es solidario, como no lo fue nunca con sus dirigentes. Creo que debería haber más expresiones de mayor solidaridad y sobre todo lo que representa la figura de Sergio Varisco en la provincia".





Lacoste aseveró: "Es nefasto que esté siendo sometido a ataques políticos usando cuestiones judiciales que no están demostradas todavía. No está bien que haya dirigentes del radicalismo que utilizando redes sociales, salgan a reproducir informaciones donde lo vinculan a Varisco con el tema, tergiversando su situación referida a la causa judicial".

De la reunión en el despacho del Palacio Municipal, participó además el concejal Carlos González (Cambiemos).