El deterioro del Palacio San José genera críticas y preocupación

En los últimos meses la situación ha empeorado y las críticas sobre la actual administración del museo está centrada en la falta de mantenimiento del edificio que está perdiendo partes importantes de su estética y podría poner en riesgo la estructura y parte del patrimonio. El Palacio San José es un edificio que tiene más de 170 años de antigüedad, lo que lo convierte en obligado objeto de mantenimiento constante para que su estructura no decaiga y no ponga en riesgo lo que significa este espacio para la historia entrerriana y argentina. El deterioro de sus paredes, la humedad constante que avanza sobre distintos espacios de la residencia, la pintura descascarada y las aberturas rotas y sin cuidado han transformado al Palacio San José en objeto de críticas de los visitantes que llegan desde distintos lugares del país. Para quienes ya lo conocían el mal estado del edificio es llamativo, para quienes lo visitan por primera vez, el asombro esperado queda opacado por las falencias notorias que saltan a la vista. Solo la amabilidad del personal, la dedicación y el trabajo de quienes se desempeñan en el lugar, guiando y brindando charlas sobre el rico pasado y el legado de Urquiza, logran compensar en algo la opinión de quienes recorren los salones y los patios de la residencia y no dejan de notar las descascaradas paredes. Preocupa el estado de muchas pinturas ubicadas en las galerías, obras de arte que han sido alcanzadas por la humedad dejando ver grandes manchones oscuros sobre la tela. Esto seguramente demandará una labor muy profunda de restauración que deberá iniciarse prontamente pues el daño sigue creciendo. De igual manera se observan aberturas con roturas en sus maderas dejando ver grandes huecos, como así también problemas en los encastres.

10f1.jpg A la vista. El deterioro en partes del edificio es notorio.





Autoridades



El Palacio San José, Museo y Monumento Histórico Nacional “Justo José de Urquiza”, depende del Ministerio de Cultura de la Nación, organismo que dispuso a fines de 2017 un recambio de autoridades y dejó en ese cargo al arquitecto Guillermo Minata, quien asumió a principios del año siguiente. A raíz de la situación generada en torno al estado del Palacio, UNO intentó comunicarse con Minatta para conocer a fondo las circunstancias por las cuales se evidencia el mal estado del edificio, pero por cuestiones de salud se vio imposibilitado de brindar una nota y dar detalles, sin embargo, comprometió una entrevista con este medio para los próximos días. Pese a ser responsabilidad del Gobierno Nacional, el Estado Provincial ha mostrado su preocupación por esta situación y el gobernador Gustavo Bordet ha tomado contacto directo con autoridades de la ciudad de Concepción del Uruguay para avanzar en un planteo que posibilite una pronta solución. En este sentido, Bordet recibió el martes de esta semana al intendente de La Histórica, José Lauritto, y al actual viceintendente y jefe comunal electo, Martín Oliva. Al término del encuentro, Lauritto resaltó que “estamos preocupados porque entendemos que le falta mayor mantenimiento a ese lugar que para nosotros es un ícono”, dijo,y luego agradeció al gobernador “su preocupación y su interés en cooperar” con ese lugar histórico que depende de la Nación. Viralización A través de las redes sociales se retransmiten constantemente y de forma viral las fotografías y las opiniones de quienes recorren la antigua residencia de Urquiza y hacen oír sus quejas, esto atenta contra la imagen de un espacio que es uno de los puntos salientes del atractivo turístico que tiene la Costa del Uruguay, por lo que urge también una solución como respuesta para este sector del desarrollo entrerriano.

10f2.jpg Peligro. Pinturas y decorados del museo sufren falta de mantenimiento.





Desde diferentes sectores de la cultura de la región también se están haciendo escuchar las quejas sobre esta situación, habida cuenta de lo que representa el Palacio como símbolo de una época de esplendor del federalismo y sinónimo de las luchas por la Organización Nacional, ya que el Palacio propone un recorrido por la historia argentina y regional del siglo XIX, a través de documentos históricos, pinturas, mobiliario y objetos antiguos.



Recorridas y cine



El Museo del Palacio ofrece charlas, talleres, espectáculos y visitas guiadas. Este fin de semana tendrá también una opción para los más chicos, ya que a los recorridos teatralizados se suman también proyecciones de películas para los más chicos. Las visitas teatralizadas tuvieron lugar ayer sábado y hoy, domingo, también habrá a partir de las 11, 12 y 15. Mientras que habrá películas a partir de las 14.





Historia



El Palacio San José es el edificio histórico más importante de Entre Ríos por su arquitectura exquisita y por la vegetación que lo rodea. Construido en el medio del monte entrerriano a partir de 1848, el palacio está conformado por 38 habitaciones y cuenta con 7 antiguas dependencias de servicio, 2 jardines, 40 hectáreas de parque, 2 patios, un lago artificial y una capilla con la cúpula decorada por el pintor Juan Manuel Blanes. En 1935, fue declarado Monumento Histórico Nacional y al año siguiente se convirtió en museo. El edificio también fue el escenario de la vida política de Entre Ríos, de la historia de la región y de la organización política del país de fines del siglo XIX. Gran parte de esa historia se refleja en el archivo documental del museo, uno de los más importantes de la región. Está integrado por 107.000 documentos y 670 libros contables, que dan cuenta de aspectos económicos, históricos, políticos y sociales de la época. Entre las piezas que forman parte de la colección del Museo se destacan un retrato del General Urquiza realizado por el pintor uruguayo Juan Manuel Blanes; medallas conmemorativas y parte del mobiliario que perteneció a Urquiza, como una cama y una cocina octogonal de hierro fundido. El Museo cuenta, además, con una biblioteca que cuenta con aproximadamente 5.400 volúmenes entre libros, folletos y revistas. Los materiales abarcan desde fines siglo XVIII hasta la actualidad. Uno de los ejemplares más antiguos es Vida y Acciones de Alejandro el Grande de Quinto Curcio, publicado en España en 1699.