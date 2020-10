El Covid y los niños: miedos, trastornos de ansiedad, de sueño y de alimentación

Covid. “El planteo de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) marca, sobre todo, la importancia de que los chicos vuelvan (a clases) lo antes posible, teniendo en cuenta la importancia de la escuela no solo por el conocimiento, sino por lo emocional, cultural, social, por sus pautas, porque es un lugar seguro para que estén, les da herramientas a los chicos, y accesos a una buena alimentación, o para hacer actividad física”, dijo a UNO la titular de la filial Río Paraná de la SAP, Silvia Canle. “Durante esta pandemia, los chicos fueron puestos a un costado por el hecho de que se enferman menos, ya que casos pediátricos representan menos del 10% del total –menores de 18 años–, y mientras todo está en evaluación, se ve que no son grandes transmisores del virus, sobre todo los menores de 10 años. Los que transmiten son los pacientes asintomáticos”, graficó. De todos modos, aclaró que en una escuela, asisten los adultos, siendo docentes o no docentes.