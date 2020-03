El coronavirus afecta la rutina de entrerrianos que residen en Europa

“Creo que en España la gente no le está dando mucha importancia al tema del coronavirus. En Fuerteventura no ha tenido repercusión”.

Desde su aparición en la ciudad de Wuhan, en China, el coronavirus se extendió a 55 países. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, se registran 883.652 personas contagiadas, y ya son 2.791 las muertes en el país asiático en el que se originó, y 67 en otros países.

Tras la llegada del virus a Europa, actualmente Italia reporta el mayor número de casos, con más 800 infectados y más de 20 muertes. Entrerrianos que residen en ese país contaron a UNO cómo viven de cerca esta situación. Elin Rodríguez, comunicadora social oriunda de Paraná, se mudó hace un mes en Italia y comentó: “Estoy en Torino desde el 29 de enero, vine a vivir a esta ciudad y hace un par de semanas venimos con esta situación del coronavirus. Si bien el lugar donde estoy, que corresponde a la región del Piamonte, es al norte de Italia y estamos en cuarentena, la zona con más casos de fallecidos es Milano, en la región de Lombardía”.

A su vez, señaló: “El gobierno, a través del Ministerio de Salud, dio una alerta ante el primer caso, que era una persona de 40 años, informando las medidas de cuidado que se deben implementar con cualquier influenza, como alimentarse bien, lavarse las manos, higienizarse, estar atentos a algún dolor o un síntoma posible, y la indicación es que llamemos a un número específico y no vayamos al hospital a hacernos atender, sino que vienen al domicilio y detectaban si es positivo o no el coronavirus, y se hace la atención pertinente. Esto es para que no nos empecemos a mover de nuestras casas”.

Elin también refirió que ante el elevado número de contagios confirmados, desde hace una semana se cerraron a modo de prevención espacios que congreguen gran cantidad de personas, como museos, bibliotecas y eventos, y se suspendieron las clases. La ordenanza regía hasta ayer, pero podría extenderse. “Eso repercutió en una psicosis general de toda la ciudadanía. Sucedió en algunos pueblos que la gente empezó a pensar que todo se iba a complicar e iban al supermercado a comprar desinfectantes, botellas de agua, comida, y las góndolas quedaron vacías. Aquí en Torino esta semana no había casi nadie caminando en las calles y las plazas están desiertas. La gente se autogenera su propia cuarentena, se empiezan a cuidar de más, hay mucho pánico”, dijo, y agregó: “Hubo un temor de que quedáramos aislados, y si bien eso no viene sucediendo, sí ha cambiando muchísimo el ritmo de vida. Se habla todo el tiempo del coronavirus. Y si bien en Torino estamos más tranquilos, en Milano hay pánico, usan máscaras todo el tiempo”.

Asimismo mencionó que se analizan a las personas que llegan desde el norte del país, ya sea por vía terrestre o aérea, verificando si tienen fiebre. Y advirtió que además de repercutir en la economía de la región, ya que se cancelaron cuantiosos eventos y reservas hoteleras en las últimas semanas, también hubo agresiones hacia personas de nacionalidad china, e inclusive se registró el ataque a tres colectivos que arribaron desde Milano a una isla del sur de Italia, acusando a los pasajeros de portar el virus. Ante este panorama, Elin observó que “los medios de comunicación están tratando de sostener otro tipo de información para no sumar más caos a esta pandemia”: “Se alerta que es un virus del que hay que cuidarse, tomando las medidas necesarias, pero se empezó a decir que hasta ahora los fallecidos eran personas ancianas con otros problemas de salud previos y su sistema inmunológico deprimido. Nos piden cuidarnos, pero que están empezando a bajar un poco la paranoia a los ciudadanos”.

Mercedes Viola también es de Paraná y vive en Milán. Según señaló a UNO, el Ministerio de la Salud italiano informó que “los coronavirus son una familia grande y que las enfermedades que generan van desde un simple resfrío, hasta enfermedades respiratorias más serias” y añadió: “El coronavirus que nos ocupa ahora es un cepo nuevo, llamado SARS-CoV-2 y fue encontrado por primera vez en el hombre en la ciudad china Whuan en el 2019. La enfermedad respiratoria aguda que provoca se llama COVID-19. Ayer parece que han asilado el cepo italiano del virus, y se piensa que el virus puede estar circulando ya desde octubre o noviembre y podría explicar algunas pulmonitis atípicas que se estaban viendo”.

A su vez, indicó: “Los protocolos ante esto son los mismos que nos enseñaron en el jardín de infantes y que nos protegen en general de todos los virus: lavarse bien las manos, taparse la nariz con el codo para estornudar toser o bostezar, y un protocolo de evitación del contacto personal. En relación a los barbijos, considerando que la gente ha vaciado las farmacias, el Ministerio informa que deben ser utilizadas por la gente enferma que puede contagiar a los demás, no por los sanos”.

Mercedes advirtió que “hay un temor excesivo en algunos”, ya que “el primer y segundo día, los medios de comunicación crearon un clima apocalíptico”. No obstante, sostuvo: “Otra parte de la población mantiene la calma y continúa con sus actividades”.

“En Lombardía la semana pasada cerraron las escuelas y hay en la calle un clima de domingo. Las empresas que pueden, han implementado el trabajo desde casa, y las calles del centro en Milán están más vacías. Inicialmente habían cerrado también las actividades deportivas y culturales, que ya están reabriendo. Las disposiciones van cambiando día a día y hay que ir adaptándose”, explicó.

Otro paranaense que reside en la región Emilia Romagna –quien prefirió que no se difunda su nombre–, contó a UNO que lo que preocupa en la zona “es la gran capacidad de contagio que tiene el virus” y sostuvo: “Eso es a lo que realmente le tienen miedo. Las medidas que están tomando, según las versiones oficiales, son para contener la posibilidad de contagio con otras zonas, porque temen la superpoblación de los entes sanitarios o clínicos”.

No obstante, coincidió en que “por suerte están bajando un poco los tonos de lo que se informa, aclarando que los fallecidos eran personas mayores, que ya tenían sus problemas”, y aludió que como “protocolo se hace hincapié en el tema de la higiene, controlar el contacto en lugares donde haya mucha densidad de gente”.

“Desde el lunes suspendieron las actividades al aire libre y cerraron las escuelas y museos, los teatros, y hasta los funerales se cancelaron. El temor en la población está, y preocupan las consecuencias económicas que tiene la aparición del virus. Propietarios de hoteles que sufrieron cancelaciones hablan de pérdidas millonarias, y por el lado industrial empezaron a escasear insumos que provienen desde China y esto afecta la producción y la comercialización”, dijo, y manifestó: “Hay incertidumbre por no saber cuanto va a durar este virus. Dicen que con el cambio de estación y las lluvias que vienen va a disminuir el contagio”.

Nicolás Fuster es de Buenos Aires y hasta hace seis meses vivió en Roma, pero actualmente reside en Ámsterdam, Países Bajos, donde ante el riesgo de contagio del coronavirus la aerolínea KLM suspendió sus vuelos al norte de Italia. Atento a lo que ocurre en el país en el que estuvo en los últimos seis años, aclaró: “Respecto a la mayoría de las víctimas fatales en Italia, no está claro si murieron por el coronavirus, porque la mayoría eran personas mayores, que tenían otras enfermedades. Por otro lado, el porcentaje de personas que murieron es del 3%, y esto nos da una idea de que tan letal el coronavirus no es: hay mucha gente que se curó”.

“Lo que pasó con el coronavirus es que en varios lugares de Italia se reportaron ataques xenófobos a personas asiáticas y eso si me parece grave”, advirtió.

Situación en España

Cristina Ripari es de Paraná y viajó a Barcelona a visitar a su hija. Consultada por la situación en esa ciudad, donde ya hubo dos contagios confirmados, comentó a UNO: “Por ahora no se ve a la gente andar con barbijo, excepto algún residente coreano o de origen asiático. Estoy alquilando con una chica italiana y un chico argentino y lo que se comenta es sobre los casos que hubo en Italia y los que se han dado acá en España, pero en general se dice que están controlados y que los contagios se registraron en gente que ha viajado a otros lugares”. Al margen de la información oficial, indicó que circulan muchas versiones acerca de restringir el ingreso de gente al país para evitar la propagación del coronavirus, y que ante este temor, se espera una disminución en la cantidad de turistas que lleguen a la zona en la próxima temporada alta de verano.

Por su parte, Fernando López, periodista paranaense que se mudó a Madrid hace tres semanas después de estar un tiempo en Fuerteventura, en Islas Canarias, expresó: “En Fuerteventura la propagación del coronavirus no tiene ningún tipo de repercusión. Y en cuanto a Madrid, cuando llegué en el aeropuerto de Barajas vi muchísima gente con barbijos y esto me asombró, porque creo que en España la gente no le está dando mucha importancia al tema, solo esta semana por primera vez vi a una señora que entró a una biblioteca cubierta con su bufanda, como con miedo a contagiarse por el hacinamiento de gente que había en ese momento”, expresó.

En tanto, Fernanda Bello, oriunda de la capital entrerriana radicada en Málaga, comentó: “No se ha implementado hasta ningún protocolo preventivo en la población en general, cosa que ha causado asombro en las personas que llegan al aeropuerto de Málaga: en otros aeropuertos miden la temperatura a los pasajeros provenientes de sitios de riesgo, pero acá dicen que no es una medida preventiva eficaz,”.

A su vez, mencionó: “Se compara al coronavirus con una gripe normal, y se dice que es menos mortífero, aunque sí es muy peligroso para inmunodeprimidos y con personas con patologías previas. También se dice en las noticias, recomendado por el Ministerio de Sanidad, que no se haga acopio de mascarillas, ya que estas no brindan seguridad, a no ser que el que las use sea el enfermo. Y si se ha viajado a China o a Italia y solo si se tienen síntomas, llamar al teléfono de urgencias médicas para que se tomen las medidas oportunas y no acudir al hospital, para evitar contagios”.

Asimismo, evaluó: “En la población, por lo menos en donde yo vivo, hay temor pero dentro de lo normal. Siempre hay quien evita que sus hijos vayan a centros comerciales, o cumpleaños por temor al contagio, pero en general la gente no ha limitado su vida por esto. Aunque es cierto que recién hace pocos días que el virus entró en España y los casos van en aumento. Lo que sí, en esta zona que se vive del turismo creo que económicamente lo vamos a notar mucho. Se habla de la repercusión económica que tendrá el coronavirus, y se dice que lo que está haciendo es acelerar la entrada en la nueva crisis que se esperaba para el 2020”, concluyó.