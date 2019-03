El Consejo de Ciencias Económicas renueva su conducción para el período 2019-2021

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER), delegación Paraná, renovará su conducción para el período 2019-2021. Por primera vez después de muchos años se presentarán dos listas para la elección, el espacio Renovación Ética presidido por Matías Chervo, y el sector denominado Más Cerca que encabeza Juan Pablo Ulrich. El acto electoral se llevará a cabo el miércoles entre las 8 y las 18 en la sede de la delegación en Buenos Aires 273. La agrupación liderada por Ulrich se acercó hasta la Redacción de UNO para compartir su propuesta, que está referida a "acercarse más al matriculado, tratar de brindarle un servicio, de atender sus demandas y estar cerca de lo que necesita". El contador comentó que el primer desafío será reforzar la articulación entre los diferentes organismos y el Consejo: "Creemos que es fundamental que el Consejo esté en las universidades, que esté con la AFIP, que esté cerca de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). Tenemos que tratar de dar las herramientas que está necesitando el joven profesional".





La situación del joven profesional es una de las mayores preocupaciones del proyecto que enfrentará su primera participación política en el Consejo. "Pensamos que cuando se reciben de la Facultad, la delegación los tiene que recibir, les tiene que brindar un servicio, los tiene que orientar, saber bien que está pagando de matrícula, cuáles son las herramientas que tiene. En las últimas materias de la carrera tenemos que tratar de traerlos al Consejo", aseguró Ulrich.





La construcción que lleva como principal referente al contador Matías Chervo viene trabajando hace dos gestiones en la actual conducción del Consejo de Ciencias Económicas. Bajo el lema Renovación Ética su plataforma tiene como ejes tres pilares fundamentales: la comunicación, la modernización en la tecnología y la realidad de los jóvenes profesionales. "También queremos darle un espacio a los adultos, que podría ser el nexo con el sistema de previsión social", subrayó.





Chervo recordó que en la faceta comunicacional se buscará la permanente capacitación, el asesoramiento constante y el fortalecimiento de vínculos.







"Se pusieron en marcha actividades recreativas en el quincho de la institución: clases de yoga, baile y meditación. Eso lo hicimos a través de una encuesta entre los matriculados", destacó. Y dijo que se apostará a la articulación con las universidades, que se debe canalizar desde la salida de la Facultad y la entrada a la profesión, que es donde tiene que estar presente el Consejo.





"Hay que rever los costos de la matrícula; en sí no está muy bien difundida. Si te matrículas dentro de los primeros seis meses de recibido el costo no llega a los 400 pesos. Después de ese tiempo el costo se incrementa 10 veces. Tenemos la matrícula plena y la matrícula autobloqueada", reflexionó en una visita a UNO.





Otro de los integrantes del espacio, Jorge Díaz, reiteró la importancia de fomentar la colaboración y colaboración con las casas de estudios "en la faz académica, científica, cultural, mediante el intercambio de material didáctico, la bibliografía, el intercambio de profesores. Además de participar en la confección de los posgrados"Una de las primeras medidas que se ejecutará será una bolsa de trabajo que facilite a los nuevos profesionales el acceso a los clientes. "Hay una demanda de los empresarios, del Estado y del mismo matriculado que recién se recibe, y tiene la necesidad de salir al campo laboral. La delegación tiene que tener un enfoque orientado al matriculado", planteó el candidato a presidente.De la misma manera se buscará promover un sistema de becas a partir de un orden de mérito, donde los jóvenes "puedan ser apadrinados para que en primera instancia no tengan que pagar la matrícula y que se las pueda pagar la delegación a través de gestiones con organismos públicos y privados".Ulrich subrayó la importancia de la función del contador en la prestación de servicios a la Justicia: "Su rol es esencial como perito en los fueros Laboral, Civil y Comercial, Penal y Federal. En determinadas circunstancias no pueden cobrar las pericias, por eso creemos que con un asesoramiento las pueden cobrar si costo, ni para la delegación ni para el contador".La lista Más Cerca se completa en los cargos más importantes con la candidata a secretaria, Silvina Inés Ferreyra, y el candidato a tesorero, Maximiliano Fernández Ceballos. Acompañaron a Ulrich en la entrevista, José Godoy, Antonella Pistrilli, Cristian Firpo y Omar García Habib.Entre las metas que se proponen mencionó que se gestionará que la delegación a través de sus comisiones de estudio sea formadora de opinión en la sociedad. "Por ejemplo, en temas económicos. ¿Por qué aumenta tanto el dólar? ¿Cuál es la opinión del consejo en torno a eso, qué estudio hizo la comisión de administración financiera? Queremos reforzar eso en distintos temas", consideró el profesional.Una de las inquietudes que es inherente a la actividad es la baja cantidad de matriculados. "Esto no tiene un propósito recaudatorio como se quiere creer. Es una cuestión cultural, un poco porque se entiende que el contador es aquel que tiene su estudio, entonces te dicen 'yo no ejerzo'. Pero está cumpliendo la función de administrador en la función pública, en una empresa. No tiene su estudio porque se dedica a la profesión liberal. Otra de las manifestaciones es la siguiente: '¿Para qué me voy a matricular si el Consejo no me da nada?' El formador del profesional debería ser el Consejo", interpretó.Los candidatos que acompañarán a Chervo en la fórmula para esta elección son Mariana Viola, como candidata a secretaria, y Saúl Andrés Deris, como candidato a tesorero, además la nómina se completa con candidatos a vocales titulares y suplentes.