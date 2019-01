El Conicet de Diamante sin presupuesto para pagar los servicios públicos

El director del Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la Producción (Cicyttp) de Diamante, Carlos Piña, explicó la grave situación del Conicet local luego de una carta firmada por cinco de los ocho integrantes del directorio del Conicet: "Es una situación realmente tristísima y lamentable". "Desde hace tres meses que no tenemos presupuesto para pagar la luz, el gas y los seguros de los autos, por ejemplo", explicó Piña. En esa línea, agregó: "Hay equipamiento que no podemos poner en funcionamiento porque no podemos afrontar el gasto eléctrico, a pesar de que hemos hecho todos los esfuerzos por bajar el consumo. Y si bien mes a mes veo cómo va bajando, el problema es que la factura viene cada vez más cara producto del aumento de las tarifas".

Con una carta pública, cinco de los ocho integrantes del directorio del Conicet denunciaron "la terrible crisis presupuestaria y salarial" que atraviesa el organismo emblema en investigación y ciencia del país.





Además de lamentar la decisión del Gobierno de eliminar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la misiva expresaron su "tristeza e impotencia" por el deterioro de la capacidad para producir y promover el conocimiento. "De no mediar una ampliación presupuestaria, continuará mermando la capacidad de investigación científica y tecnológica, la razón del ser del Conicet", advirtieron.





Al respecto, Piña aseguró que "la carta es clara" y si bien en el centro de investigaciones del Conicet que funciona en Diamante no se ha visto afectado "recibiendo sólo el 40 por ciento del presupuesto como en el caso nacional", denunció que "desde hace tres meses que no tenemos presupuesto para pagar la luz, el gas y los seguros de los autos, por ejemplo".





En ese sentido, informó que esos gastos están siendo cubiertos por el Centro Científico Tecnológico (CCT) de Santa Fe, del que tanto la Unidad Ejecutora de Diamante como los otros dos Centros Conicet de Entre Ríos integran. "Es una situación realmente tristísima y lamentable", dijo.





"Hay equipamiento que no podemos poner en funcionamiento porque no podemos afrontar el gasto eléctrico, a pesar de que hemos hecho todos los esfuerzos por bajar el consumo. Y si bien mes a mes veo cómo va bajando, el problema es que la factura viene cada vez más cara producto del aumento de las tarifas", ejemplificó.









Presupuesto 2019





El escrito -firmado por Dora Barrancos, Francisco Tamarit, Miguel Laborde, Roberto Rivarola y Tulio Del Bono- denuncia, además, que "el presupuesto 2019 deja al organismo al borde de la imposibilidad de financiar cualquiera de sus muchos instrumentos de promoción, y a su vez afectará seriamente la capacidad de trabajo de toda la red institucional del Conicet y de las instituciones asociadas".





Según explicó Piña, el presupuesto 2019 aprobado en el Congreso Nacional contempla para el Conicet un aumento del 23 por ciento con respecto al del año en curso. Cifra que quedó muy por debajo de la inflación calculada para el mismo periodo, y sobre todo teniendo en cuenta que "durante 2018 ninguna Unidad Ejecutora dependiente de Conicet tuvo un presupuesto aprobado".





"Vamos a recibir menos dinero todavía", lamentó el director de Cicyttp quien explicó que en el primer año de gestión de Cambiemos el presupuesto fue de 1,5 del PBI, el año pasado fue de 1,3 y según lo presupuestado en 2019 va a ser de 1,1.





"Esto quiere que cada vez les importa menos lo que refiere a la ciencia y tecnología, y los países pobres no se pueden dar el lujo de evitar la ciencia y tecnología, y Argentina está en esa situación, pero la gestión actual no tiene mucho interés en su desarrollo", dijo.





Bajos salarios y "fuga de cerebros"





Según denunciaron en el escrito, los tres años de gestión de Mauricio Macri fueron dramáticos para la ciencia: "En estos tres años el Conicet ha sufrido un profundo y sostenido deterioro de los salarios de sus trabajadoras y trabajadores y de los estipendios de sus becarias y becarios, muchos de los cuales viven con remuneraciones que se sitúan por debajo de la línea de pobreza".





Entre enero de 2016 y diciembre de 2018 los salarios de los investigadores acumularon un aumento del 87,5 por ciento para las remuneraciones y becas más bajas y del 77 para las categorías más altas. En ese mismo período, el costo de vida subió un 148,2, según datos del Indec. Este año, los científicos obtuvieron un ajuste salarial entre el 18 y el 25 por ciento, aumento bastante menor al de la inflación, que superó el 40 por ciento.





Según investigadores del Conicet, la Argentina es uno de los países de la región que menos paga a sus científicos y en consonancia, Piña remarcó que actualmente "hay muchos jóvenes profesionales con formación académica de excelencia y doctorados que no encuentran su lugar en el país, y que ya comenzaron a irse al exterior donde sí consiguen trabajo".





"Esto significa un gran problema, porque así como hace un par de año estábamos repatriando científicos, ahora hay jóvenes con muchísimo empuje e ideas innovadoras a los que el sistema no les está dando cabida", subrayó.





