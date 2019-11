El concordiense que unió a nado las Islas Malvinas

Oscar Darío Angélico es profesor de historia, escritor y deportista. Este año concretó un gran desafío cargado de simbolismo: unió a nado las Islas Malvinas a través del estrecho San Carlos.

La idea surgió en el 2003 y al tiempo que avanzaba en el entrenamiento para nadar en las frías aguas del sur argentino, tramitó la nacionalidad italiana para “que no sellen mi pasaporte argentino al ingresar a un territorio que es nuestro”.

Angélico nació en Concordia y desde hace varios años vive en Cañadón Seco, provincia de Santa Cruz. Si bien la distancia lineal entre ambas islas es de 4.500 metros, debido a las fuertes correntadas, cuando realizó la proeza en el mes de marzo de este año, tuvo que nadar 5.100 metros.

Pese a que tiene una extensa experiencia en natación, el deportista contó que “fue contrario a todo lo habitual. Cuando iba nadando no podía pensar en controlar mi respiración, la técnica, o pensar en el viento o las olas. Pensaba en nuestras Islas, en los ex combatientes que conozco, que en esas playas del estrecho San Carlos había sido el desembarco de la flota Británica. Me olvidé de toda la parte técnica, fue un 99% emocional”.

De acuerdo al entrenamiento que había realizado, tenía previsto realizar el cruce en un tiempo de 1 hora 50 minutos a 2 horas 10 minutos. Cuando tocó tierra en la isla Soledad, miró el cronómetro y el tiempo marcaba 1 hora 23 minutos. “Logré superar mis expectativas, estaba totalmente emocionado”.

Los desafíos deportivos no se terminan, porque “ya tenemos turno reservado con un compañero para cruzar el estrecho de Gibraltar, para unir Europa con África. Seguramente lo haremos dentro de un año, durante el 2020”, anticipó.

En su visita a su ciudad natal, Angélico se reunió con el intendente Enrique Cresto, acompañado por el profesor Javier Benítez, y le hizo entrega de su último libro “Cuentos sobre el Diablo, la Muerte y demás Demonios”, recientemente editado.

En el encuentro el profesor contó que “fui a Malvinas con trescientos interrogantes y me volví con ochocientos más, cuando digiera un poco más toda esta experiencia que fue el Desafío Malvinas, seguramente también se traducirá en una propuesta literaria”.

Por su parte, el intendente expresó que “recibí a Oscar en nombre de todos los concordienses, porque realizó una proeza muy importante, tanto desde lo deportivo, como desde lo simbólico que representa”. Además remarcó que “es un orgullo y una gran satisfacción para todos los concordienses, que haya logrado este objetivo que se planteó, y señalando que las Malvinas son Argentinas”.

Fuente: Diario Río Uruguay