El Concejo de San Benito tratará hoy una emergencia sui géneris

El Concejo Deliberante de San Benito está convocado a sesionar esta mañana a las 9. El bloque justicialista informó que para dicha convocatoria no se respetaron las 48 horas de antelación, por lo que la convocatoria resultaría inválida.

“Es muy lamentable dicho proceder, ya que en la reunión informativa del miércoles 18 le habíamos manifestado la importancia de tratar los proyectos que se pretendían aprobar con el tiempo necesario para estudiarlos, teniendo en cuenta que se trata nada más ni nada menos que de las ordenanzas que regulan el período fiscal 2020 del municipio de San Benito”, se indicó.

Sesión matinal

Los concejales también rechazan el horario de la sesión. Desde 2003 que el cuerpo sesiona por la tarde, y la oposición justicialista denuncia que se trata de un ardid del oficialismo para impedir la presencia de algunos concejales opositores, que por la mañana trabajan. Por caso, el edil peronista Guillermo Leal trabaja en una empresa privada y su compañero de bancada Pablo Buffa es empleado municipal, por lo que al trabajar en el turno de la mañana se les impide concurrir a las sesiones cuando se convocan en ese horario.

En cambio el dondismo –que reeligió algunos concejales, como la mamá del intendente– tiene concejales que son docentes y, adscripción mediante, trabajan por la mañana en el municipio y podrán asistir a las sesiones matinales.

La cuestión viene complicada desde el 18, cuando los concejales de esa localidad del Departamento Paraná fueron convocados a una reunión informativa por la secretaria de Hacienda, contadora Mirta Lagos, mandamás del dondismo, quien informó a los ediles de los temas a tratarse.

Para no quedar “cortos”

De acuerdo a lo señalado por los concejales justicialistas, Lagos sostuvo que hoy se trataría el proyecto de presupuesto para 2020. Al respecto informó que los cálculos “estaban proyectados teniendo en cuenta la inflación que acarreó el presente período fiscal, y del cual se habían quedado cortos en diversas partidas, pero sin especificar cuáles y (diciendo) que se hacía necesario, a los fines de corregirlo autorizar una serie de artículos”, dentro de los cuales se incluyen “los superpoderes que se le otorga al Ejecutivo para que prácticamente gobierne por decreto”, se indicó.

El bloque denunció que el presupuesto que define “el destino de 223 millones de pesos, propone una delegación de facultades del Concejo Deliberante al Ejecutivo y faculta también a distraer fondos afectados (con destino a obras públicas) para pagar gastos corrientes, entre ellos el denominado gasto político, con lo que no solo que queda al borde del delito de malversación de fondos públicos, sino que también es una prueba concreta de la explosiva situación económica y financiera a laque nos lleva el gobierno oficialista”, dicen los concejales del PJ.

También anticiparon que el proyecto prevé “un excesivo aumento de los mínimos y máximos de la Tasa Inmobiliaria que van de un 40% a un 130% incluyendo un reajuste trimestral autorizado por el Ejecutivo; un aumento desproporcionado en la Tasa Comercial individualizado por rubros, algo que nunca se hizo de esta manera: y un aumento en la dieta del viceintendente y los sueldos del asesor legal, la contadora Lagos y los otros secretarios dependientes del Ejecutivo.

Prioridades de gasto

En la reunión, Lagos se refirió al Código Fiscal y sostuvo que había “una pequeña modificación del artículo 26, a lo que se le pidió explicación y resultó que la pequeña modificación se trataba nada más ni nada menos que de un reajustes que se realizarán en forma trimestral a las tasas derechos y contribuciones”, señalaron desde el justicialismo.

Luego llegó el momento de la Ordenanza Tributaria, sobre la cual la contadora vinculada a la empresa Oicsa solo dijo que se realizaría “una actualización aproximadamente del 54% y que los demás se transcribían como la tributaria actual. Cuando ya estaba dando por cerrada la explicación de la Tributaria, el concejal Buffa –que cuenta con una antigüedad en Rentas del municipio de 32 años – le pidió a la contadora que le explicara el criterio de actualización de los mínimos y máximos de la tasas municipales ya que no estaba claro, porque había porcentajes que no coincidían. La contadora dijo que no tengan en cuenta los porcentajes, que lo viéramos de esta manera: si una familia puede pagar Netflix o Direct TV, también puede pagar el aumento’. Así de sencillo”, señalaron los concejales opositores.

La contadora Lagos habló también de “la creación de una nueva tasa de ingresos de mercadería, la que prácticamente supondría una doble imposición”, según los concejales justicialistas. La discusión terminó abruptamente cuando Buffa le dijo a Lagos que el artículo 45 de la Ordenanza era impracticable, puesto que determinaba el inicio de su vigencia el 1º de enero de 2018, error producto del copie y pegue de algunos artículos.