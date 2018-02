El Colegio de Abogados calificó de infundadas las acusaciones de la jueza Bértora

La Sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos, luego de conocer las declaraciones públicas hechas por la Jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora, hizo público su repudio al grave denunciado.





"Las amenazas a un Juez, por sus decisiones o criterios de justicia, constituyen ataques al orden institucional y democrático, en que nuestra sociedad se organiza para asegurar la libertad, dignidad y vida misma de las personas, así como la equidad y paz social", indicaron desde el CAER Paraná a través de un comunicado de prensa.





LEE MAS: Jueza no descartó que algún abogado esté detrás de las amenazas de muerte





Tal cual público UNO, Bértora denunció haber recibido amenazas de muerte a través de Facebook. La magistrada que aún no tiene las pruebas directas, sostuvo que descree que la intimidación esté vinculada con algún preso, y no descartó que tuviera relación algún abogado de Paraná con el que tuvo un cruce hace poco tiempo, o bien alguna persona que esté afectada por sus intervenciones en temas de la ciudad. Si bien el CAER Paraná deja en claro en el comunicado que bregan por un rápido esclarecimiento del caso, manifestaron que rechazan la acusación contra letrados por carecer de fundamentos. "Las infundadas palabras expresadas por la Dra. Bértora, quien sin justificación ni precisión, acusa con liviandad a 'abogados' de ser quienes vierten con frecuencia amenazas a su persona. Sus declaraciones no se corresponden con la responsabilidad que le exige su investidura, ni con la dignidad de la abogacía como profesión".





En ese orden sostienen: "La actividad central de los abogados es la defensa de los derechos y garantías de las personas y en su ejercicio cumplimos los mandatos fundamentales de las Cartas Fundamentales de la Nación y la Provincia de modo tan relevante y digno, que no es imaginable un estado republicano, democrático y libre sin el acceso a la justicia y la asistencia del abogado. Por esto, entre tantas otras razones, la dignidad del abogado es equiparada a la de cualquier Juez. Manifestaciones tan vagas e imprecisas en desmedro a la honorabilidad y dignidad de todo y/o cualquier abogado, como las expresadas resultan, al menos, desacertadas".





Por último la Comisión Directiva que es la que firma el comunicado afirmó: "si alguna persona, con o sin título profesional, amenazó a la Sra. Jueza, debe ser denunciado, debe ser investigado el hecho, juzgado el responsable y condenado el autor. Pero tal situación, no habilita a involucrar la honorabilidad y dignidad de quienes abrazamos la abogacía como profesión".