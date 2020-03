El CGE trabaja en la etapa de evaluación del primer trimestre

Desde el Consejo General de Educación se informó que se encuentran trabajando en lo que será el modo de evaluación para el trimestre, haciéndose hincapié más en el proceso de aprendizaje que en la acreditación de saberes.

También se detalló que se confeccionaron cuadernillos con actividades para trabajar en las zonas rurales y con dificultad de acceso a internet.

En el marco de una nueva conferencia de prensa virtual realizada desde la Sala de Periodistas de la Casa Gris, funcionarios del gobierno entrerriano brindaron información relacionada con el trabajo que se realiza en diferentes áreas condicionados por la pandemia de coronavirus.

En este sentido, la directora de Información, Evaluación y Planeamiento Educativo, Claudia Azcarate, informó sobre las acciones que se están llevando a cabo en el marco de la segunda etapa del operativo Contenidos en Casa, y otras cuestiones relacionadas al trabajo educativo.

A su turno, el director de Derechos y Programas para la Niñez, Adolescencia y Familia del Copnaf, Gonzalo Penco, se refirió al trabajo articulado que se realizan en los 34 dispositivos de cuidados que alojan a alrededor de 470 niños y adolescentes.

Educación

Azcarate precisó que “el operativo tiene dos ejes. Uno tiene que ver con poner a disposición de los docentes, la familia y la comunidad una serie de contenidos educativos que están en el portal Aprender, y a los que se puede acceder de manera gratuita a través de datos móviles con el celular. Y por otro lado, el dispositivo de acompañamiento a las instituciones educativas que ese está haciendo mediante la producción de documentos y algunos espacios de encuentros virtuales con equipos de supervisión y éstos a su vez con las escuelas”.

"Con los equipos directivos y supervisivos en este momento estamos trabajando fuertemente en la organización del trabajo en el hogar. Hemos recibido diferentes comentarios acerca de la desigualdad con la que están llegando esos materiales y la cantidad de tarea, y en ese sentido nos interesa hacer hincapié en que estamos presentes y sabemos que no es una situación normal, que no estamos haciendo como que no pasa nada y seguimos con la misma cantidad de actividades o de la misma forma que lo hacemos habitualmente en la escuela. La idea es que el proceso educativo no se corte y que la escuela esté presente en los hogares de todos los niños y niñas pero con las características y sabiendo las circunstancias particulares que estamos atravesando", acotó Azcarate.

Más adelante, detalló que están abocados a organizar el trabajo con las escuelas en cuanto a que las actividades lleguen “pero que no se sobrepongan, que no se sobre exija, y a la vez que podamos acompañar a las familias que sabemos no es igual en todos los lugares. No todos los chicos y las chicas tienen las mismas posibilidades en este sentido y no todas las familias tienen los mismos tiempos y los mismos espacios para dedicarle a esta tarea", expresó.

En ese marco, Claudia Azcarate indicó que “estamos trabajando y a partir de las próximas semanas vamos a estar llegando con cuadernillos impresos para la modalidad rural sobre todo, islas, donde todo por ahí el acceso a internet es más complejo por cuestiones técnicas y también a algunas zonas urbanas donde sabemos que es más complejo en este sentido y el acceso a los contenidos que están previstos”.

Además, explicó que se encuentran trabajando en lo que será el modo de evaluación para el trimestre y sostuvo que se está “trabajando en el desarrollo de algunos documentos acerca de la evaluación y de cómo vamos a realizar la evaluación de este primer trimestre que ha tenido características muy particulares” y agregó que también “estamos también comenzando un trabajo con los equipos supervisivos para después ir llegando a las escuelas con estas preocupaciones que un poco están atravesándolas a todas en este momento”.

“Es un trimestre inusual, una situación educativa diferente, y estamos tratando de sostener el derecho a la educación. Se ha hecho un gran trabajo y ahora nos queda repensar la situación en función de un escenario de prolongación de esta situación”, dijo la funcionaria y detalló que el proceso de evaluación se realiza más como parte del proceso de aprendizaje que de acreditación de los saberes.

Trabajo articulado en el Copnaf

Por su parte, el director de Derechos y Programas para la Niñez, Adolescencia y Familia del Copnaf, Gonzalo Penco, indicó que desde el organismo se viene realizando un trabajo articulado entre los directores provinciales, los 18 coordinadores departamentales y los equipos directivos de cada una de los 34 dispositivos de cuidados alternativos o residencias que actualmente alojan alrededor de 470 niños y adolescentes.

"Estamos en continua comunicación, tratando de resolver conjuntamente los inconvenientes que se van presentando que son los esperables. Pero no hemos tenido grandes inconvenientes y hemos podido acercar tranquilidad en esos lugares y a los trabajadores y acompañarlos. Hay personas que cuidan que son población de riesgo, mayores de 60 años o inmunodeprimidos, y hemos podido garantizar la suplencia de esta gente para poder asegurar los cuidados de los niños, niñas y adolescentes", sostuvo Penco.

En lo que respecta a recomendaciones específicas para la infancia en las casas dijo que en este contexto es importante poder diferenciar los tiempos para cada una de las actividades cotidianas. "No todo para los niños es llenarlos de actividades, hay que poder diferenciar entre los días hábiles y de descanso, como el fin de semana. Procurar que también los niños también se aburran y que ellos generen creativamente sus actividades para salir de ese aburrimiento", completó el funcionario del Copnaf.

Salud Mental

En el marco del aislamiento obligatorio, la Dirección de Salud Mental lleva adelante un sistema de asistencia remota para sus pacientes y la población que lo requiera. Hay 16 nodos de atención telefónica y la colaboración del Colegio de Psicólogos que puso a disposición más de 150 voluntarios.

En la habitual conferencia de prensa virtual realizada desde la Casa de Gobierno, funcionarios provinciales brindaron información relacionada con acciones específicas que se concretan de manera especial debido al coronavirus. En tal sentido, el director general de Salud Mental, Carlos Berbara, dio cuenta de la asistencia remota y otros servicios que se brindan desde ese organismo.

Berbara indicó que ha sido tomado como un componente fundamental dentro del Ministerio de Salud y el Comité de Emergencia Sanitaria el aspecto de la salud mental de la población y, a partir de allí, se han extremado las medidas de cuidado fundamentalmente de los sujetos más vulnerables de este campo. “Sobre todo los 245 pacientes internados en nuestros hospitales para los cuales se han agilizado los esquemas de vacunación antinemocosicas y contra la gripe. En esta instancia se los está preparando afrontar esta situación actual de emergencia sanitaria y los meses de inviernos por venir”, indicó

En ese sentido, explicó que se ha instalado en estos hospitales los kits de protección para los trabajadores a los que se ha capacitado para la toma de muestras en el caso de sospecha de algún usuario factible de estar afectado al coronavirus.

Y agregó: “También se está haciendo hincapié en la continuidad de cuidado de la población usuaria de nuestro sistema de salud mental ambulatorio, para lo cual se está procurando sostener estratégicamente los tratamientos fundamentalmente aquellos que pueden llevar riesgos en la suspensión del apoyo biológico, psicofarmacológico de los tratamientos”. Dijo que en lo que respecta a las estrategias asistenciales psicoterapéuticas se está organizando y ya se ha definido un sistema remoto de atención que al día de la fecha cuenta con 16 nodos de comunicación telefónica con los centros de asistenciales distribuidos de manera regional en ocho departamentos de la provincia.

Más adelante, Berbara reiteró que los números telefónicos están promocionados y oficialmente publicados en la pagina del Ministerio de Salud, y se encuentran a disposición en la atención telefónica oficial del Ministerio que es el 08007778476.

Explicó que, a través de ese canal comunicación, se brinda la asistencia técnica específica para consultas por coronavirus en la provincia, y detalló que este recurso humano que atiende esas líneas telefónicas tiene una dotación de trabajadores de Salud Mental que están dispuestos a una escucha específica en cuanto a la temática vinculada a los sufrimientos, ansiedad y la angustia que provoca este estado de situación en nuestra provincia.

Berbara explicó además que para este sistema asistencial remoto también se cuenta con la colaboración del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos que “ha ofrecido el acompañamiento de más de 150 voluntarios que están a disposición para reforzar nuestro sistema asistencial en Salud Mental en la provincia”.

“Como seres humanos no estamos del todo conformados como para sobrellevar sin dificultad este tipo de situaciones, por lo tanto, en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana, vamos a ser invadidos seguramente por sensaciones de ansiedad, angustia preocupación, tenemos miedo por la salud propia individual y de nuestros seres queridos y allegados, algunos de ellos hoy por hoy por el cumplimento de la cuarentena lo estamos acompañando a la distancia y todo eso conlleva toda una serie de desajustes en nuestro día a día, en nuestros sentimientos y en el modo en el cual experimentamos nuestra vida. Esto es absolutamente normal, es importante que entendamos que ante estas circunstancias nuestros patrones de afrontamiento van a encontrar algunas dificultades que nos van a generar todos estos desajustes", dijo Carlos Berbara.

Luego mencionó como importante "poder posicionarnos desde una instancia de cuarentena, que nos asegure nuestra salud, que asegure la salud de nuestro prójimo, en comunidad, en sociedad, y que esta instancia de cuarentena sea una actitud proactiva de cada una de las personas. Con esto queremos transmitir la idea de que la organización que ofrezcamos puertas adentro de nuestras casas, en nuestro núcleo familiar, en nuestros vínculos o en soledad, tiene mucho que ver con una definición de nuestras actividades cotidianas, del respeto por las actividades, por horarios que procuren nuestro bienestar, nuestra salud, la atención comunitaria. No se suspende en un estado de cuarentena, debemos estar atentos a lo que le sucede a nuestro vecino. Esto hace sentir bien y contenido al vecino, y también a nosotros porque somos una herramienta resolutiva y atenta para con nuestros prójimo".

Formuló recomendaciones básicas como el respeto de ciertos horarios y rutinas que durante el tiempo lógico y normal se hacían fuera de la casa. En ese sentido mencionó, la alimentación, el descanso, responsabilidades, actividad física. "Evitar todo aquello que pueda ser nociva para la salud porque muchas veces usamos sustancias como el alcohol o el cigarrillo para mitigar nuestras ansiedades y este es el peor momento para recurrir a eso debido a que a corto, mediano o largo plazo, son conductas perjudiciales para nuestra salud y para nuestra inmunidad que la necesitamos hoy más que nunca activa y eficiente", expresó el director general de Salud Mental.

Finalmente reiteró que "la cuarentena es una disposición de conducta proactiva que nos va a favorecer a todos". Y agradeció la colaboración de la población y fundamentalmente a los trabajadores de salud y del campo de la salud mental.