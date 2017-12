El CGE confirmó el calendario escolar 2018

Mediante Resolución del 5750, el Consejo General de Educación (CGE) aprobó el calendario escolar para el ciclo lectivo 2018. Según lo dispuesto, en la provincia las clases comenzarán el 5 de marzo y finalizarán el 7 de diciembre. Mientras que el receso de invierno será desde el 9 al 20 de julio.

El calendario confirmado ayer regirá para las instituciones de todos los niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano. "Los responsables de las instituciones educativas generarán instancias de socialización a los efectos de difundir el presente calendario escolar y en acuerdo con miembros de la comunidad educativa y escolar, preverán las acciones necesarias para que su contenido se concrete", especifica la resolución.

El calendario escolar incluye los períodos de integración y evaluación de los meses de diciembre de 2018 y febrero de 2019: del 22 de febrero al 2 de marzo será el período de apropiación e integración de aprendizajes de nivel Primario y del 26 de febrero al 2 de marzo para el nivel Secundario.

El 19 de febrero deberán presentarse los supervisores, equipos directivos y docentes.

En lo que respecta al año escolar, se organiza en tres trimestres para los Niveles y Modalidades: Educación Primaria, Educación Rural, Educación Especial, Educación de Jóvenes y Adultos, Educación Secundaria y Educación Técnico Profesional y Educación Artística especifica; Mientras que el Nivel de Educación Superior se organiza en dos cuatrimestres.

Finalmente, en el documento se especifica que tras la finalización del dictado de clases, el 7 de diciembre, entre los días 10 y 20 de diciembre se llevará adelante el Período de Apropiación e Integración de Aprendizajes en el Nivel Primario y será oportunidad para revisión de saberes y evaluaciones para el Nivel Secundario. El día 20 finalizarán las actividades escolares y el 21 de diciembre de 2018 comenzará el receso de verano.





Balance

En relación al ciclo lectivo actual próximo a finalizar –se encuentra en la etapa de recuperación de saberes–, la titular del CGE Marta Irazábal de Landó, ante la consulta de UNO acerca de otro año más en que no se alcanzan los 180 días de clases previstos por ley –no solo sucede en Entre Ríos, sino en todo el país, desde hace varios años–, opinó: "Más allá de los 10 o 12 días de paros docentes, los docentes son muy responsables y siempre recuperan los días que no se dictan clases. Entonces yo diría que es un balance positivo, que los alumnos en estos momentos están recuperando saberes, y también dando sus exámenes. Finalizaron los concursos ordinarios en toda la provincia, en buen término y con más de 2.000 docentes titularizados. Por otro lado está en vigencia el concurso para secretarios de todos los niveles y modalidades, que finalizará el día 20 de diciembre, con la defensa de los proyectos", sostuvo la funcionaria, a cargo del organismo educativo, desde hace pocas semanas.

"Ahora estamos en una reorganización interna del Consejo. Digamos que es un saldo positivo para la educación entrerriana", acotó.

Con su llegada para reemplazar a José Luis Panozzo, se inició una etapa de más diálogo y acercamiento con los gremios docentes. Por eso no ahondó reclamos por los días que no hubo de clases.

En ese sentido, planteó que si bien hay un calendario que debe cumplirse, planteó que muchas veces no es tanto el tiempo, sino "la intensidad de los saberes" lo más importante. "No solo es el tiempo que le dedicamos, sino la forma en que transmitimos esos saberes. A veces un minuto vale más que todo un tiempo en la vida de una persona; lo digo porque hay saberes que no han quedado mucho tiempo, y no se borran más. Pero estamos reconsiderando la didáctica de las ciencias para ver cómo podemos transformar nuestras escuelas. Y eso depende mucho de nuestros docentes; es muy importante saber impartir esos saberes, la forma en que se dictan las clases y de qué manera se apropian los alumnos de los conocimientos".

Al respecto, la funcionaria planteó que en esa nueva estrategia para una mayor calidad educativa, es prioridad la preparación, el conocimiento y la formación integral del docente, desde las áreas transversales como la educación sexual integral, prevención de adicciones, educación vial y ambiental.