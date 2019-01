El centro de salud de Colonia Avellaneda otra vez cuestionado por serias falencias

Vecinos de Colonia Avellaneda volvieron a denunciar públicamente falencias en la atención de emergencias en el Centro de Salud de la localidad. Fue a raíz de la muerte de una mujer que sufrió un accidente cerebrovascular en la madrugada del jueves y murió. "Se descompensó en su casa y cuando llegó al dispensario no estaba la ambulancia disponible ni los médicos de guardia y falleció ahí", publicó en las redes sociales una allegada a la familia.

El caso ocurrió apenas 10 días después de que el dispensario fuera cuestionado por no contar con ambulancia el día que una señora mayor sufrió una falla cardíaca, ya que tuvo una avería mecánica que la sacó de circulación, lo que provocó que recién casi dos horas después pudiera recibir atención médica, cuando mandaron una unidad sanitaria desde Paraná para que la trasladara al hospital San Martín, tal como publicó UNO en su edición del 24 de diciembre.

Finalmente, la paciente falleció días después, y en medio del dolor su hijo, José Antivero, comenzó a realizar gestiones para poder reunirse con autoridades del Ministerio de Salud y poder evaluar qué medidas son factibles para que los habitantes de Colonia Avellaneda cuenten con las herramientas necesarias para recibir asistencia inmediata ante una emergencia. "Fui a hablar con la directora del centro de salud, pero está de licencia hasta el 20 de enero. Le planteé a una persona que está a cargo de la administración qué es lo que quiero lograr a raíz de estas desgracias que están pasando", dijo a UNO, y explicó: "Esperamos reunirnos con la ministra de Salud (Sonia Velázquez). Nos planteamos no hacer ningún reclamo legal, porque a mi mamá, Lupe, no la vamos a recuperar. Pero sí queremos que haya mínimamente dos ambulancias que presten servicio y que haya un médico de guardia las 24 horas; también contar con las atenciones primarias que corresponden, con una sala de emergencia para estabilización que esté acondicionada, con un cardiodesfibrilador y un generador por si se corta la luz como pasó esta madrugada".

A su vez, señaló: "Estoy operado del corazón, tengo tres by pass y un solo riñón, soy insulinodependiente, y por más que haga vida sana, en caso de que me pueda descompensar por toda esta angustia que estoy pasando, no estoy seguro de llegar vivo si necesito atención urgente".

"Es un reclamo justo el que estamos haciendo, por la salud de todos los ciudadanos. No quiero que haya nadie más que pase por estas cosas, y tampoco que me pase a mí", refirió, y afirmó: "El municipio nunca se preocupó por reclamar a quien corresponde la atención de las necesidades básicas que por ley debemos tener todos los ciudadanos de nuestro pueblo".

Consultada sobre la situación, Norma Hernández, directora de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la Provincia, aseguró que el centro de salud cuenta con ambulancia, aunque admitió que previo al 24 de diciembre, cuando se descompensó la madre de Antivero, estaba en el taller. A su vez, explicó: "También es una realidad que las ambulancias están para realizar asistencia de atención de emergencia y normalmente van a tener un traslado a algún centro de asistencia, y a veces, dependiendo de la complejidad, no se liberan rápidamente".

Esto habría sido lo que ocurrió el jueves, cuando familiares de la mujer que falleció esa madrugada llamó al 107. "Fui personalmente al centro de salud a constatar la situación y pedí al 107 que me informaran si ellos habían tenido una solicitud. La persona que fue asistida cerca de la 2 tuvo una descompensación en su casa y en el llamado inicial al 107 la familia informó que estaba aparentemente desmayada, pero no notificaron una situación de gravedad. Como el móvil de Colonia Avellaneda estaba con un traslado iban a ver la posibilidad de mandar alguno desde otro lugar y al tener que salir desde Paraná llevó un tiempo".

Hernández comentó que luego llamaron al 911 y ante la gravedad del cuadro, un paro cardiorrespiratorio, la Policía decidió trasladar a la mujer al Centro de Salud, donde los profesionales intentaron reanimarla, pero los esfuerzos fueron infructuosos.

Hernández aclaró que ni bien la ambulancia "se desocupó, regresó al centro de salud", y manifestó: "La ambulancia está funcionando, no está fuera de servicio actualmente, y si en algún momento lo estuviere, estamos viendo la posibilidad de que se pueda cubrir en el lugar, no dependiendo del envío del 107, sino con algún otro móvil que podamos reubicar desde otro lugar".

Por otra parte, sostuvo: "Si bien la Provincia está comprando y reemplazando el parque automotor previo que se tenía, las ambulancias son vehículos con un alto desgaste y que por lo tanto sufren falencias. Estamos tratando de tenerlos en las mejores condiciones posibles y tratando de conseguir algún vehículo de reserva para cubrir alguna que intempestivamente tenga que salir de funciones".





Admiten limitaciones

La funcionaria sostuvo que ante el crecimiento poblacional que tuvo Colonia Avellaneda "a la prestación básica del centro de salud se fueron incorporando otras prestaciones para mejorar la atención". No obstante, analizó: "El problema es que ante este crecimiento poblacional de la zona, generado por la existencia de planes de vivienda, se han agregado centenares de familias y obviamente se registró un desfasaje entre lo inicialmente existente en el centro y la cantidad de gente que va a atenderse. Si a eso le sumamos que mucha de esa población a lo mejor tiene cobertura social pero hoy por una cuestión socioeconómica compleja en vez de asistir a los efectores privados, como lo hacía habitualmente, van a efector público, nos complica sanitariamente la situación".

Con respecto a la atención del centro de salud, aseveró que se fueron incrementando los servicios de distintas especialidades: "Vamos aumentando las prestaciones posibles y está en estudio la posibilidad de recategorizarlo y poder agregar más prestaciones. Con cargos, hay guardias en forma activa el fin de semana solamente y por ahora el resto de la semana tiene coberturas nocturnas, porque durante el día se trata de ir cubriendo las necesidades de la población con los profesionales existentes".

No obstante, admitió: "El hecho de que haya aumentado exponencialmente la población en poco tiempo sin que nosotros pudiéramos lograr aumentar los cargos, porque tenemos una ley de financiamiento ordenado de vigencia nacional y a la cual Entre Ríos debió adherir, limita las posibilidades de aumentar la cantidad de personal de la provincia en todo sentido, más allá de que los cargos son una determinación que no hace solamente el Poder Ejecutivo sino que requiere la aprobación a través del Poder Legislativo".

Por último, aseguró: "Son situaciones coyunturales en las cuales también nos vemos atravesados y tenemos que tratar de ir buscando las mejores opciones. Hasta ahora lo que se ha hecho es el envío de dinero para que el centro de salud pueda tener guardias nocturnas, pero sabemos que lo mejor es que pudiéramos tener cargos como sucede en el Oñativia, en el Carrillo u otros centros, porque eso también genera que haya un compromiso mayor por parte de los profesionales, ya que a veces uno se encuentra con que si no hay una relación contractual más estable de un día para el otro un médico avisa que deja de hacer las guardias y la verdad es que conseguir un profesional en condiciones para esa labor está siendo una tarea complicada y genera dificultades en el sistema".

"A pesar de que en el último año se ha aumentado ostensiblemente los montos que se abonaban por guardia activas y pasivas, es un recurso humano que no está siendo sencillo de conseguir en todo el territorio provincial", dijo, y concluyó: "Esperamos poder lograr las condiciones necesarias para aumentar la cobertura".