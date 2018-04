El candidato natural, ahora vetado

Esta semana, sí hubo cinco diputados radicales que cumpliendo ese mandato formaron el bloque Radicales en Cambiemos. Ellos, más Viola, habían decidido al inicio del año legislativo que Sergio Kneeteman condujera la bancada de Cambiemos, pero luego la diputada llegó a un nuevo acuerdo con los legisladores del PRO, con el resultado comentado más arriba. Ese fue el detonante del planteo de separación de bloques que aprobó el congreso radical. Por supuesto que allí también se meritó la postergación del radicalismo dentro de la alianza gobernante a nivel nacional y otros reclamos de larga data.





Quien haya leído hasta aquí podrá señalar con acierto que nada de esto es nuevo, a excepción del incidente de la diputada Viola, que dentro del radicalismo se leyó como una desautorización del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al aspirante a la Gobernación Atilio Benedetti y a todo su grupo político. Salvo eso, nada de lo otro es novedoso. Entonces porqué un sector importante del radicalismo se atalona ahora para disputar con el PRO en estas cuestiones. Lo hacen porque claramente entienden que la construcción política del macrismo dejó de tener a los radicales como prioridad. Podrán ser intendentes de muchas ciudades de la provincia porque más de un siglo de historia y trayectorias personales avalan a esos dirigentes, pero los cargos provinciales están lejos de ser mayoritariamente para los radicales en 2019, ... justo ahora que la victoria parece cercana. La maniobra de la ruptura de los bloques, como se comentó en esta columna hace dos semanas, significó que Frigerio vetara la eventual candidatura de Benedetti.









Esta situación se volvió más adversa para el larroquense porque también el jefe del gabinete nacional, Marcos Peña, vetó esa postulación. Tiempo atrás, Peña bancaba a Benedetti en su disputa territorial con Frigerio, pero ahora se le presentó la posibilidad de resolver también sus cuitas con Frigerio, ya que sin este es candidato a gobernador en Entre Ríos, sale del gabinete, y el peñismo seguramente avanzará en esos casilleros de tremenda importancia política y en el manejo de recursos. Desde el entorno de Marcos Peña se encargaron de dejar trascender que el mismo Mauricio Macri también vetó la candidatura de Benedetti.





Operativo clamor









Si Frigerio es candidato en Entre Ríos los radicales no solo que no podrán poner al principal candidato, sino que también deberán pelear por las candidaturas legislativas. Salvo que le ganen en la primaria, lo que hoy no parece demasiado probable de acuerdo a las mismas encuestas que difunde el gobierno nacional. Si se mira hacia atrás se recordará có- mo se formaron las listas legislativas de 2015, tras la deserción de Benedetti de la pelea electoral, pocos días después de haber anunciado un candidatura junto al exmassista Adrián Fuertes (a cuya persistencia haya que atribuirle posiblemente que El Torito De Ángeli no sea hoy el gobernador).









En aquella oportunidad Frigerio puso en las listas a personajes desconocidos de la política provincial, en la mayoría de los casos porque no vivían en la provincia desde hacía muchos años. Solo a modo de ejemplo vale recordar a Ayelén Acosta, Yanina Gayol, Martín Anguiano, o José Estergaard Jacobsen. También hubo nombres conocidos para los radicales pero de manera negativa, como el caso del candidato a senador por el Departamento Feliciano, José Luis Giménez, quien a fines de los 90 y principios de este siglo se desempeñaba como secretario personal del exministro de Economía Domingo Cavallo.





En ese rol se encargaba de tejer relaciones políticas para su jefe. También se encargó de profundizar el enfrentamiento entre Sergio Montiel y Cavallo, boicoteando en todo lo que pudiera la llegada de fondos a la provincia, tal como el mismo Montiel lo recordó después de haber dejado el gobierno. Todo esto es historia, pero le sirve a los radicales entrerrianos para advertir que si entonces, siendo Frigerio mucho menos conocido que ahora en la provincia; sin el manejo de los recursos que da un cargo de la importancia del que actualmente ejerce; y sin ser Mauricio Macri presidente del país; pudo armar una lista de ese tipo; cuánto más podrá hacerlo ahora cuando la dirigencia radical resulta menos importante para la alianza Cambiemos, cuando los votos del radicalismo no tienen otro destino que apoyar a Macri y al candidato del sector en la provincia; y ese candidato es altamente probable que sea Frigerio.













A los radicales de Concordia, y a algunos macristas también, se le ponían los pelos de punta cuando se enteraban del trato privilegiado que le dio durante este tiempo Frigerio al intendente peronista Enrique Cresto, en lo que refiere a obras y programas para que implemente en el municipio; aún a sabiendas del "juego" que esto implica: Cresto simulaba cierto macrismo frigerista para merecer tal trato, y aunque a fuerza de simular algunas cosas pueden volverse costumbre, no dejaba por ello su identidad cresto-peronista. La preocupación de los referentes de Cambiemos de Concordia no era tanto por lo electoral (el PJ de la excapital del peronismo viene perdiendo caudal electoral desde 2011 de manera muy significativa) sino porque razonan: si no estando en campaña Frigerio hace estas cosas para lograr apoyos a su figura, lo que nos va a hacer cuando sea candidato.









Y ahí está el dato que no solo enciende luces de alarma en sectores del radicalismo, sino también en el oficialismo provincial: una candidatura de Frigerio implicaría la absoluta decisión del macrismo de ganar las elecciones en la provincia.









Mientras algunos radicales se alarman porque entienden que ya los hicieron a un lado en lo que respecta a las definiciones provinciales dentro de Cambiemos, algunos peronistas suponen que el mecanismo de boleta única que impulsa el gobernador Bordet para 2019, y aún el adelantamiento de las elecciones, no alcanzan para aspirar seriamente a ganarle a Frigerio (tal como se comentó aquí la semana pasada, cuando todavía no se conocía el proyecto de reforma electoral que ingresó esta semana al Senado). La candidatura de Frigerio resolvería de la mejor manera la pelea interna que el ministro mantiene con el Jefe de Gabinete Marcos Peña. Considerado un imprescindible en Entre Ríos, "bajaría" a dar la pelea provincial dando paso al avance del peñismo sobre el área que hoy conduce. Atilio Benedetti está cada vez más lejos de ser el candidato a gobernador que imaginaba, con el aval del macrismo y de Frigerio. Deberá transitar una interna complicada dado que, para arrancar nomás, tendrá a los intendentes radicales en la vereda de enfrente. Y sabe también que la pelea será dura.













Apenas conformado el bloque Radicales en Cambiemos en la Cámara de Diputados, desde el macrismo se difundieron declaraciones de Viola indicando que esos legisladores habían abandonado la bancada de Cambiemos y reclamando que no usen la palabra Cambiemos para denominarse, en sintonía con el planteo de otras fuerzas que integran la alianza de impugnar el uso de la palabra mágica. "Parece que no pusimos nada nosotros en esta construcción, a tal punto de que ni siquiera podemos llamarnos Cambiemos", se lamentó uno de los cinco diputados rascándose. "Y encima María Alejandra nos tira con eso de que somos el bloque de la Illia, que es la corriente en la que ella militó por años hasta hace una semana. Pensar que el mes pasado la criticaban por decir que Atilio era el candidato natural de Cambiemos", agregó buscando un pañuelo en el fondo del bolsillo del saco.

Una de las integrantes del Tribunal de Disciplina del radicalismo entrerriano reclamó el viernes que se conforme ese cuerpo, cumpliendo con el mandato del congreso del 17 de marzo. Es un dato sobreentendido que la intención es analizar la conducta de los legisladores que no acataron el mandato que ese congreso dio a sus afiliados que son legisladores: separarse del bloque legislativo de Cambiemos y formar un bloque radical. En la Cámara de Diputados fueron María Alejandra Viola y Alberto Rotman los que incumplieron esa disposición, luego de haber conformado una alianza con el macrismo para despojar a los radicales de la posibilidad de decidir la conducción del bloque, que quedó finalmente en manos de Viola (esposa del exministro de Economía montielista Oscar Berón).