El canciller Faurie sobre la ex-Botnia: "Tiene controles ambientales estrictos"

La inauguración del Consulado General de Uruguay en Paraná puso en el centro de la escena una agenda política que abarcó desde el estado de las relaciones de Entre Ríos y Argentina con el país vecino, y la posibilidad de potenciar ese vínculo con Corrientes y Misiones. Aunque en el contexto social y económico mundial que muestra la tragedia ambiental en el Amazonas, y cómo esto impactará en el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, era importante conocer la postura argentina sobre el destino de dichos convenios. Entonces, la presencia del canciller, Jorge Faurie, en la actividad protocolar, ayudó a establecer que en función del modelo político del macrismo la Argentina seguirá estrechando sus vínculos con los países de la región y aún más con el resto del mundo.

Además, el diplomático nacido en Santa Fe pero con raíces en Concordia, accedió a una charla exclusiva con UNO luego de ser el principal expositor en una jornada académica organizada por la Universidad Católica Argentina, delegación Paraná. Allí desarrolló varios ejes, entre ellos la relación bilateral con el Uruguay a partir de la instalación de una nueva planta de celulosa.

En la disertación dirigida a un auditorio conformado en su mayoría por estudiantes y graduados de la casa de altos estudios, Faurie se dedicó a desarrollar los alcances del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Muy pocas veces se refirió a la situación económica del país y el escenario electoral luego de las elecciones de medio término. Su relato giró en torno de cómo se debería proyectar el convenio comercial, aunque sin hacer alusión a qué pasaría si el 10 de diciembre asumen nuevas autoridades.

En cierto pasaje de su conferencia, reconoció que el “déficit del modelo económico” del gobierno nacional al no poder bajar los índices de pobreza.

“Sería un error bajarnos del mundo”, presagió, y en su lectura consideró que el anterior gobierno incurrió “en un claro retroceso”.

consulado.jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Sobre la nueva pastera

Consultado sobre la instalación de una nueva planta de producción de pasta de celulosa en Uruguay, el funcionario en principio aclaró: “Primero que nada hay que discutir políticas ambientales, no política interna, porque mucho del movimiento ambientalista derivó hacia cuestiones de política interna. Tenemos que asegurar que las pasteras no sean contaminantes; la pastera inicial de Botnia que luego mutó en UPM hoy tiene controles ambientales sumamente estrictos. No los más modernos, porque la planta no es la más moderna. Es completamente diferente de la planta que está en el río Negro”.

En cuanto a los procedimientos implementados sostuvo: “Tenemos un mecanismo de monitoreo de control de aguas muy importante y es con análisis que se hacen en Canadá que se realizan bimensualmente. Estamos terminando de coordinar el funcionamiento de un laboratorio binacional para no tener que pagar estos exámenes. El monitoreo de la calidad de las aguas se está haciendo permanentemente y esto es muy importante”.

Según Faurie la instalación de las pasteras “no es el único factor contaminante del río Uruguay: tenemos una labor agropecuaria, que hoy del lado argentino genera un vaciamiento sobre el río de elementos que pueden ser identificados claramente como contaminantes y tenemos la zona industrial de Gualeguaychú, que también tiene una estación de efluentes, que está suscitando algún tipo de inconvenientes”.

Con respecto a la nueva planta que se comenzará a construir en 2022 dijo: “No está sobre el río Uruguay, sino que se ubica a 140 kilómetros al interior del Uruguay. Tenemos que asegurarnos que el efluente que pueda verter UPM sobre el Río Negro cuando llega a la desembocadura del río Uruguay cumpla con los niveles de calidad de agua, que están establecidos en el acuerdo que se lleva adelante”.

consulado1.jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Bordet prometió afianzar la relación con el Uruguay

Desde su lugar de anfitrión el gobernador, Gustavo Bordet, presidió el acto de inauguración del Consulado General de la República Oriental del Uruguay en Paraná. El mandatario afirmó que se reforzarán los lazos con el vecino país, al igual que “las relaciones” con las provincias de Misiones y de Corrientes, que serán contempladas por el nuevo consulado.

“Tenemos un vínculo que trasciende lo comercial y lo protocolar, y que es el que se genera todos los días. Es el vínculo que permitió durante muchos años, cuando hubo desavenencias, recibir a exiliados de un lugar a otro. Siempre era más fácil estar en un pedazo de tierra cercana en los exilios que son dolorosos”, expresó el mandatario, y destacó “los puntos de unión que persisten en la historia y que también siguen en el presente”.

En esta línea, Bordet destacó la creación del Comité de Hidrovía del Río Uruguay y el trabajo conjunto con la CARU, que permitió la obra del dragado y la reactivación de los puertos entrerrianos de ultramar: “Fruto de ello, hoy nuestros puertos en el río Uruguay están habilitados”, dijo, y comentó: “El de Concepción del Uruguay está operativo y estamos sacando por allí madera misionera”.

En el acto el gobernador puso en valor la construcción del aeropuerto binacional Concordia-Salto Grande, que se financiará a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “Hay un proyecto productivo entre las ciudades de Salto, Concordia y Federación para trabajar los sistemas productivos que son un espejo, como la citricultura, la producción de arándanos y el turismo con un producto como las termas”.

Bordet estuvo acompañado de los cancilleres Jorge Faurie y Rodolfo Nin Novoa, de los gobernadores de Corrientes y Misiones, Gustavo Valdez y Hugo Pasalacqua respectivamente, además de funcionarios del gabinete provincial y de autoridades municipales.